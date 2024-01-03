17 людей, которым не стоит и переступать порог кухни

Люди, у которых не заладилось с кулинарией.
Стать отличными кулинарами дано не всем. Если одни могут готовить шедевры, то для других пожарить яичницу - уже подвиг. Но есть и такие личности, которых просто впустить в кухню - это уже риск. А когда они начинают что-то готовить, нужно кричать «караул» и бежать за огнетушителем.
1. «Как думаете, это можно считать средним огнем или это уже большой?»
В рецепте было сказано: «обжарить на среднем огне»! | Фото: HubPages.
2. «Это мой фамильный рецепт: с одной стороны макароны варятся, а с другой - жарятся!»
Novate.ru делится новыми рецептами пасты. | Фото: Funnyjunk.
3. «Рис как-то пугающе выглядывает из кастрюли... Как бы он не захватил мою кухню!»
Кажется, с рисом что-то не так! | Фото: Watson.
4. «Чертов борщ! Муся, кажется мы с тобой так и останемся холостячками!»
Криминальная драма «Трое: я, Муся и кастрюля борща» на Novate.ru. | Фото: У-ха-ха.
5. «Печь не выдержала моего таланта!»
Это фиаско, братан! | Фото: Intermedia.ge.
6. «Э-э-э, в интернете было написано, что кекс останется в кружке!»
«Упс, кажется, кекс вырвался на свободу!» | Фото: Funnyjunk.
7. «Ничего, корочку соскребем и можно есть!»
«Дорогой, кажется, ты говорил, что любишь позажаристей!?» | Фото: novosti-n.org.
8. «Вот еще, резать! Зубы есть - прожуете!»
Во рту все и измельчите! | Фото: Gramha.
9. «Дорогая, но на картинке суши выглядели иначе...»
Приготовлено по технологии: Тяп-ляп! | Фото: Toronto Star.
10. «Дети, берем ножи и соскребаем! Запомните, то, что на дне духовки - самое вкусное!»
«Чай, не короли - соскребем!» | Фото: Телеграф.
11. «Пометьте себе где-то, это был мой первый кулинарный опыт!»
И первый опыт тушения пожара... | Фото: Taringa!
12. «А-а-а, это тот чайник, который работает без огня? Что ж вы раньше не сказали?»
Конфуз с электрочайником. | Фото: МирТесен.
13. «Наверное, не стоило так активно мешать...»
Кто-то перестарался с помешиванием. | Фото: Newsbomb.
14. «Я знал, что инопланетяне существуют и один из них забрался в мою яичницу!»
Инопланетянин на завтрак! | Фото: Funnyjunk.
15. «А оно и должно так гореть?»
Кажется, что-то пошло не так... | Фото: The Dawg Shed.
16. Как можно было испортить готовую пиццу?
Кажется, у кого-то «талант»! | Фото: Free Keyword suggestion tool.
17. «О, а вот и очки нашлись! А я все думаю, куда они подевались!»
Хлеб с интересной начинкой. | Фото: Hilarious Memes.
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