17 людей, которым не стоит и переступать порог кухни

Люди, у которых не заладилось с кулинарией.

1. «Как думаете, это можно считать средним огнем или это уже большой?»

В рецепте было сказано: «обжарить на среднем огне»! | Фото: HubPages.

2. «Это мой фамильный рецепт: с одной стороны макароны варятся, а с другой - жарятся!»

Novate.ru делится новыми рецептами пасты. | Фото: Funnyjunk.

3. «Рис как-то пугающе выглядывает из кастрюли... Как бы он не захватил мою кухню!»

Кажется, с рисом что-то не так! | Фото: Watson.

4. «Чертов борщ! Муся, кажется мы с тобой так и останемся холостячками!»

Криминальная драма «Трое: я, Муся и кастрюля борща» на Novate.ru. | Фото: У-ха-ха .

5. «Печь не выдержала моего таланта!»

Это фиаско, братан! | Фото: Intermedia.ge.

6. «Э-э-э, в интернете было написано, что кекс останется в кружке!»

«Упс, кажется, кекс вырвался на свободу!» | Фото: Funnyjunk.

7. «Ничего, корочку соскребем и можно есть!»

«Дорогой, кажется, ты говорил, что любишь позажаристей!?» | Фото: novosti-n.org.

8. «Вот еще, резать! Зубы есть - прожуете!»

Во рту все и измельчите! | Фото: Gramha.

9. «Дорогая, но на картинке суши выглядели иначе...»

Приготовлено по технологии: Тяп-ляп! | Фото: Toronto Star.

10. «Дети, берем ножи и соскребаем! Запомните, то, что на дне духовки - самое вкусное!»

«Чай, не короли - соскребем!» | Фото: Телеграф.

11. «Пометьте себе где-то, это был мой первый кулинарный опыт!»

И первый опыт тушения пожара... | Фото: Taringa!

12. «А-а-а, это тот чайник, который работает без огня? Что ж вы раньше не сказали?»

Конфуз с электрочайником. | Фото: МирТесен.

13. «Наверное, не стоило так активно мешать...»

14. «Я знал, что инопланетяне существуют и один из них забрался в мою яичницу!»

Инопланетянин на завтрак! | Фото: Funnyjunk.

15. «А оно и должно так гореть?»

Кажется, что-то пошло не так... | Фото: The Dawg Shed.

16. Как можно было испортить готовую пиццу?

Кажется, у кого-то « талант »! | Фото: Free Keyword suggestion tool.

17. «О, а вот и очки нашлись! А я все думаю, куда они подевались!»

Хлеб с интересной начинкой. | Фото: Hilarious Memes.

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