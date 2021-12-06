Эти коты с бездонными глазами колдунов, похожие то ли на диких рысей, то ли на волшебных котов-баюнов из древних сказаний, восхищают и завораживают. Кажется, смотреть на них можно бесконечно. Фотограф Роберт Сижка предлагает вам вместе с ним попытаться разгадать тайну мэйкунов.
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Фотограф снимает суровые и величественные портреты мейн-кунов
Эти коты с бездонными глазами колдунов, похожие то ли на диких рысей, то ли на волшебных котов-баюнов из древних сказаний, восхищают и завораживают. Кажется, смотреть на них можно бесконечно. Фотограф Роберт Сижка предлагает вам вместе с ним попытаться разгадать тайну мэйкунов.
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