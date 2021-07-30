Сейчас мало кто спит на перьевых подушках. Перья — это аллерген, и они собирают на себя много пыли. Тем не менее на даче, возможно, у тебя лежат именно такие подушки. Кому-то нравится спать на перьевых подушках, а кому-то они дороги как память.

В любом случае подушки с натуральным и синтетическим наполнителем надо стирать. Сегодня я расскажу тебе, как стирать перьевые подушки в домашних условиях.





К слову, подушки с пухом и пером в химчистке стирают и дезинфицируют, сушат наполнитель и пересыпают его в новый чистый наперник. Честно говоря, это самый простой способ почистить подушку с пером, чем заниматься этим весь день и рассыпать перья по всему дому. Стирать такие подушки в стиральной машинке категорически нельзя, в любом случае перья забьются в технику и приведут к поломке стиральной машинки.







КАК СТИРАТЬ ПЕРЬЕВЫЕ ПОДУШКИ

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Даже когда мы меняем наволочку, можем заметить пятна на напернике. Это пятна от пота. Подушка впитывает пот, собирает пыль, внутрь заселяются пылевые клещи. Если ты внезапно начал чихать, возможно, пора постирать свою подушку и одеяло. Есть хозяйки, которые не боятся сложностей. Они советуют распороть наперник и наполнить его водой, чтобы перья не разлетелись по всей ванной.Затем они руками перемывают перья от грязи и пыли. И только после этого процеживают перья через сито и стирают в плотном чехле в стиральной машинке. Еще раз хочу подчеркнуть, что лучше это делать вручную следующим образом.старый тюльтаз с водойшампуньСшей мешок из ненужного тюля. Чем мельче сеточка, тем лучше. Отрез ткани 2 м на 1,5 м сшей по бокам, лучше всего для стирки перьев подходит органза.Распори наперник и пересыпь перья в мешок из тюля. Завяжи мешки шнурком. Наперник тоже лучше сшить новый.Наполни большой таз горячей водой и влей в него шампунь. Можно использовать обычный шампунь или пену для ванн.Стирай перья в мыльной воде руками. Говорят, что эффективнее и легче это делать ногами. Затем слей грязную воду и несколько раз прополощи перья в чистой воде. Отожми мешок с перьями.Далее, если ты уверена в плотности сшитых мешков, можно отправить их в стиральную машинку и включить режим «отжим», чтобы перья быстрее просохли.Теперь переложи мешки с перьями на сушилку или лавочку под солнцем. Распуши и равномерно распредели перья, чтобы они полностью высохли. При температуре +35 подушки сохнут за сутки. Можно подвесить мешки с перьями на веревку и время от времени встряхивать их снизу вверх. Важно, чтобы перья полностью просохли.Когда перья полностью высохнут, пересыпь их в новый наперник и зашей его. Вот и всё, можно сладко спать на чистой перьевой подушке.О том, как правильно стирать перьевые подушки вручную, я узнала на канале Натальи Касьяник. Она сняла подробный видеоролик о том, как в домашних условиях стирать перьевые подушки. Если тебе интересно увидеть процесс своими глазами, оставляю видео Натальи внизу. Приятного просмотра.

Процесс стирки перьевых подушек непростой, да и дождаться надо, пока они высохнут. Но стирать их обязательно, это понимаешь сразу, как видишь черную воду и с ужасом понимаешь, что спал всё время на куче пыли. А как ты стираешь перьевые подушки дома?