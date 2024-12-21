Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата: необычный эксперимент

Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата, от Жиля Клемена
Фотография – направление в искусстве, которое развивается семимильными темпами. Цифровые камеры сегодня позволяют делать фантастические вещи, но находятся романтики, готовые отдать все за возможность поработать со старинными фотоаппаратами.
Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата, от Жиля Клемена
Поработать с такой диковинной старинной камерой наверняка мечтают многие фотографы. Это удалось Жилю Клемену (Giles Clement),художнику из Нэшвилла. Он с упоением рассказывает об аппарате, история которого насчитывает более полутораста столетий. «Он появился в эпоху, когда над созданиями камер трудились мастера в небольших лавочках, а линзы создавались при помощи логарифмической линейки, опыта и чувств», - говорит о фотоаппарате Жиль. Такие фотоаппараты имели множество несовершенств в работе, но их-то мастер и считает их главными достоинствами: «Благодаря этим дефектам, они очень точно передавали суть несовершенства окружающего мира».
Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата, от Жиля Клемена
Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата, от Жиля Клемена
Для своегоэксперимента Жиль освоил два ранних фотографических процесса – ферротипию и амбротипию. Оба предполагают, что негатив изображения создается на стекле, которое с обратной стороны закрашивается черной краской или другими красящими веществами. Эти техники были популярны в 1850-1860-е годы.
Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата, от Жиля Клемена
Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата, от Жиля Клемена
Жиль Клемен делится впечатлениями от работы: «Для создание одного снимка требуется порядка 10 минут времени, огромное количество техники и очень много света». За плечами Жиля – 16-летний опыт работы фотографом, но, даже несмотря на искушенность, он делится искренним восторгом от работы со старинным аппаратом на страницах своегоблога в популярной сети Instagram.
Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата, от Жиля Клемена
Портреты, сделанные при помощи старинного фотоаппарата, от Жиля Клемена
Жиль остался доволен своей работой, фотографии получились атмосферными – темными, угрюмыми. Кажется, что они и впрямь были сделаны пару веков назад. Чтобы показать получившиеся «снимки» Жиль «напечатал» на стеклянных слайдах, а после сфотографировал моделей вместе с ними уже на современную камеру. Эффект получился потрясающим: в одном кадре прошлое и настоящее встретились, пересеклись два временных измерения!
Жилm Клемен во время творческого процесса
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