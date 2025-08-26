Манхэттен пустыни: древние города-небоскребы Йемена, аналогов которым нет в мире

Пройти через главные ворота, ведущие в историческую часть любого из йеменских городов-крепостей, все равно, что обнаружить машину времени, которая поможет вернуться на несколько веков назад. «Манхэттен пустыни» до сих может похвастаться глиняными небоскребами, старинными базарами, где все так же продают ослов, пекарнями, муку для которых перетирают каменные жернова и удивительной планировкой городов.
1. Йеменский город-крепость Сана
Баб-аль-Яман – главные ворота, ведущие в старый йеменский город-крепость Сану. | Фото: flickr.com.
Йеменский город-крепость Сана (Sanaa), который хоть официально и называется столицей государства, но правительственные учреждения находятся в Адене, может похвастаться уникальными зданиями. Прогуливаясь по узким извилистым улочкам Старого города, ничего впечатляющего не увидишь, ну разве что каменные цоколи, часть стен из сырцового кирпича и массивные двери. Но если поднять голову, то удивлению не будет предела. Стройные здания, уходящие высоко в небо, украшенные поразительными геометрическими узорами, созданными с помощью обожженного кирпича и белого гипса, вызовут чувство восторга даже у искушенных туристов.
Старый город Сана может похвастаться колоритными глиняными небоскребами (Йемен). | Фото: en.tripadvisor.com.hk.
Монументальный дворец Дар аль-Хаджар в Сане построен на вершине природного утеса (Йемен).
Историческая справка: Расположенный в горной долине на высоте 2,2 тыс. м над уровнем моря, Старый город был основан более 2,5 тыс. лет назад. Изначально он являлся форпостом йеменских королевств, и уже к I веку нашей эры превратился в процветающий центр внутреннего торгового пути.абиссинского владычества (525-75 гг.) на территории королевств преобладало христианское влияние, апогей которого пришелся на правление Юстиниана Великого (годы правления 527-565 гг.). Спустя столетие Сана превратилась в крупнейший центр распространения исламской веры, о чем свидетельствуют археологические находки в Великой мечети (была построена еще при жизни Пророка). К сожалению, архитектурные объекты, в том числе и храмы доисламского периода, были в значительной степени уничтожены в результате глубоких изменений, произошедших в период начала исламизации (VII) век.
2. Что заставляло жителей Йемена строить высокие узкие здания
На территории йеменских крепостей строились только высотные здания.
Являясь выдающимся образцом однородного архитектурного ансамбля, отражающего пространственные особенности первых лет ислама, большинство городов Йемена, окруженных природным ландшафтом, обладают необычайной художественной ценностью. Строительство многоэтажных зданий, аналогов которым в те далекие годы не существовало, было обусловлено несколькими причинами. Учитывая постоянные набеги захватчиков, неудивительно, что все больше людей пыталось спрятаться за надежными крепостными стенами процветающих городов. Взять всю ту же Сану, находящуюся высоко в горах в небольшой долине, сразу становится понятно, почему дома возводили такими узкими и высокими, плотно пристраивая друг другу.
Глиняные небоскребы древнего города Шибам (Йемен).
Ютиться в небольших лачугах никому не хотелось, особенно в жаркие летние дни, что подталкивало местных жителей строить максимально высокие дома, чтобы каждый член семьи мог иметь просторную комнату, пусть даже она и занимает весь этаж (случалось и такое). При этом не стоит забывать, что нижние этажи занимали зернохранилища, сараи с животными или мастерские, если в доме жил ремесленник. Примечательным является тот факт, что в домах-башнях живет по несколько поколений и со временем строение становится все выше и выше. Для подрастающих сыновей начинают пристраивать этаж, после его женитьбы и появления детей – еще несколько, вот и получается, чем больше было домочадцев, тем выше оказывалось строение. По этой причине некоторые жилища имеют высоту более 30 метров (средняя высота башен варьируется от 20 до 25 м), что ненамного ниже первого небоскреба в мире, построенного лишь в 1885 г. (Чикаго, высота 42 м) в качестве головного офиса Домового страхования.
Небоскребы «Манхэттена пустыни» значительно опередили время (Йемен). | Фото: ru.wikipedia.org.
Авторы Novate.ru, хотели бы обратить особое внимание на то, что Сану является не единственным городом-крепостью, где строились глиняные небоскребы. Земли Йемена всегда являлись лакомым куском и опустошительные набеги бедуинов случались регулярно, по этой причине все фортификационные сооружения предусматривали жилые кварталы, в которых и вырастали узкие высокие дома, замки правителей, мечети и бани. Чего только стоит изысканно украшенный замок Дар-аль-Хаджар (Сана) или Дворец Имама на Скале, построенный в Шибаме – одном из крупнейших городов Йемена, являющегося древнейшим примером упорядоченного городского планирования, основанного на принципах вертикальной застройки (найдены подтверждения, что дома-башни строились еще в доисламский период V в. до н. э.- V в. н. э).
Кстати сказать, англо-итальянская исследовательница Фрейя Старк в 1930-х годах, посетив Шибам, назвала его «Манхэттеном пустыни», хотя утверждение можно отнести ко всем старинным населенным пунктам, включая небольшие деревни, спрятанные за крепостными стенами.
3. Технология строительства глиняных небоскребов
Из-за ограниченности городского пространства дома строились вплотную друг к другу, «подрастая» только в высоту (Йемен).
В это сложно поверить, но еще до нашей эры люди научились строить небоскребы, используя лишь тот материал, который можно было найти в своей местности. Чаще всего это была глина и все, что можно было сделать на ее основе (кирпич-сырец, например). Для устойчивости строения, ведь никто не знал, какой высоты дом окажется впоследствии, создавали фундамент глубиной в 2 метра и возводили цокольный этаж. Эта часть здания этаж строилась из бутового камня, ну а все что выше – из глины. Чаще всего это был мадар – глиняно-соломенный кирпич-сырец, высушенный прямо на солнце.
Учитывая засушливый климат Йемена, средний срок эксплуатации подобного строения не превышал 2-3 столетия, при этом за семейными высотками хорошо следили, производя ремонты и полные реконструкции, когда случались наводнения во время редких сезонов дождей. Если говорить о Шибаме, то на его территории сохранилось здание, датируемое 1609 г. Остальные же глиняные высотки, были построены заново или реконструированы начиная с 1880 гг.
Высотные здания строили из кирпича-сырца (Йемен).
Примечательно: Для строительства плотно примыкающих друг к другу зданий древние мастера никогда не использовали строительные леса (только в случае отделки фасада или реконструкции). После того как был сделан фундамент и цокольный этаж, сразу же укладывали перекрытие – деревянные балки для прочности и добавляя полы из дерева и пальмовых материалов. Затем изнутри помещения ряд за рядом укладывались кирпичи, медленно поднимаясь вверх. По мере подъема, на нужной высоте снова делалось перекрытие и так до плоской крыши, которая использовалась в качестве открытой террасы.
Фасады зданий имеют колоритный вид (Йемен). | Фото: turizm.mirvokrugnas.com.
Йеменские небоскребы имели практически одинаковую структуру и планировку. Фасады отделывались обожженным кирпичом и гипсовыми вставками, каждый этаж или блок, принадлежащий семье одного поколения, отделялись фризом с геометрическим узором. Во время кладки стен некоторые зодчие лицевой фасад украшали башенками и арочными/стрельчатыми оконными проемами, а вот ажурные экраны на окна устанавливались в любом случае.
Традиционный интерьер йеменского небоскреба. | Фото: starrvilleresources.com.
Мафрадж, где жевали кат, всегда располагался только на верхнем этаже небоскреба (Йемен). | Фото: starrvilleresources.com.
Если говорить о планировке, то на первом этаже всегда были хозяйственные помещения, склад или ремесленная мастерская (в наше время магазины и кафе), далее идет общая комната для приема гостей и кухня-столовая. Каждый последующий этаж занимала одна семья, если же детей было много, то постепенно достраивались, жилые уровни. А вот самый верхний этаж, называемый мафрадж, всегда используется в качестве второй комнаты для приемов, где собираются для общения и жевания кат (древняя традиция жевания листьев растения, которое, кстати сказать, многими странами приравнено к наркотическим средствам). Если дом достраивался, то эта гостиная переносилась на верхний этаж и с каждым разом ее площадь уменьшалась, поскольку глиняные небоскребы к верху были зауженными.
4. Премудрости городской планировки древних
Узкие улочки Старого города Саны (Йемен).
Любое фортификационное сооружение строилось с одной целью – защититься от набегов кочевых племен. Из-за сложного ландшафта в Йемене не так много пригодных земель для закладки крупных населенных пунктов, поэтому их изначально использовали рационально, разрешая строительство узких и высоких домов. Их расположение и высотность строго регламентировались, чтобы каждый объект имел доступ к солнечному свету. По этой причине в центре любого населенного пункта имеется широкая улица, от которой и отходят многочисленные улочки и тупики, их ширина не должна была быть меньше 2 метров.
Широкие улицы старинных йеменских городов до сих пор используются как торговые площади. | Фото: dostoprimechatelnosti-m.ru.
В центральной части любого города, вдоль той самой широкой улицы, организовывались рынки, строились мечети и бани, а вот жилища ютились в узких переулках. До недавнего времени в исторических районах большинства городов Йемена не было ни водопровода, ни канализации, что сделало их менее привлекательными для жизни и спровоцировали отток горожан в новые районы. Это обусловлено плотностью застройки и невозможностью безопасной прокладки коммуникаций. Так, в Сане, после проведения водопровода случился коллапс, приведший к обрушению многих глиняных небоскребов, поскольку отвод сточных вод организовать не удалось. На этом эксперименты по внедрению элементарных удобств были прекращены.
5. Почему в глиняных небоскребах не нужно устанавливать кондиционеры даже в условиях йеменского климата
Нередко открытые террасы на крышах используют в качестве летних спален (Йемен). | Фото: turizm.mirvokrugnas.com.
Построенные с использованием натуральных материалов, йеменские небоскребы являются ярким примером устойчивости и экологичности, при этом они идеально подходят для жаркого и сухого климата аравийских пустынь. Благодаря глинобитным стенам внутри помещений всегда комфортная и стабильная температура. А обусловлено это тем, что кирпичи из смеси глины с соломой медленно поглощают и отдают тепло. В течение дня, когда солнце обжигает глиняную стену, тепло очень медленно ею поглощается. С наступлением ночи, благодаря охлажденному воздуху, все так же медленно тепло выделяется, помогая земляным зданиям поддерживать стабильную температуру, комфортную для жизни человека. Этот простой природный эффект сделал глинобитное строительство популярным во всем мире и даже сегодня, многие домовладельцы прибегают к такому способу строительства.
Толстые глиняные стены и ажурные экраны помогают поддерживать комфортную температуру внутри помещений (Йемен).
Также стоит упомянуть, что во время проектирования любого здания особое место уделяется правильному расположению окон, что обеспечивает перекрестное вентилирование. При этом их затенение ажурными экранами позволяет свободно пропускать малейшее движение ветерка и препятствует прямому попаданию солнечных лучей. Такую методику охлаждения используют веками жители жарких регионов, ведь некоторые из них представления не имеют, что такое кондиционер, хотя он им точно не нужен.
