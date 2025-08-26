Манхэттен пустыни: древние города-небоскребы Йемена, аналогов которым нет в мире

1. Йеменский город-крепость Сана

Баб-аль-Яман – главные ворота, ведущие в старый йеменский город-крепость Сану. | Фото: flickr.com.

Старый город Сана может похвастаться колоритными глиняными небоскребами (Йемен). | Фото: en.tripadvisor.com.hk.

Монументальный дворец Дар аль-Хаджар в Сане построен на вершине природного утеса (Йемен).

2. Что заставляло жителей Йемена строить высокие узкие здания

На территории йеменских крепостей строились только высотные здания.

Глиняные небоскребы древнего города Шибам (Йемен).

Небоскребы «Манхэттена пустыни» значительно опередили время (Йемен). | Фото: ru.wikipedia.org.

3. Технология строительства глиняных небоскребов

Из-за ограниченности городского пространства дома строились вплотную друг к другу, «подрастая» только в высоту (Йемен).

Высотные здания строили из кирпича-сырца (Йемен).

Фасады зданий имеют колоритный вид (Йемен). | Фото: turizm.mirvokrugnas.com.

Традиционный интерьер йеменского небоскреба. | Фото: starrvilleresources.com.

Мафрадж, где жевали кат, всегда располагался только на верхнем этаже небоскреба (Йемен). | Фото: starrvilleresources.com.

4. Премудрости городской планировки древних

Узкие улочки Старого города Саны (Йемен).

Широкие улицы старинных йеменских городов до сих пор используются как торговые площади. | Фото: dostoprimechatelnosti-m.ru.

5. Почему в глиняных небоскребах не нужно устанавливать кондиционеры даже в условиях йеменского климата

Нередко открытые террасы на крышах используют в качестве летних спален (Йемен). | Фото: turizm.mirvokrugnas.com.

Толстые глиняные стены и ажурные экраны помогают поддерживать комфортную температуру внутри помещений (Йемен).