Как создать стильные украшения из старых виниловых пластинок и CD-дисков

Рассказываем, как превратить старые диски в модные аксессуары.







В мире дизайна интерьера апсайклинг набирает все большую популярность. Превращая старые вещи в новые декоративные элементы, мы не только заботимся об экологии, но и придаем дому уникальный характер. Сегодня мы расскажем, как из старых виниловых пластинок и CD-дисков создать стильные украшения, которые прекрасно впишутся в современный интерьер.

1. Стены, говорящие о музыке

2. Световые акценты

3. Аксессуары и детали интерьера

Советы для стильного результата

Виниловые часы. Превратите старую пластинку в оригинальные настенные часы. Достаточно установить часовой механизм в центре диска. Можно оставить пластинку в ее оригинальном виде или раскрасить акриловыми красками под стиль вашего интерьера.Декоративные панно. Соберите коллекцию виниловых пластинок или CD-дисков и создайте из них композицию на стене. Размещайте их в определенном порядке или хаотично – главное, чтобы это гармонировало с общим стилем комнаты.Люстры и светильники. Используйте виниловые пластинки для создания абажуров. Пластик пластинки легко поддается нагреванию и формовке, что позволяет придать ей необходимую форму. CD-диски, благодаря своей отражающей поверхности, могут создавать интересные световые эффекты.Гирлянды из CD-дисков. Соедините несколько дисков между собой нитью или леской и повесьте их возле окна или на балконе. Свет, отражаясь от поверхности дисков, создаст красивые блики и добавит атмосферы в пространство.Зеркала с рамой из дисков. Оформите зеркало, обклеив раму осколками CD-дисков. Так вы получите эффект мозаичного полотна с переливающимися элементами.Вазы и кашпо. Оберните старые вазы или горшки для растений виниловыми пластинками, предварительно разрезав их и придав необходимую форму.Это добавит нотку ретро и сделает обычные предметы уникальными.Сочетание с интерьером. Перед началом работы определитесь со стилем комнаты. Украшения должны дополнять обстановку, а не выбиваться из нее.Качество исполнения. Аккуратность – залог успеха. Используйте качественные материалы для крепления и отделки, чтобы изделия выглядели профессионально.Цветовая гамма. Если оригинальные цвета дисков не подходят к вашему интерьеру, смело перекрашивайте их. Акриловые краски или аэрозольные баллончики помогут добиться нужного оттенка.Использование виниловых пластинок и CD-дисков в декоре – это не только способ дать вторую жизнь старым вещам, но и возможность добавить в интерьер уникальные элементы с историей. Правильно подобранные и выполненные с душой украшения станут изюминкой вашего дома и привлекут внимание гостей.