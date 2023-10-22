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Редкие фрукты по заоблачной цене

Все любят впиться зубами в сочный персик или похрустеть яблочком. Но тратить на них целое состояние?

Дыня Yubari


Редкие фрукты по заоблачной цене

Дыню «юбари» выращивают в теплицах на японском острове Хоккайдо, прикрывая от солнца специальными «шляпками». Это очень сладкая, идеально круглая дыня с кожурой, рисунок которой напоминает трещинки на древнем японском фарфоре.

В среднем «юбари» стоит около $ 300, но две самые дорогие из них были проданы с аукциона за $ 27 000.

Черный арбуз Densuke


Редкие фрукты по заоблачной цене

Этот арбуз, обладающий «особым типом сладости», растет только на японском острове Хоккайдо. Кожура у него темно-зеленая, почти черная, без полос и пятен, поэтому его называют черным арбузом. Densuke продается в специальных черных коробках, подчеркивающих его цвет. Японцы считают такие арбузы ценным подарком.

В среднем арбуз Densuke стоит $ 250, но самый большой из них был продан с аукциона за $ 6 100.

Виноград Ruby Roman


Редкие фрукты по заоблачной цене

Этот красный виноград, выведенный японскими селекционерами, — самый дорогой в мире. Каждая из ягод — размером с мячик для пинг-понга, а вкус у них необыкновенно сладкий — в них содержится 18 % сахара.

Виноград стоит около $ 65 за ветку, но в 2016 году гроздь весом 700 граммов была продана с аукциона за $ 10 900.

Манго «яйцо солнца»


Редкие фрукты по заоблачной цене

Манго этого сорта весят не менее 350 граммов и обладают повышенной сладостью. Пара таких манго была продана с аукциона в Японии за $ 3 000.

Квадратный арбуз


Редкие фрукты по заоблачной цене

Эти арбузы создали фермеры японского острова Сикоку. Для придания формы их помещают в специальные контейнеры-кубы. Ухаживать за такими арбузами очень сложно, и, достигнув желаемой формы, они не успевают созреть. Поэтому квадратные арбузы покупают в основном в декоративных целях — например, для украшения витрин. Стоят они от $ 200 до $ 800.

Клубника из фруктового бутика


Редкие фрукты по заоблачной цене

Кажется, что это обычная клубника. Но эти ягоды отобраны из сотен других по принципу идеальной формы. Продаются они в роскошном фруктовом салоне Sembikiya в Токио. Стоят $ 69 за упаковку, в которой 12 штук.

Яблоки Sekai Ichi


Редкие фрукты по заоблачной цене

Эти яблоки — гордость японских селекционеров. Они могут достигать веса в 2 килограмма! Сады, в которых они выращиваются, опыляют вручную с помощью специальных палочек. Японцы считают эти яблоки большим деликатесом и едят их в основном по праздникам. Каждое из яблок стоит $ 21.

Декопон


Редкие фрукты по заоблачной цене

Декопон (Dekopon, или Sumo Fruit) — гибрид мандарина и апельсина, который тоже выведен в Японии. Утверждают, что это самый вкусный цитрус в мире — сладкий, с легкой кислинкой, с тончайшими перегородками между дольками, он больше и сочнее других цитрусовых. Один декопон стоит $ 13.

Груши в форме Будды


Редкие фрукты по заоблачной цене

Груши в виде маленьких Будд и младенцев придумали выращивать китайские фермеры. Они закрепляют на плодах прозрачные пластиковые формы, и при созревании груши обретают вид маленькой скульптуры. Легенда, оправдывающая высокую цену каждой груши — $ 9, гласит, что эти плоды дарят бессмертие.

Бананы Gokusen


Редкие фрукты по заоблачной цене

Каждый такой банан упакован в отдельную коробку и имеет серийный номер. Бананы Gokusen растут в экологически чистом районе Филиппин на высоте 500 метров над уровнем моря. Они выведены из 100 сортов и на треть слаще, ароматнее и нежнее обычных бананов. Один такой весит ровно 200 граммов и стоит $6. Продаются бананы в строго ограниченном количестве.

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