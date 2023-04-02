Чем заменить на кухне дорогие продукты, чтобы не разориться на повседневных блюдах

1. Маскарпоне

Маскарпоне можно заменить на перебитый в блендере творог со сливками

2. Анчоусы

Анчоусы можно заменить на кильку пряного посола

3. Кленовый сироп

Кленовый сироп можно заменить на мед

4. Кокосовое молоко

Кокосовое молоко можно заменить обычным с кокосовой стружкой

5. Рисовый уксус

Рисовый уксус можно заменить на смесь уксуса, сахара и соевого соуса

6. Каперсы

В зависимости от блюда каперсы можно заменить на оливки или корнишоны