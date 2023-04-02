Чем заменить на кухне дорогие продукты, чтобы не разориться на повседневных блюдах

Интересные кулинарные идеи попадаются на каждом шагу и возникает непреодолимое желание попробовать воплотить каждую из них на своей кухне. Но вот незадача – некоторые ингредиенты в рецептах являются весьма редкими и дорогостоящими. Novate.ru предлагает не опускать руки и просто заменить их более доступными аналогами, многие из которых наверняка есть на вашей кухне.
1. Маскарпоне
Маскарпоне можно заменить на перебитый в блендере творог со сливками
Если вы хотите узнать, какой продукт является настоящей гордостью итальянцев, мы ответим – сыр-маскарпоне, который готовят из молока коров или буйволиц. Он отличается кремообразной консистенцией, похожей на сметану, и нежным сливочным вкусом. Сыр является абсолютно универсальным, используется для приготовления как пиццы, пасты, так и огромного количества потрясающих десертов, например, тирамису. Благодаря маскарпоне блюда приобретают пикантный вкус, особую легкость, нежность и воздушность. Однако стоимость сыра, мягко говоря, недешевая.
Если тратиться на кулинарные шедевры вы пока не готовы, попробуйте использовать в рецепте более дешевый аналог, подходящий по консистенции. Здесь существует несколько вариантов: самый недорогой – смесь сливок и перетертого творога высокой жирности, чуть подороже – сыр филадельфия или рикотта. А можно пойти еще дальше и приготовить альтернативу из ряженки, просто заморозив ее в холодильнике. Готовое блюдо получится не менее вкусным, чем с оригинальным ингредиентом, а подмену вряд ли кто-то заметит.
2. Анчоусы
Анчоусы можно заменить на кильку пряного посола
Если вы являетесь фанатом итальянской кухни, то наверняка обращали внимание, что среди компонентов многих рецептов значатся анчоусы. Однако это не только маленькая рыбка, здесь очень важен особый способ посола. После отлова анчоусы помещают в заранее приготовленный пряный посол, а затем перекладывают в бочки, наполненные морской солью, и оставляют там на два-три месяца. Именно такая процедура позволяет приобрести рыбе тот самый вкус, за который ее ценят кулинары.
Поэтому все, что вам нужно – купить в магазине мелкую рыбу пряного посола. Это могут быть сардины, хамса или килька – они придадут блюду не меньшую остроту и пикантность, чем традиционные анчоусы. Если же в рецепте указано, что анчоусы используются не в качестве полноценного ингредиента, а как приправа, можете попробовать добавить вместо них рыбный соус, например, тайский или вьетнамский. Результат вас порадует – соус усилит вкус ингредиентов, а также придаст блюду волшебный аромат.
3. Кленовый сироп
Кленовый сироп можно заменить на мед
В каждой национальной кухне есть свои ингредиенты, которые лейтмотивом проходят через все кулинарные рецепты. В Канаде таким компонентом является кленовый сироп. Его не только подают в качестве соуса к панкейкам и другой выпечке, но также используют в процессе приготовления конфет, мороженого и даже кукурузного хлеба. Кленовый сироп имеет особый аромат и легкий древесный привкус, который может прийтись не по душе человеку, непривычному к таким лакомствам. Однако, несмотря на специфический вкус, нельзя отрицать тот факт, что продукт является натуральным подсластителем и в отличие от того же сахара, является абсолютно безвредным для организма. Сироп не вызывает пищевой аллергии, а также имеет в своем составе много антиоксидантов, витаминов, микро- и макроэлементов. Что касается калорийности, то она совсем небольшая – 261 ккал.
Если стоимость кленового сиропа кажется вам слишком высокой или не очень нравится вкус оригинального продукта, попробуйте заменить его гречишным или акациевым медом.
4. Кокосовое молоко
Кокосовое молоко можно заменить обычным с кокосовой стружкой
Этот продукт - незаменимый ингредиент многих коктейлей, соусов, десертов и даже супов (особенно тайской кухни). Добавление данного компонента делает готовое блюдо или напиток более нежным, воздушным и полезным. Кокосовое молоко обладает противоинфекционными свойствами, контролирует артериальное давление, помогает бороться со стрессом и холестерином, укрепляет костную ткань за счет содержания большого количества фосфора.
Если продукта, который указан в рецепте, под рукой не оказалось, замените его обычным молоком или нежирными сливками. По консистенции они подойдут, а вот характерный кокосовый аромат можно будет придать за счет добавления небольшого количества кокосовой стружки.
5. Рисовый уксус
Рисовый уксус можно заменить на смесь уксуса, сахара и соевого соуса
Рисовый уксус отличается мягким, чуть сладковатым вкусом. Он придает готовым блюдам оригинальность и пикантность, а также является менее калорийным и кислотным, чем его «собратья». Существует три разновидности:
• белый – самый легкий и менее насыщенный по вкусу, в основном используется в качестве заправки к закускам и салатам;
• красный – отличается сладковато-кислым вкусом. Отлично сочетается с морепродуктами, рисовой лапшой и является ингредиентом многих соусов;
• черный – наиболее густой по консистенции и насыщенный по вкусу. Используется в качестве приправы к мясу в процессе тушения и жаренья. Присутствует в рецептах суши, рисовой лапши, блюд из морепродуктов.
Несмотря на то, что рисовый уксус не входит в категорию люксовых продуктов и его стоимость не является очень большой, продукт не всегда можно найти на полках магазинов. В этом случае предлагаем приготовить достойную альтернативу. Для этого возьмите небольшое количество обычного уксуса, добавьте в него соевый соус и сахар. Вуаля – аналог рисового уксуса, подходящий для большинства рецептов, готов.
6. Каперсы
В зависимости от блюда каперсы можно заменить на оливки или корнишоны
Если вы только начинаете свой путь в области кулинарии или раньше предпочитали готовить простые, понятные всем блюда, такой ингредиент как каперсы может ввести вас в ступор, ведь он более популярнен в странах Западной Европы. Что же он собой представляет? Каперсы – это нераспустившиеся бутоны цветов каперсника, которые отличаются оливковым цветом и небольшими размерами. Чаще всего их продают в соленом или маринованном виде. Каперсы имеют острый, соленый, слегка терпкий вкус и аромат, которые чем-то напоминают горчицу. Подобное сходство обусловлено тем, что в их составе присутствует большое количество горчичного масла. Каперсы используются в качестве добавки и не являются основным продуктом в блюде. Они очень полезные для организма, так как содержат множество микроэлементов (кальций, фосфор, железо, йод и пр.) и витаминов (А, С, группы В).
Если это ингредиент вам попался в рецепте салата, замените его маринованными корнишонами, а если в мясном или рыбном блюде – то зелеными оливками. Конечно, вкус вряд ли будет идентичным, однако очень похожим – это факт.
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