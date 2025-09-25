С нами не соску...
Братислава в естественном красном свечении

Братислава в естественном красном свечении

Бывают так, что туман преображает все вокруг, и если у тебя есть немного воображения то можно ощутить себя где-нибудь в другом времени, в другом каком-то измерении…

Вот и здесь в Братиславе, чем больше хожу по улицам едва узнаваемого города, тем меньше хочется возвращаться в очертания привычной цивилизации.



Братислава в естественном красном свечении

Хотя куда же без них? – Черт этой самой цивилизации, когда вокруг какие-то манящие витрины,

Братислава в естественном красном свечении

да люди наши, из XXI-го, максимум XX-го веков…

Братислава в естественном красном свечении

Впрочем, есть ракурсы кажется лишенные временной параллели.

Братислава в естественном красном свечении

Как-будто в темной комнате кто-то включил свет, и засверкала, люстра…

Братислава в естественном красном свечении

У главного театрального фасада едва заметны трамваи.

Братислава в естественном красном свечении

Впрочем и сам фасад кажется тает на глазах. Бедняга Ганимед…

Братислава в естественном красном свечении

А вот стоящий напротив дворец Редута виден как в дневном свечении, хотя тоже почти весь принадлежит культуре. Может все дело тут в каком-то коммерческом сговоре владельцев казино с природой?

Братислава в естественном красном свечении

Красивое и совершенно голое дерево, но красивое.

Братислава в естественном красном свечении

Куда-то вмиг пропали все люди. Кажется удивлены этому даже обитатели колонны Святой Троицы на Рыбной площади.

Братислава в естественном красном свечении

Машины замерли,

Братислава в естественном красном свечении

исчезли туристы с теплохода.

Братислава в естественном красном свечении

Старая реклама на новом мосту заснула…

Братислава в естественном красном свечении

Я как-будто оказался в покинутом городе совершенно один. Но страха нет.

Братислава в естественном красном свечении

Интересно, что делать в таком случае? Куда идти? Что-там подсказывают хранители современных лайфхаков?

Братислава в естественном красном свечении

Старая городская стена, как некий рубеж прошлого и будущего. Когда-то даже спасла город от разрушения, или не спасла? Но вот ведь какая штука, при виде такой рукотворной и «глобальной» защиты,

Братислава в естественном красном свечении

ведь спокойно было тем гражданам средневековья, что в окнах прятались этих домов.
Сейчас и смешно и грустно.

Братислава в естественном красном свечении

И снова колона колонна Святой Троицы на Петровой площади, застывшие фигуры вдалеке.

Братислава в естественном красном свечении

Подворотни, закоулки…

Братислава в естественном красном свечении

Внезапно ночь пронзил луч неживого света,

Братислава в естественном красном свечении

и осветил каким-то нереальным светом собор Святого Мартина в тумане.

Братислава в естественном красном свечении

Поехали машины, задвигались фигуры, зашумел город, загустел туман. И я проснулся.

Братислава в естественном красном свечении

источник


Ссылка на первоисточник
собор святого мартина
