Братислава в естественном красном свечении
Бывают так, что туман преображает все вокруг, и если у тебя есть немного воображения то можно ощутить себя где-нибудь в другом времени, в другом каком-то измерении…
Вот и здесь в Братиславе, чем больше хожу по улицам едва узнаваемого города, тем меньше хочется возвращаться в очертания привычной цивилизации.
Хотя куда же без них? – Черт этой самой цивилизации, когда вокруг какие-то манящие витрины,
да люди наши, из XXI-го, максимум XX-го веков…
Впрочем, есть ракурсы кажется лишенные временной параллели.
Как-будто в темной комнате кто-то включил свет, и засверкала, люстра…
У главного театрального фасада едва заметны трамваи.
Впрочем и сам фасад кажется тает на глазах. Бедняга Ганимед…
А вот стоящий напротив дворец Редута виден как в дневном свечении, хотя тоже почти весь принадлежит культуре. Может все дело тут в каком-то коммерческом сговоре владельцев казино с природой?
Красивое и совершенно голое дерево, но красивое.
Куда-то вмиг пропали все люди. Кажется удивлены этому даже обитатели колонны Святой Троицы на Рыбной площади.
Машины замерли,
исчезли туристы с теплохода.
Старая реклама на новом мосту заснула…
Я как-будто оказался в покинутом городе совершенно один. Но страха нет.
Интересно, что делать в таком случае? Куда идти? Что-там подсказывают хранители современных лайфхаков?
Старая городская стена, как некий рубеж прошлого и будущего. Когда-то даже спасла город от разрушения, или не спасла? Но вот ведь какая штука, при виде такой рукотворной и «глобальной» защиты,
ведь спокойно было тем гражданам средневековья, что в окнах прятались этих домов.
И снова колона колонна Святой Троицы на Петровой площади, застывшие фигуры вдалеке.
Подворотни, закоулки…
Внезапно ночь пронзил луч неживого света,
и осветил каким-то нереальным светом собор Святого Мартина в тумане.
Поехали машины, задвигались фигуры, зашумел город, загустел туман. И я проснулся.
