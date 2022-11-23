Что помогло наложнице султана Сулеймана I стать его любимой женой: Секреты мудрой Хюррем Султан

Хюррем Султан, также известная как Роксолана, прожила удивительную жизнь, вокруг которой по сей день не утихают споры, а история её любви до сих пор кружит головы современным девицам, вызывая одновременно восхищение и зависть. О том, как прекрасная Хасеки прошла путь от наложницы до женщины, покорившей сердце Сулеймана Великолепного, правителя Османской империи – далее в статье.
Ранние годы
Слева наперво: Портрет Роксоланы, XVI век. \ Изображение Роксоланы (неизвестный автор), 1540—1550 годы.
К сожалению, о ранней жизни Хюррем Султан мало что известно. Возможно, её звали Анастасия или Александра Лисовская, и скорее всего она была дочерью православного христианского священника. Считалось, что Хюррем была захвачена крымскими татарами во время набега рабов в регионе Малороссия, который тогда входил в состав Королевства Польского. Татары регулярно совершали набеги на этот регион, захватывая людей, которых везли в Каффу на Крымском полуострове для продажи на невольничьем рынке. Хюррем была одной из тех, кого продали в рабство, отправив на другой невольничий рынок в самом сердце Османской империи, в Константинополе. Путешествие по морю заняло около десяти дней.
Слева направо: Османский (турецкий) султан Сулейман I Великолепный. \ Сулейман Великолепный, неизвестный художник, XVI век.
На тот момент она была юна и хороша собой, что в свою очередь сыграло ей на руку.Молодые и привлекательные рабыни имели самую высокую стоимость на невольничьем рынке. Поэтому с ними, условно говоря, обращались довольно хорошо, чтобы сохранить их привлекательность и ценность.
Именно на этом невольничьем рынке Паргалы Ибрагим-паша якобы купил Хюррем в подарок своему другу детства Сулейману, который был сыном султана. Русских рабынь высоко ценили за их бледную кожу, тонкие черты лица и светлые, золотистые или рыжие волосы, что в свою очередь считалось экзотикой в эпицентре Османской империи, а также за их христианскую веру.
Султан Сулейман I Великолепный.
У султана было принято зачинать сыновей от женщин-христианок, чтобы избежать династической борьбы, которая могла возникнуть, если бы два могущественных исламских дома вступили в брак. Без сомнения удача была на стороне Хюррем, но то, что произошло дальше, было связано не только с госпожой фортуной. Красота, врождённый ум, способность адаптироваться и политическая смекалка – всё это было главными козырями иностранной рабыни.
Во дворце
Персональный знак правителя, содержащий его имя и титул (тугра) Сулеймана Великолепного, XVI век. \ Фото: ar.wikipedia.org.
Молодая русская рабыня получила два новых имени, как только вошла в султанский дом. Одно из этих имён было «Роксолана», что означает «служанка из Малороссии». Другое имя было тем, под которым история лучше всего помнит её - «Хюррем», что в переводе с персидского означает «радостная» или «смеющаяся». Это имя многое говорит о её натуре и о том, почему Сулейман Великолепный находил её компанию такой привлекательной.
Многие женщины-рабыни, поступавшие во дворец, были привлечены к домашней работе. Одна история о Хюррем указывает на то, что её первой и главной обязанностью была роль прачки. В этой довольно романтической версии событий говорилось, что Сулейман проходил мимо той части дворца, где трудилась Хюррем, и был очарован её прекрасным голосом, когда она пела старинную русскую народную песню во время работы.
Бюст Хафсы Султан (Валиде-султан). \ Фото: google.com.
Он остановился, чтобы поговорить с ней, и был удивлён её беззаботным характером, а также способностью вести беседу. Правдива эта история или нет, кто знает, но это многое объясняет в дальнейшем. В других историях именно мать Сулеймана, Хафса Султан, выбрала Хюррем, для того, чтобы та провела ночь с её сыном, ублажая его. В султанском гареме были сотни женщин, и вероятность того, что хоть одна из них когда-либо лично встретится со своим господином, была невелика. Готовясь к этой встрече, Хюррем должна была принять ванну, избавиться от растительности на теле, умаститься ароматными маслами и одеться в красивую одежду, чтобы угодить Сулейману.
От фаворитки до жены
Гарем, Джон Роберт Льюис, 1849 год. \ Фото: wordpress.com.
Как бы ни сложилась их первая встреча, судьба распорядилась так, что Хюррем проведёт ночь с Сулейманом. Венецианские послы описывали её как привлекательную, стройную и грациозную особу. Сочетание её тонких русских черт, необычных рыжих волос, изящества и жизнерадостности было неотразимым, потому что Сулейман снова и снова звал Хюррем присоединиться к нему.
Гюльбахар Махидевран-султан — главная наложница османского султана Сулеймана I.
У Сулеймана уже была фаворитка, которая также была его супругой. Её звали Махидевран Султан, и она родила Сулейману сына. Но когда на пути первой жены появилась Хюррем, всеми силами пытающаяся занять место фаворитки султана, Махидевран взяла дело в свои руки и напала на неё, расцарапав ей лицо. Когда Сулейман позвал Хюррем в тот вечер, она отказалась его видеть из-за своего внешнего вида. Заинтригованный султан вновь позвал её и, увидев следы на прекрасном лице, оставленные Махидевран, призадумался.
С того дня положение Хюррем как любимой наложницы султана ещё больше укрепилось. Этот инцидент красноречиво свидетельствуют о том, насколько умной и хитрой была Хюррем, и то, как она со всего происходящего извлекала выгоду.
Сцена из турецкого гарема, 1654 год. \ Фото: ommons.wikimedia.org.
Сулейман Великолепный стал султаном в 1520 году, примерно в то же время, когда Хюррем стала его наложницей. В следующем году она родила ему сына Мехмеда. Когда мать Сулеймана, Хафса Султан, умерла в 1534 году, в гареме, которым она руководила, осталась вакантная должность. Смерть Хафсы также означала, что Сулейман теперь действительно независим и, следовательно, способен принять решение, которое изменит ход истории. В 1533 году произошло нечто поистине удивительное. Сулейман Великолепный освободил Хюррем от наложницы, чтобы жениться на ней. Исламский закон запрещал султану жениться на рабыне, поэтому, чтобы сделать Хюррем своей королевой, он должен был освободить её.
Слева направо: Роксолана и султан Сулейман, Антон Хикель, 1780 год. \ Роксолана, Тициан, 1550-е годы.
Генуэзский посол задокументировал это знаменательное событие в недатированном письме, написав: «На этой неделе в этом городе произошло самое экстраординарное событие, абсолютно беспрецедентное в истории султанов. Великий Сулейман взял себе в жёны рабыню из Малоросии по имени Роксолана». Империю вновь потрясло событие, когда Хюррем родила своему мужу ещё одного сына. До этого было принято, чтобы наложницы рожали султану только одного сына, чтобы затем она могла сосредоточиться на воспитании и образовании ребёнка. Тем не менее, у Хюррем и Сулеймана было шестеро общих детей, пять сыновей и одна дочь.
Слева наперво: Роксолана на марке Украины,1997 год. \ Фото: Михримах Султан, дочь Сулеймана Великолепного и Роксоланы, 1522-1578 годы.
Несмотря на то, что исламский закон позволял султану брать до четырёх жён и содержать столько наложниц, сколько ему заблагорассудится, Сулейман Великолепный оставался верен Хюррем и не проводил время с другими женщинами. Когда его первая супруга Махидевран покинула гарем, чтобы последовать за своим сыном на его первую политическую должность (что было обычным делом; наложницы получали соответствующее образование, чтобы иметь возможность консультировать своих сыновей по вопросам политики и религии), это открыло перед Хюррем все двери, сделав её бесспорной главой гарема. В конце концов, совершив ещё один беспрецедентный шаг, Роксолана убедила своего мужа разрешить ей покинуть гарем и присоединиться к нему во дворце Топкапы, где ей выделили апартаменты рядом с его апартаментами.
Наследие
Кадр из сериала Великолепный век: Хюррем Султан. \ Фото: mobile.twitter.com.
Хюррем Султан была умной женщиной. Она разделяла любовь к поэзии со своим мужем, и, без сомнения, у них было много общего. Когда он уезжал в военные походы, он поручал ей держать его в курсе дел дома. Есть даже предположение, что Хюррем сыграла важную роль в том, что Паргалы Ибрагим-паша, который к тому времени был великим визирем, а теперь её соперником, был убит из-за своих необузданных амбиций.
Мечеть Сулеймания, Стамбул. \ Фото: istanbulrealestate.com.
Хюррем должна была собраться с мыслями, если хотела защитить себя и своих детей от заговоров и интриг двора. Дело было не столько в том, что она была хитрой, сколько в том, что она умела делать то, что должна была, чтобы обезопасить себя и своих близких. Она защищала то, что принадлежало ей, вплоть до того, что устраивала истерики, когда в гарем поступали новые молодые русские рабыни, и выдавала их замуж за других дворян, чтобы они не понравились её мужу.
Слева направо: Хаммам, построенный по распоряжению Роксоланы (Стамбул, недалеко от собора Святой Софии). \ Свод купола в хаммаме (Стамбул, недалеко от собора Святой Софии).
Благодаря уровню доверия между Хюррем и Сулейманом она получила свободу руководить инфраструктурными работами в городе, такими как создание общественных питейных заведений и бань, благотворительными проектами, как создание столовых для бедных, а также религиозными работами, такие как строительство мечетей и общежитий для паломников. Хюррем также была покровительницей искусств и чётко знала что и как делать, дабы добиться своего.
Ольга Сумская в образе прекрасной Роксоланы. \ Фото: google.com.
Несколько сохранившихся любовных писем Сулеймана Великолепного и Хюррем Султан демонстрируют искреннюю любовь, которую эти двое испытывали друг к другу. В одном из таких писем Хюррем написала: «Я нахожу покой только рядом с тобой. Слов и чернил было бы недостаточно, чтобы передать моё счастье и радость, когда я рядом с тобой». В его письмах к ней наблюдается не меньший пыл.
Хюррем Султан и Сулейман Великолепный. \ Фото: wikipedia.org.
Как оказалось, Хюррем ещё раз изменит историю Османской империи, даже после собственной смерти. Её желание быть рядом со своим султаном исполнилось не только при жизни, но и после смерти. Она умерла в 1588 году и была похоронена в мавзолее в мечети Сулеймания, где сам султан был похоронен в соседнем мавзолее восемь лет спустя. Последовавшее столетие стало известно как «Султанат женщин», в котором королевские жёны и матери обладали властью посредством политического влияния на своих королевских мужчин — и всё это благодаря наследию безымянной русской рабыни, известной как Роксолана и Хюррем Султан.
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