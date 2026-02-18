Как почистить ковер

Рано или поздно приходит момент, когда ковер нужно чистить. Совсем не обязательно везти его в химчистку. Чистка ковров домашними средствами тоже приносит хорошие результаты.





ТЕБЕ ПОНАДОБИТСЯ



10 мл Vanish

100 мл воды

щетка

губка

таз

пылесос

Перед началом очистки ковра с помощью Vanish тщательно пройдись по ковру пылесосом.

Можно выбить его на улице. Если не пропылесосить ковер перед чисткой, на нём могут появиться разводы из-за пыли.Разведи Vanish для чистки ковров в теплой воде. Взбей получившийся раствор в пену. Для очистки ковра используется именно пена, поэтому взбивать нужно очень тщательно.Возьми губку или щетку. Нанеси средство для чистки ковров на проблемное место. Пену стоит наносить равномерно. Слишком увлажнять ковер не нужно. Это может привести к его усадке.Втирай пену круговыми движениями. На въевшиеся пятна можно вылить немного Vanish из колпачка и оставить на пару минут, чтобы средство лучше подействовало.Когда весь ковер будет очищен, оставь его сохнуть. Лучше не ходить в это время по ковру и не находиться с ним в одном помещении. Комнату, где сохнет ковер, необходимо тщательно проветрить.Пропылесось ковер, чтобы убрать с него остатки средства.