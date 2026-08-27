Ликвидация в DeFi-протоколах: как не потерять залог и спасти свой кредит с помощью бесплатного бота

Как защитить свои DeFi-кредиты от ликвидации? Как узнать о падении залога за секунды до списания? Где получить бесплатный мониторинг позиций в Aave, Morpho, Fluid и Jupiter? Ответы — в этой статье.



Вы взяли займ в DeFi-протоколе Aave под залог своих эфиров (ETH). Рынок спокоен, ставки низкие, вы расслаблены.

Что такое ликвидация в DeFi и почему она опасна?

Как бот отслеживает коэффициент здоровья и предотвращает ликвидацию?

Какие именно протоколы поддерживаются?

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Безопасность превыше всего

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