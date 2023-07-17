9 самых необычных в мире «живых» лабиринтов, по котором нужно прогуляться хотя бы раз в жизни

Эшкомб Мейз (Виктория, Австралия).
Одной из самых запоминающихся сцен из фильм «Троев в лодке, не считая собаки», является сцена, когда главные герои попадают в лабиринт. В нашем обзоре речь пойдет о самых необычных и красивых хедж-лабиринтах, которые встречаются по всему миру.
1. Лонглит (Лонглит, графство Уилшир, Англия)
Лонглит (Лонглит, графство Уилшир, Англия).
Состоящий из более чем 16 000 английских тисов хедж-лабиринт в Лонглите – один из самых длинных в мире. Протяженность его коридоров составляет около 2,7 километра, а общая площадь лабиринта – 0,6 гектара. Начиная с 16 века, эта территория принадлежала маркизам Бат, которые в 1975 году выделили часть территории своего поместья под огромный хедж-лабиринт. Также в поместье позже были построены первый за пределами Африки сафари-парк и три меньших сада- лабиринта.
2. Масоне (Парма, Италия)
Масоне (Парма, Италия).
Крупнейшим лабиринтом в мире является «Масоне», который построили в итальянском городе, прославившемся своим сыром пармезан. Что любопытно, он был создан в результате спора между итальянским издателем Франко Мария Риччи и писателем Хорхе Луисом Борхесом. Когда Риччи заявил, что хочет построить крупнейший в мире лабиринт, то Борхес ответил, что это невозможно.
Звездообразный лабиринт, который открылся в мае 2015 года, был построен с использованием 200 000 бамбуковых растений, а его территория составляет целых 8 гектаров. Семидесятилетний Риччи использовал быстрорастущий бамбук, в отличие от более традиционных деревьев и кустарников, чтобы увидеть уже готовый лабиринт еще до своей смерти.
3. Замок Андраши (Тисадоб, Венгрия)
Замок Андраши (Тисадоб, Венгрия).
Расположенный вдоль реки Тиса возле венгерско-словацкой границы, хедж-лабиринт из самшита и тиса в замке Андраши по задумке архитектора сверху должен был напоминать огромного кальмара. Сам замок был построен в 19 веке для графа Андраши.
4. Ананасовый лабиринт (Вахайава, Гавайи)
Ананасовый лабиринт (Вахайава, Гавайи)
Крупнейший в мире постоянный хедж-лабиринт до постройки «Масоне» находился на гавайской ананасовой плантации Dole. Всего он состоит из 14 000 ананасовых кустов, которые благоухают на всей протяженности всего четырехкилометрового пути через лабиринт.
5. Лабиринт виллы Пизани (Стра, Италия)
Лабиринт виллы Пизани (Стра, Италия).
Часто говорят, что несмотря на свои небольшие размеры, лабиринт на территории виллы Пизани - самый сложный в мире. Гиды любят рассказывать, что в 1807 году, гуляя по извилистым дорожкам лабиринта, а нем заблудился Наполеон. Байка это или нет – неизвестно, но лабиринт, построенный в 1720 году богатым дожем возле своей виллы, один из самых красивых в мире.
6. Кукурузный лабиринт на ферме Ричардсон (Спринг Грув, Иллинойс)
Кукурузный лабиринт на ферме Ричардсон (Спринг Грув, Иллинойс).
На поле кукурузы площадью 13 гектаров каждый год создают так называемый «кукурузный лабиринт». Причем его дизайн меняется также каждый год – к примеру, в 2013 году сверху лабиринт смотрелся как портрет Битлз, в 2014 – как флаг США, а в 2015 дизайн лабиринта посвящен победе «Чикаго Блэкхокс» в НХЛ.
7. Лабиринт мира (Каслуэллан, Ирландия)
Лабиринт мира (Каслуэллан, Ирландия)
Лабиринт мира площадью 1 гектар был посажен в 2000 году, чтобы отпраздновать подписание соглашения «Страстной пятницы» (соглашение об урегулировании политического конфликта в Северной Ирландии). Он состоит из двух частей, и чтобы пройти лабиринт полностью, нужно пересечь обе. Существует традиция, что тот, кто дошел до центра лабиринта, звонит в «Колокол мира», расположенный там
8. Эшкомб Мейз (Виктория, Австралия)
Эшкомб Мейз (Виктория, Австралия).
Для строительства одного из самых старых растительных лабиринтов в южном полушарии использовали более чем 1000 монтерейских кипарисов. С 1970-х годов кипарисы аккуратно подстригают 2 раза в год, причем каждый сеанс стрижки длится целый месяц. Посетителям нужно пройти две половинки лабиринта, у каждой из которых свой уникальный дизайн. А рядом с кипарисовым лабиринтом находится еще один лабиринт, который был создан из более чем 4000 кустов лаванды.
9. Дворец Хэмптон-Корт (Суррей, Великобритания)
Дворец Хэмптон-Корт (Суррей, Великобритания)/
По заказу короля Вильгельма III в 1700 году возле дворца Хэмптон-Корт был построен старейший хедж-лабиринт в Великобритании. Изначально его сделали их граба, но затем деревья заменили на падуб и тис. Лабиринт Хэмптон-Корт известен как один из самых сложных в мире.
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