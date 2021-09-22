Мила Романовская: манекенщица СССР, которая продолжила карьеру за рубежом

О судьбе первых советских манекенщиц известно немного – во-первых, эта профессия в 1960-1970-х гг. не была ни престижной, ни высокооплачиваемой, во-вторых, о тех из них, которым удалось эмигрировать и достичь успеха за рубежом, у нас ничего не говорили. Такая участь постигла и Милу Романовскую – одну из первых манекенщиц СССР, которая смогла найти свое место в профессии и за рубежом.











После окончания школы Мила поступила в электромеханическое училище и о карьере манекенщицы даже не помышляла. Она мечтала поступить в консерваторию и заниматься изучением истории искусств. Но однажды ее знакомая, которая должна была участвовать в показе в Ленинградском Доме моделей, заболела и попросила Милу ее заменить.







Когда Мила появилась на подиуме, все были поражены – она дефилировала с такой уверенностью, словно занималась этим всегда. Ей предложили работу манекенщицы, и уже через 2 месяца она отправилась на показы в Финляндию. Ее карьера была стремительной и очень успешной. В то же время Мила вышла замуж за студента ВГИКа, с которым встречалась с 18 лет. Вслед за мужем она переехала в Москву, но в Дом моделей ее взяли не сразу. К тому же паузу в карьере манекенщицы пришлось сделать из-за рождения дочери.

Когда же Романовская вернулась в профессию, ее ждал оглушительный успех.Вскоре Мила Романовская стала главной конкуренткой самой успешной манекенщицы Дома моделей Регины Збарской. Их постоянно сравнивали, хотя они были полными противоположностями: Збарская была капризной, вспыльчивой и требовательной , а Миловская – покладистой, терпеливой и уступчивой. Пиком этой конкурентной борьбы стал отбор на международный показ мод в 1967 г. В платье «Россия» дизайнера Татьяны Осмеркиной, созданном специально для Регины Збарской, в результате на подиуме в Монреале появилась Мила. Комиссия решила, что блондинка в этом образе смотрится более органично.Мила Романовская в знаменитом платье *Россия*За границей ее ждал невероятный успех. Во всех западных изданиях ее называли советской «Снегурочкой» и «березкой». Платье «Россия» она сделала своей визитной карточкой. Вслед за ней в СССР приехал иностранный фотограф, устроивший ей фотосессию в этом образе для обложки глянцевого журнала. Но этот профессиональный успех стал причиной разлада в семье: из-за повышенного внимания к Миле муж устраивал ей сцены ревности, и она от него ушла.Вскоре после этих событий манекенщица познакомилась с актером Андреем Мироновым, с которым, по ее словам, у них случился бурный, хотя и непродолжительный роман. А затем она встретилась с художником Юрием Куперманом и вышла за него замуж. Куперман с Романовской стали одной из первых семейных пар, которым удалось получить разрешение на выезд из СССР и продолжить карьеру в эмиграции. Сначала они отправились в Австрию, оттуда переехали в Израиль. Там карьера манекенщицы складывалась довольно успешно – она участвовала в съемках для компании «Бегед-Ор», затем работала с фирмой «Котекс». А вот у мужа в Израиле дела не ладились, и он убедил жену попытать счастья в другой стране.Но покинуть Израиль оказалось не так-то просто, только через 5 месяцев Миле удалось собрать нужные документы и выплатить долг государству. Позже манекенщица вспоминала: «Израиль пытался задержать специалистов, и документы о выплате долгов, даже вернув все до копейки, было не так-то просто получить. Мне посоветовали умаслить чиновников заграничными подарками. Я привезла им пару сувениров из Италии, и это сработало». Супруги обосновались в Лондоне, где Романовская продолжила карьеру манекенщицы. Куперману тоже наконец удалось добиться признания: он организовал выставку в одной из галерей, и она прошла успешно. Вскоре ему пришлось переехать во Францию, а Мила с дочерью остались в Лондоне . Через несколько лет супруги расстались – жить на две страны не получалось, и у каждого была своя личная жизнь.А однажды в аэропорту судьба преподнесла ей сюрприз: ее билет оказался продан, ей предоставили место в первом классе, где ее попутчиком стал предприниматель из Великобритании Даглас Эдвардс. Случайное знакомство переросло в бурный роман, а вскоре они поженились. Со своим третьим мужем Романовская наконец обрела настоящее счастье и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня у них общий бизнес, они путешествуют по миру на собственном самолете . Мила Романовская стала одной из немногих советских манекенщиц, которым удалось выехать за рубеж и продолжить в эмиграции карьеру модели.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)