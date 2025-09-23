Концепт зигзагообразной виллы, которая скрыта в горном ландшафте

Известная греческая студия разработала концептуальный проект зигзагообразной подземной виллы, разрезающей один из каменистых склонов острова Крит. Дизайнеры уверяют, что комфортабельное сооружение с полуоткрытыми жилыми зонами и видовым бассейном будет идеально интегрировано в прибрежный ландшафт Ливийского моря, сохранив при этом нетронутую красоту имеющегося участка.
Концепт зигзагообразной подземной виллы Casa Katana, которая идеально вписывается в горный ландшафт греческого острова. | Фото: dezeen.com.
Таинственная родина легендарного Минотавра – остров Крит, может удивить живописной природой, крутыми рельефами и склонами в стиле «лунный пейзаж» не только туристов. Его богатая история и фантастический пейзаж вдохновили специалистов известной архитектурной студии KRAK Architects на создание впечатляющего концепта подземного дома, который в скором времени может появиться на южном побережье Крита, омываемого Ливийским морем.
Южное побережье Острова Крит. | Фото: columbista.com.
Справка от Novate.ru: Часть Средиземного моря, находящаяся между южным побережьем Крита, Ливией и Египтом, еще древними мореплавателями и картографами называлась Ливийским морем. В этих водах расположены острова: Гавдопула, Паксимадия Ена, Гавдос, Куфониси, Паксимадия Дио, Хриси и несколько совсем крошечных безымянных клочков суши. По сей день местные жители его так и продолжают называть, хотя такого объекта как «Ливийское море» на современных картах точно не найдете.
План-чертеж подземной виллы Casa Katana на острове Крит, разработанный архитектурной студией KRAK Architects. | Фото: dezeen.com.
Прежде чем приступать к разработке проекта, архитекторы KRAK изучили особенности не только рельефа склона, но и местный климат, и направление ветров, чтобы не ошибиться с правильным расположением здания, ведь разработчики все-таки надеются, что их концепт будет в скором времени реализован. Сопоставив все данные, у главного архитектора студии Константиноса Статопулоса родилась идея создания аэродинамической формы здания, в расположении которого учитываются преобладающие движения потоков воздуха (северо-западные ветры). При этом они постарались реализовать главную задачу проекта, заключающуюся «в грамотной интеграции жилого объекта в скалистый склон и полной сохранности первозданной красоты природы».
Проект предусматривает максимальную интеграцию масштабного здания в природный ландшафт (концепт Casa Katana). | Фото: amazingarchitecture.com.
Бетон со специальными добавками поможет замаскировать загородную виллу, «растворив» ее среди скалистого холма (концепт Casa Katana). | Фото: archisearch.gr.
Работая над эскизами, авторы проекта пришли к единому мнению, что наружные части объекта должны напоминать след острого пореза от меча Катаны (отсюда и название Casa Katana). При этом сам дом будет находиться под землей, чтобы в полной мере использовать ее защиту, значительно улучшив температурные характеристики внутреннего пространства. Также получится визуально скрыть жилой объект, который бы явно контрастировал с природным окружением, будь он похож на традиционные дома.
Свет, льющийся из окон подземной виллы, позволит создать особо эффектную картинку в ночное время (концепт Casa Katana). | Фото: dezeen.com.
Благодаря тому, что форма монолитной бетонной конструкции напоминает лезвие меча, с одной стороны вилла сужается, а с другой – расширяется, что способствует увеличению панорамного обзора. Стоит упомянуть, что необычная зигзагообразная форма (как для строительства жилых домов) стала основой конструкции летней резиденции, которая спроектирована с учетом всех строительных и санитарных норм, предусмотренных правилами застройки этого региона, что позволит реализовать проект без бюрократических проволочек и промедлений.
Видовой бассейн также предусмотрен (концепт Casa Katana). | Фото: amazingarchitecture.com.
Согласно футуристическому проекту, вилла Casa Katana расположена достаточно высоко над скальными образованиями участка, что позволяет организовать беспрепятственный вид на море, в то же время обеспечивается и максимальное уединение. При этом учли и средиземноморско-североафриканские климатические условия, и траекторию движения светила, что положительно скажется на поддержании оптимальной температуры и освещении помещений. Не забыли и о рациональной организации системы вентиляции, которая основывается на естественном проветривании без активного участия систем кондиционировании, что поможет изрядно сэкономить на электричестве.
Основными отделочными материалами станут бетон и натуральное дерево (концепт Casa Katana). | Фото: archisearch.gr.
Поскольку климат острова Крит позволяет большую часть времени находиться на улице, общие жилые площади дома имеют открытую и полуоткрытую планировку. Окна в полуоткрытых зонах обеспечивают не только постоянное проветривание, но и визуальные связи с примыкающим участком, в то время, как открытые террасы и видовой бассейн предлагают фантастический обзор на море и прибрежную зону. Приятным и полезным бонусом являются бетонные козырьки, являющиеся частью монолитной конструкции виллы, которые далеко выходят за пределы фасада. Они точно спасут от лучей палящего солнца, потоков воды и даже камнепадов.
Терраса перед домом станет идеальным местом отдыха на свежем воздухе (концепт Casa Katana). | Фото: amazingarchitecture.com.
Если говорить о бетоне, из которого планируется строительство, то он также имеет некоторые особенности. Секретными добавками в составе раствора станут цветные наполнители из местных природных материалов. Они позволят создать идеальную структуру (поспособствует и особенная обработка поверхностей), повторяющую фактуру и цвет скальной породы, преобладающей на участке. Также стоит отметить, что особо прочный бетон поспособствует увеличению срока эксплуатации, повышению энергоэффективности, а также значительно снизит необходимость в техническом обслуживании объекта.
Кроме того, цветной бетон придаст монолитность и особую эстетичность экстерьеру и интерьеру, имитируя атмосферу настоящей пещеры, в которую, кстати сказать, жильцы попадут только через подземный туннель.
Гостиная расположена у панорамного окна (концепт Casa Katana). | Фото: archisearch.gr.
Попадая внутрь виллы из темного помещения владельцы/посетители окажутся в пространстве, где игра света и тени разворачивается в процессе открытия каждой последующей двери. При планировке помещений и их функционала авторы проекта не забыли о потребностях современного человека в комфорте и удобствах, которыми должно обладать жилище для избалованных цивилизацией людей.
Столовая в подземной вилле (концепт Casa Katana). | Фото: mobileen.luxuryblogs.info.
Архитекторы KRAK представляют жилые зоны, как последовательность пространств, разграниченных стеклянными дверями от пола до потолка, чтобы в комнаты, расположенные в глубине холма, мог проникать естественный свет. Этому поспособствуют вытянутая зигзагообразная форма самого строения, дополнительные световые люки и масштабное остекление фасадной части, возвышающейся над землей, и даже голубая вода бассейна, в которой отражаются солнечные лучи.
Одна из четырех спальных комнат подземной резиденции (концепт Casa Katana). | Фото: amazingarchitecture.com.
На довольно внушительной площади (450 кв. м) проектом предусмотрены: гостиная-столовая открытой планировки, просторная кухня, четыре уютных спальни с таким же количеством ванных комнатах, большой кабинет, складские помещения и бытовки.
Хотя интерьер ничем экстраординарным не удивит, ведь основным строительным материалом является бетон. А это значит, что в интерьере его будет в изобилии, начиная со стен и пола, и заканчивая потолком. Хотя без деревянной отделки и минимального количества аксессуаров тоже не обойдется, если к дизайну привлекут специалистов архстудии, но не исключено участие самих заказчиков.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии