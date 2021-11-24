5 рецептов, как приготовить тефтели, чтобы захотелось добавки

Тефтели – блюдо, которое нравится практически всем без исключения. Его с удовольствием едят не только взрослые, а и дети, даже те, кто привык устраивать капризули за столом, отказываясь есть предложенные по отдельности мясо и рис. А, чтобы было из чего выбирать и чем радовать родных и близких, вооружайтесь новыми рецептами, благодаря им вы не только разнообразите свой рацион, но и узнаете парочку новых секретеров приготовления сочных и ароматных тефтелей.
1. Тефтели с рисом в сметанном соусе
Тефтели в сметанном соусе. \ Фото: google. com.
Для тех, кому поднадоели классические варианты, стоит попробовать тефтели в сметанном соусе. Такое блюдо идеально подойдёт в качестве самостоятельного, а также прекрасно дополнит любой гарнир или же овощной салат.
Ингредиенты:
• Полстакана белого риса;
• Белый хлеб - 100 гр;
• Фарш (куриный, свиной, говяжий, а также можно сделать микс) - 500 гр;
• Чеснок - 2 зубчика;
• Мука - 2 ст.л;
• Кетчуп - 2 ст.л;
• Сухой укроп или петрушка - 1 ч.л;
• Растительное масло для жарки;
• Яйца - 1 шт;
• Сметана - 4 ст.л.
Восхитительные тефтели в нежном соусе из сметаны. \ Фото: 4allwomen.ru.
Способ приготовления:
• Рис промыть холодной водой, подсолить и отварить до полуготовности;
• Хлеб замочить в воде или молоке, после слегка отжать;
• Фарш выложить в миску и смешать с хлебом;
• К фаршу добавить рис, измельчённый чеснок и сырое яйцо;
• Всё перемешать до однородной массы;
• Посолить, поперчить и вновь перемешать;
• Смочить руки в воде и слепить из фарша небольшие тефтели;
• Выложить их на раскалённую сковородку с подсолнечным маслом;
• Слегка обжарить со всех сторон;
• Муку развести в стакане холодной воды;
• Содержимое вылить в сковороду к тефтелям;
• Туда же добавить сметану и кетчуп;
• Довести до кипения;
• Вновь посолить, поперчить, добавить зелень сушёную по вкусу;
• Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне приблизительно полчаса.
2. Тефтели с рисом и сыром
Оригинальные тефтели с рисом. \ Фото: forum.prokuhnyu.ru.
Признавайтесь, вы когда-нибудь пробовали тефтели с сыром? Нет? Очень зря, потому что такое сочетание ингредиентов подарит невероятные вкусовые ощущения, устоять перед которым не смогут даже самые привередливые в семье.
Ингредиенты:
• Фарш (куриный, свиной, говяжий, индюшиный, микс) - 500 гр;
• Рис - 3 ст.л;
• Яйца - 1 шт;
• Твёрдый сыр - 100 гр;
• Сметана (не очень жирная, достаточно будет 15%) - 4 ст.л;
• Репчатый лук - 2 шт;
• Соль, перец, специи по вкусу.
Пальчике оближешь! \ Фото: takivkusno.ru.
Способ приготовления:
• Лук мелко нарезать;
• Рис хорошенько промыть и проварить до полуготовности;
• Добавить лук и рис в фарш;
• Посолить, поперчить и хорошо перемешать;
• Твёрдый сыр натереть на мелкой тёрке;
• После добавить его в фарш вместе с яйцом, солью и перцем;
• Перемешать;
• Сформировать небольшие тефтели;
• Немного обжарить их на сковороде, предварительно смазанной растительным маслом;
• Переложить тефтели в форму для выпекания;
• Сметану немножко разбавить водой;
• Добавить специи;
• Полученным соусом залить тефтели;
• Поставить в духовку на 30 минут при температуре 170 градусов.
3. Тефтели с рисом в томатном соусе
Аппетитные тефтельки в томатном соусе. \ Фото: shostkasyr.com.
Рецепт тефтелей в томатном соусе придётся по вкусу практически каждому члену семьи. Благодаря приятной кислинке, мясо становится невероятно сочным и нежным, приобретая новые вкусовые нотки и аромат. Такое блюдо порадует не только родных и близких, а и нагрянувших внезапно гостей. Преимущество таких тефтелей заключается в том, что их можно есть как самостоятельное блюдо, так и с гарниром, а ещё их можно смело подавать холодными, не беспокоясь о том, что вкус будет не таким насыщенным, как при горячей подаче, напротив, за это время мясо и рис пропитавшись томатом, приобретёт более насыщенный и ярко выраженный пикантный вкус.
Ингредиенты:
• Чеснок - 2 зубчика;
• Куриный фарш (или любой другой) - 500 гр;
• Кетчуп - 2 ст.л;
• Белый репчатый лук - 1 шт;
• Треть стакана белого риса;
• Мука - 2 ст.л;
• Растительное масло для жарки;
• Томатный соус - 1 стакан;
• Соль, перец, специи и травы по вкусу.
Тефтели в томатном соусе. \ Фото: womanadvice.ru.
Способ приготовления:
• Чеснок и лук измельчить в блендере до однородной массы (но не до пюре);
• Если нет блендера, лук натереть на крупной тёрке;
• Чеснок пропустить через мясорубку;
• Полученную массу добавить в фарш;
• Посолить, поперчить, добавить травы и кетчуп;
• Всё тщательно перемешать;
• После в фарш добавить сухой рис и снова перемешать;
• Мокрыми руками сформировать тефтели;
• Слегка обвалять их в муке;
• Обжарить с двух сторон на разогретой сковороде до золотистой корочки;
• После влить томатный соус;
• Тушить на медленном огне под крышкой до готовности.
4. Тефтели с рисом в духовке
Тефтели в духовке. \ Фото: povar.ru.
Поговаривают о том, что для тех, кто привык вести здоровый образ жизни и не есть жаренное, лучше готовить большую часть блюд в духовке, в том числе и тефтели, которые при запекании обретают не только восхитительный аромат и румяную корочку, а и сохраняют полезные качества продуктов, делая блюдо более насыщенным по вкусу.
Ингредиенты:
• Фарш (куриный, говяжий, свиной, либо же микс из трёх видов мяса) - 400 гр;
• Рис - 100 гр;
• Вода - 1 стакан;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 2 ст.л;
• Сладкая молотая паприка - 1 ч.л;
• Сухие томаты - 1 ч.л;
• Сахар - 1 ч.л;
• Томатная паста - 100 гр;
• Соус барбекю - 2-3 ст.л;
• Соль, перец по вкусу.
Очень полезные и вкусные тефтели. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Отварить рис до полуготовности;
• Остудить на дуршлаге;
• Фарш смешать с остывшим рисом;
• В полученную массу добавить яйцо, соль, специи, сахар, паприку и сухие томаты;
• Перемешать до однородной массы;
• Добавить муку и вновь перемешать;
• Мокрыми руками сформировать небольшие круглые тефтели;
• Выложить их на противень с высокими бортами или в форму для запекания;
• Смешать томатную пасту и соус барбекю;
• После в полученную смесь добавить растительное масло, соль и сахар;
• Добавить в соус немного воды, чтобы он не получился густым;
• Всё перемешать;
• Готовой смесью залить тефтели;
• Поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
5. Тефтели с рисом в мультиварке
Тефтели в мультиварке. \ Фото: google.ru.
Для тех, кто не хочет стоять у плиты и следить за тем, чтобы блюдо ненароком «не сбежало», человечество придумало гениальное изобретение – мультиварку. Простое решение для ленивых и для тех, кто ценит своё время. К тому же, тефтели, приготовленные таким способом, будут полезны как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста.
Ингредиенты:
• Мясной фарш - 500 гр;
• Лук репчатый - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Соль, перец, специи и травы по вкусу;
• Полстакана риса;
• Томатный соус - 1 стакан;
• Вода - 1 стакан;
• Свежая зелень для украшения.
Невероятно вкусные паровые тефтели в мультиварке. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Лук мелко покрошить или натереть на крупной тёрке;
• В фарш добавить лук, яйцо, сухой рис, соль и перец;
• Перемешать до однородной массы;
• Влажными руками сформировать небольшие шарики и уложить их одним слоем на дно чаши мультиварки;
• Тефтели залить томатным соусом и водой;
• На мультиварке выбрать режим «Тушение» и установить 1 час;
• Готовые тефтели подавать со свежей зеленью и гарниром.
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