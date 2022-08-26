Порядок в доме – порядок в голове

Ещё в детстве нас приучали к порядку. Нельзя было разбрасывать свои игрушки, а если уж разбросали, то убрать нужно было быстро и не шумно, чтобы мама не смогла дать по мягкому месту. Не знаю, смогли ли вас приучить родители к чистоте и порядку, но сегодняшняя тема будет посвящена именно ему, а точнее как порядок в вашем доме способен повлиять на порядок в вашей голове.







Большинство ученых склонны считать, что беспорядок в доме может привести к ухудшению самочувствия человека, снизить концентрацию внимания, а также продуктивности в целом. Кроме этого, недавние исследования напрямую связывают тягу к неправильной еде с захламлением в комнате.







Если ваш рабочий стол заполонили кучи ненужных бумаг, грязные чашки кофе, а ваша комната в принципе создает впечатление норы, ход в которую можете найти только вы, то это беспорядок можно отнести как к физическому, так и психическому. Он однозначно негативно сказывается на вас, на вашем благополучии и в значительной мере ухудшает показатели здоровья, а о том, что ваше внимание будет расфокусировано даже не стоит говорить.



В этой статье, я приведу перечень причин, почему нужно полюбить уборку и как это может в лучшую сторону повлиять на вас в целом.



1. Беспорядок в доме как показатель сниженного субъективного благополучия

2. Беспорядок как причина переедания

3. Оценка вашего рабочего места

4. Концентрация внимания

5. Беспорядок психический способен мешать нормально, думать