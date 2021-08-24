Как разместить кровать в помещении с небольшой площадью: 9 оригинальных идей

Идеальный вариант — большая квартира, где есть место для любой мебели. Но что делать владельцам небольших малогабаритных квартир, где каждый сантиметр площади на учете?

Установка и расположение спального места — одна из проблем малогабаритных помещений. Как расположить кровать, чтобы она была функциональной и не занимала много места? Какие виды современной мебели актуальны для спальни различных жилых помещений? Об этом в нашем обзоре.

1. Однокомнатная квартира

Настенная кровать — оптимальный выбор для однокомнатной квартиры.

Особенности расположения мебели в такой квартире — ограниченность места и нахождение всех зон в одной комнате. Оптимальный выбор спального места — настенная кровать. Ее функциональность неоспорима. Такая конструкция не только удобно раскладывается и собирается, но и служит дополнительным элементом общего дизайна квартиры. Достойная альтернатива такой кровати — раскладной диван. При его выборе следует обратить внимание на прочность и долговечность складного механизма.

2. Спальня и гостиная в одном

В дневное время помещение используется как гостиная, а с приходом ночи превращается в уютную спальню.

Совмещение гостиной и спальни — не редкость для квартир небольшой площади.

Настенная кровать в этом случае отлично совмещается с соседствующими полками или шкафчиками. Современные производители выпускают настенные кровати различных моделей и с различными механизмами управления: с горизонтальным или вертикальным.

Полезный совет: Наиболее актуальный выбор — настенная кровать с горизонтальным открыванием. Преимущество горизонтальной системы перед вертикальной очевидны — в первом случае уменьшается нагрузка на подъемный механизм. Таким образом кровать прослужит дольше. Кровать с вертикальной системой подъема используют в том случае, когда площадь комнаты очень маленькая и нет возможности использовать другой вариант.

3. Кабинет

Кровать-рабочий стол — современное решение для кабинета.

Иногда кабинет используют как место вынужденной ночевки. Не стоит ограничивать себя отдыхом на неудобной кушетке. Один из оптимальных вариантов — кровать-рабочий стол. С лицевой стороны ложе оформляется как полноценная стенка с рабочим столом. А во время ночного отдыха оно трансформируется в удобную кровать. Оптимальная планировка конструкции позволяет не убирать большую часть канцелярских принадлежностей со стола. Такая кровать — актуальное решение для комнаты, которая одновременно является спальней и кабинетом.

4. Ниша

Встроенная модель кровати — оптимальное решение для квартиры, где есть ниша.

Планировка некоторых квартир предполагает наличие ниши. Большинство владельцев используют эту площадь в качестве кладовой или пустующего пространства. Однако, в нише удобно расположить складную кровать. Особенно это актуально для квартир с небольшой площадью. Преимущество в таком расположении очевидно — кровать не выступает за пределы стены, тем самым не забирает лишнее пространство.

5. Детская комната

Оптимальное расположение кроватей и зоны для игр.

Детская комната — это особое помещение. Детям необходимо как активно двигаться, так и выполнять домашние задания. Максимальное использование полезной площади особенно актуально, если в комнате живут несколько детей. В этом случае кровати располагаются на двух этажах и соединяются между собой лестницей. Второй уровень может быть использован и как игровая зона.

6. Вспомогательные помещения

Настенная кровать в просторном коридоре.

В квартире или загородном доме наверняка есть помещения, которые изначально не предназначались для сна. В квартире это может быть просторный коридор, а в загородном доме — библиотека. Что делать, если приехало много гостей и их необходимо разместить на ночлег. Организация свободного спального места — практичное решение для гостеприимных хозяев. Конструкция складной кровати может органично вписаться в основной интерьер комнаты. Такая компактная мебель чрезвычайно практична, так как может не только идеально сочетаться со шкафом, но и иметь в своей конструкции складной стол.

7. Комната с высокими потолками

Оригинальное размещение кровати.

Существует еще один оригинальный способ размещения кровати. Если высота помещения позволяет, то спальное место можно разместить под потолком. При помощи электрического механизма кровать опускается вечером, а днем поднимается и размещается в специальном коробе на потолке. Дизайн кровати подобран так, что невозможно догадаться, что под потолком находится место для сна.

8. Пентхаус

Подвесная кровать — оптимальное решение для квартиры под крышей.

При неоспоримых преимуществах, один из недостатков пентхаусов — нехватка свободной площади. Поэтому в таких помещениях также встает вопрос о компактном расположении мебели. Ввиду того, что обычно в пентхаусах высокие потолки, проектировку спальной зоны лучше осуществить на втором уровне. Необходимо также учитывать, что конструкция должна быть максимально прочной и крепится за несущие балки здания. Также следует позаботиться, чтобы к спальному месту был надежный подъем и спуск в виде лестницы.

Расположение кровати в мансарде.

Установка кровати на втором уровне также актуальна и для мансарды. Это не только позволит сохранить полезную площадь, но создать комфортную зону для уединения и отдыха.

9. Кухня

Кухня и спальня в одной комнате — актуальное и современное решение для малогабаритных квартир.

Кухня и спальная несовместимы? Это ошибочное мнение. Если позволяет высота потолка, то разместить на кухне дополнительное спальное место не составит труда. Это решение также актуально для небольшой однокомнатной квартиры. При помощи грамотного зонирования можно установить четкое различие между кухней и спальней. Зону расположения кровати можно закрыть прозрачной стеклянной стеной, которая будет препятствовать проникновению нежелательных кухонных запахов.

Источник