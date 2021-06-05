С нами не соскучишься!

7 963 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...
  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...

Гигантский морской дьявол

Манта, или гигантский морской дьявол — самый крупный из скатов, ширина тела отдельных особей достигает 9,1 м, а масса крупных экземпляров — до 3 тонн! Поплаваем вместе с ними.

Гигантский морской дьявол

Эти океанодромные рыбы встречаются как в прибрежной зоне, вблизи коралловых рифов и островных групп, так и над глубокими водами на глубине до 120 м вокруг подводных вершин. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

Гиганты не опасны, эти рыбы питаются зоопланктоном, отфильтровывая его из воды. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

Манты плавают, взмахивая грудными плавниками, как крыльями. В открытом море они двигаются с постоянной скоростью по прямой, а у берега часто греются на поверхности воды или лениво кружат. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

Огромные грудные плавники мант вместе с головой образуют диск ромбовидной формы, ширина которого примерно в 2,2 раза больше длины и у крупных особей достигает 9 м, хотя в среднем не превышает 4,5 м. Максимальный зарегистрированный вес около 3 тонн. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

Благодаря крупным размерам у мант мало врагов в дикой природе, на них могут напасть только крупные акулы, такие как тигровая акула, гигантская акула-молот и тупорылая акула, а также косатки и малые косатки. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

Вес пищи, съедаемой еженедельно одной мантой составляет примерно 13 % от её собственного веса.

(Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

Гигантский морской дьявол

Гигантский морской дьявол

Гигантский морской дьявол

Гигантский морской дьявол

Численность гигантских морских дьяволов за последние 20 лет существенно снизилась из-за перелова. Особенно стремительно уменьшаются субпопуляции в Калифорнийском заливе, водах Индонезии и Филиппин. (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

Помимо рыболовства мантам угрожает ухудшение условий среды обитания. Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «Уязвимый». (Фото Sarah Lee):

Гигантский морской дьявол

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх