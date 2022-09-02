Битва за Москву 1941-го

Декабрь 1941 года Москва встретила в осаде. Немецкие войска значительно превосходили защитников. Вермахт пригнал к столице 1,8 миллионов солдат, 14 тысяч минометов и орудий, 1 020 танков и 615 самолетов. Однако за линией фронта уже скапливались резервы для решительного отпора врагу, к Москве подтянулись дальневосточные и сибирские дивизии. Верховная ставка немецкого командования, конечно, имела все разведданные о предстоящем контрнаступлении, но офицеры не верили в его реальность. 5 декабря 1941 года немецко-фашистским захватчикам пришлось дорого заплатить за свою самонадеянность.









Неудачный блицкриг

Операция «Тайфун»

Генерал Мороз

Первые дезертиры

Рискованная переброска

Прочь руки от Москвы!