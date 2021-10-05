Топ-10 интересных фактов о меде

Мед — один из уникальнейших продуктов по своим свойствам. Он используется в кулинарии, косметологии, медицине. Его особенность — долговечность. Исследователи были очень удивлены, когда при раскопках гробницы Тутанхамона нашли сосуд с медом, вкусовые качества которого практически не изменились. Мед считается стерильным продуктом, поэтому полезные для здоровья вещества могут храниться долгое время.
О меде слагают различные легенды. Одна из них гласит, что известный лекарь Гиппократ перешел рубеж в сто лет только благодаря тому, что регулярно употреблял мед. Этот продукт считали пищей богов, которые славились своим бессмертием.
Вторая легенда рассказывает, что философ Демокрит, который хотел покончить с собой и перестал принимать пищу, смог реализовать свою мечту. Он запланировал умереть в праздники и протянул до нужного дня с помощью меда — вдыхал его аромат. Как только перестал ежедневно проводить этот ритуал, сразу же умер.
Клеопатра — первая женщина, которая стала применять мед в косметических целях. Ее рецепты красоты до сих пор пользуются популярностью у женщин всех возрастов. Она заметила, что мед делает кожу бархатистой, нежной, разглаживает морщинки и тонизирует.
Факт 1: Мед улучшает память
Сладкий продукт богат антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток головного мозга.Мед способствует быстрому усвоению кальция, поэтому работа мозга улучшается, активизируется процесс мышления.
Женщины в постменопаузе жалуются, что у них происходит интеллектуальный упадок. Проведенные исследования показали, что у тех женщин, которые на протяжении четырех месяцев ежедневно принимали по 20 грамм меда, улучшилась кратковременная память.
Факт 2: Мед — источник счастья
Мед вызывает выброс серотонина, который улучшает настроение и дает ощущение счастья. Лакомство содержит аминокислоту триптофан, которая провоцирует рост инсулина. Она восполняет дефицит гормонов, которые влияют на психоэмоциональное состояние человека. Регулярный прием меда снимает напряжение, уменьшает тревожность, раздражительность.
Факт 3: Мед избавит от похмелья
Доказано, что мед имеет ценное для многих людей свойство — он способен выводить из организма алкоголь. Если утром после бурной вечеринки вас мучает похмелье, съешьте бутерброд с медом. Отличный вариант для завтрака — поджаренный тост с медом.
Не кладите мед в горячий чай или другую жидкость. Для него губительна высокая температура — полезные вещества начинают разрушаться. Температура жидкости не должна быть выше 50 ºС.
Факт 4: Мед заменит холодильник
В давние времена жители жарких стран использовали мед как альтернативу холодильнику. Они обмазывали свежее мясо этим сладким продуктом и закапывали в землю.
Зафиксированы случаи, когда мед был своеобразным контейнером для перевозки запрещенных веществ. В 1985 году на таможне задержали большую партию меда, который перевозили из Эквадора. В нем был найден кокаин. Как оказалось, пчел выпускали прямо на плантации, чтобы они естественным путем готовили опасное лакомство.
Факт 5: Мед полезен для здоровья
Результаты многочисленных исследований показали, что ежедневное употребление меда повышает защитные силы организма. Этот продукт является природным антисептиком, поэтому убивает болезнетворные бактерии, когда проходит по желудочно-кишечному тракту. Регулярное употребление меда — хорошая профилактика простудных заболеваний.
Принимайте мед по чайной ложке каждое утро — это избавит вас от хронической усталости. Этот продукт называют пищей для ума, он помогает мозгу настроиться на работу. Мед укрепляет сердце и сосуды, благотворно влияет на дыхательную систему, способствует заживлению ранок и микротрещин.
Факт 6: Мед — мягкое снотворное
Мед считается эффективным средством от бессонницы. Если вы не можете уснуть, выпейте стакан теплого молока или чая с медом. Такой напиток успокаивает нервную систему и настраивает организм на здоровый сон.
Факт 7: Регулярное употребление меда — профилактика аллергии
Аллергические реакции возникают, как правило, не на сам мед, а на его компоненты, в частности, на пыльцу. Это бывает в том случае, когда мед не прошел полную технологическую обработку. Если пчеловод соблюдает правила изготовления, вредные вещества не попадут в продукт.
Мед позволяет снизить проявления сезонной аллергии — он является естественной вакциной. Вырабатывается иммунная реакция на пыльцу и организм перестает воспринимать ее как раздражитель.
Самый дорогой мед изготавливают в Израиле. Пол-литровая баночка стоит от 5000 рублей.
Факт 8: По составу мед схож с плазмой крови
Мед отлично усваивается организмом благодаря тому, что его состав схож с плазмой крови. Углеводы быстро расщепляются и дают заряд энергии. Этот сладкий продукт не перегружает желудок, но насыщает витаминами и полезными веществами.
Мед ускоряет метаболизм и не трансформируется в жировые отложения. Его включают в рацион при диетах, чтобы «подсластить» жизнь.
Факт 9: Мед — разменная монета
В Древнем Риме и Египте мед использовали в качестве альтернативы деньгам. Его обменивали на нужный товар, им платили налоги и штрафы. Тогда мед считался божественным продуктом, поэтому его очень высоко ценили.
Чтобы пчелы сделали два килограмма меда, им нужно собрать примерно пять килограммов нектара.
Факт 10: Самый ценный — сырой мед
Он является кладезем амилазы, флавоноидов, содержит пыльцу пчел, большое количество прополиса. Антибактериальное и антиоксидантное воздействие меда нормализует работу печени и иммунной системы.
Покупая мед, узнайте его состав. Самым полезным считается тот продукт, нектар для которого собирался из разных цветков.
Мед относится к профилактическим продуктам. Он полезен для здоровья: борется с бактериями, предотвращает простуду, благоприятно влияет на кожу. Не менее удивителен процесс его изготовления. Сначала пчеле нужно собрать нектар, который после переваривается в ее тельце. Из него выпаривается вода, поэтому количество готового меда в полтора-два раза меньше, чем исходного сырья. Пчелы, которые проживают в северных регионах, делают запасы в уликах.
Мед обладает антибактериальными свойствами, поэтому полезен для кожи. Благодаря тому, что оказывает заживляющее действие, используется в медицине. Его применяют и в косметологии. Маски на его основе питают, увлажняют, оказывают лифтинг эффект.
На Руси готовили напиток, используя в качестве главного компонента мед. Такое питье считалось энергетическим. Им угощали путников, изможденных дальней дорогой. Особенностью напитков считался их аромат: во время приготовления добавляли травы, пряности и коренья.
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