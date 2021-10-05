Топ-10 интересных фактов о меде

Мед — один из уникальнейших продуктов по своим свойствам. Он используется в кулинарии, косметологии, медицине. Его особенность — долговечность. Исследователи были очень удивлены, когда при раскопках гробницы Тутанхамона нашли сосуд с медом, вкусовые качества которого практически не изменились. Мед считается стерильным продуктом, поэтому полезные для здоровья вещества могут храниться долгое время.

О меде слагают различные легенды. Одна из них гласит, что известный лекарь Гиппократ перешел рубеж в сто лет только благодаря тому, что регулярно употреблял мед. Этот продукт считали пищей богов, которые славились своим бессмертием.

Вторая легенда рассказывает, что философ Демокрит, который хотел покончить с собой и перестал принимать пищу, смог реализовать свою мечту. Он запланировал умереть в праздники и протянул до нужного дня с помощью меда — вдыхал его аромат. Как только перестал ежедневно проводить этот ритуал, сразу же умер.

Клеопатра — первая женщина, которая стала применять мед в косметических целях. Ее рецепты красоты до сих пор пользуются популярностью у женщин всех возрастов. Она заметила, что мед делает кожу бархатистой, нежной, разглаживает морщинки и тонизирует.

Факт 1: Мед улучшает память