Причины неприятного запаха в доме

Бывает так, что в доме вроде бы порядок, вы регулярно выбрасываете мусор и пылесосите пол, домашние питомцы ведут себя прилично, прокисшей еды на столе неделями не стоит — а в помещении все равно неприятно пахнет. И этому есть неочевидные причины, о которых мы и расскажем.

И следом, что логично — нетривиальные способы решить досадную проблему.

Грязный слив и засоры в трубах

Забытые источники влаги и плесени

Текстиль и мягкая мебель

Электроника и бытовая техника

Растения и цветочные горшки

Как избавиться от запахов

Застоявшаяся вода и органические остатки в трубах (особенно в ванной и на кухне) могут создавать затхлый запах. Даже если засора нет, налет внутри труб может быть источником неприятного аромата.Даже небольшие протечки в трубах или скрытые влажные участки под обоями и мебелью могут стать очагом развития плесени. Эта микрофлора не всегда видна, но запах становится явным.Подушки, ковры, шторы и обивка мебели постепенно впитывают запахи еды, домашних животных и даже табака. Если их редко чистить, они начинают источать неприятный запах.Старые или плохо очищенные фильтры кондиционеров и холодильников часто становятся источниками запахов. Пыль и бактерии на вентиляторах техники также могут способствовать этому.Корни растений могут загнивать из-за избытка воды или неправильного ухода, а в почве накапливаться бактерии. Это может стать причиной неприятного запаха в доме.Кофе обладает абсорбирующими свойствами и способен нейтрализовать запахи. Разложите блюдца с зернами в местах, где наблюдаются неприятные ароматы.Уголь — прекрасный абсорбент. Расположите мешочки с активированным углем в шкафах, холодильнике или других зонах, где наблюдается затхлый запах.Такие масла не только маскируют запахи, но и убивают бактерии в воздухе. Аромалампа на основе лимона, грейпфрута или эвкалипта освежит дом.Смешайте уксус и пищевую соду, залейте в слив, а через 10—15 минут промойте горячей водой. Это очистит трубы и устранит неприятный запах.Вскипятите воду с апельсиновыми или лимонными корками и палочками корицы. Оставьте отвар остывать в комнате: он быстро наполняет дом свежестью и нейтрализует неприятные ароматы.Ну и, разумеется, регулярно чистите фильтры, сдавайте мягкую мебель и матрасы в химчистку, прочищайте трубы с помощью профессиональных бытовых средств, вовремя меняйте кухонные губки и полотенца и следите за состоянием стен под обоями — и в вашем доме будет царить восхитительный аромат.