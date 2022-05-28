11 знаменитых блондинок Голливуда, удачно примеривших темный цвет волос

Количество дежурных шуток о блондинках и их умственных способностях давно перевалило любые разумные пределы, однако число красавиц со светлыми волосами и не думает уменьшаться. Блондинки по-прежнему успешны, желанны и привлекательны – им и в голову не может прийти радикально сменить цвет волос. Но только до тех пор, пока для этого не появится достаточно оснований. Мы вспомнили несколько самых ярких примеров обращения блондинок в брюнеток и попробовали выяснить, кому и для чего это было нужно.



Мэрилин Монро

Кэмерон Диаз

Гвинет Пэлтроу

Риз Уизерспун

Рэйчел МакАдамс

Джессика Альба

Скарлетт Йоханссон

Блейк Лайвли

Хилари Дафф

Эмма Стоун

Дженнифер Лоуренс