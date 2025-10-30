Google, Adidas, IKEA, Audi: какие секреты скрываются в названиях 14 культовых брендов

За каждым наименованием бренда скрывается особое значение
Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему популярные бренды называются так, а не иначе? А ведь торговые марки появлялись не просто так и за каждым наименованием скрывается особое значение. Например, фотоаппараты Canon сегодня могли бы звучать как «Каннон», Google - банальная опечатка, IKEA и Adidas - вовсе не рандомные слова.
1. Starbucks
Компанию назвали в честь Старбака, персонажа книги Германа Мелвилла «Моби Дик» / Фото: i.pinimg.com
«Старбакс» - американская сеть кофеен, известная во всем мире. Согласно официальной версии, свое название компания получила благодаря книжному персонажу, которого звали Старбак (Starbuck). Парень был героем романа Германа Мелвилла «Моби Дик», где служил помощником капитана корабля Ахава. Логотип компании украшает стилизованная сирена, способная своей прекрасной внешность и голосом заманивать моряков под воду.
2. Audi
С немецкого языка horch переводится как «слушай», так же, как и audi с латинского / Фото: media-dmg.assets-cdk.com
Свою первую компанию немецкий инженер и один из первопроходцев автомобильной промышленности Август Хорьх назвал Horch Motorwagenwerke AG. Однако мужчине пришлось покинуть бизнес, а использовать свое имя во второй раз он не мог. Предприниматель не растерялся и решил перевести свою фамилию на латынь: Horch = Audi. С немецкого языка horch переводится как «слушай», так же, как и audi с латинского.
3. Snickers
С английского слово snickers переводится как «ржание» / Фото: thesun.co.uk
Шоколадные батончики с арахисом, карамелью и нугой названы в честь… любимой лошади их создателя по кличке Сникерс.Mars с нугой и шоколадом.
4. Canon
Руководство переименовало бренд на «Кэнон», чтобы избежать протестов со стороны религиозных организаций / Фото: potrebitel.ru
Изначально японскую компанию, выпускающую фото-, видеотехнику и другие приспособления, назвали в честь богини милосердия из буддийской мифологии - «Каннон». Однако руководство решило переименовать бренд на «Кэнон», чтобы избежать протестов со стороны религиозных организаций.
5. Adidas и Puma
Компании-соперницы основали родные братья Адольф и Рудольф Дасслеры / Фото: lojistikkulubu.ist
Знали ли вы, что создатели брендов спортивной одежды - родные братья? В 30-х годах ХХ века Адольф и Рудольф Дасслеры основали обувную фабрику Gebrüder Dassler, изделия которой перевернули спортивный мир. Затем началась Вторая мировая и братьев призвали в армию. Однако дела на фабрике шли плохо, поэтому Адольфу разрешили вернуться, а Рудольф продолжал воевать. С этого и начался раскол братьев-сооснователей, в результате которого фирму и сотрудников пришлось делить поровну. Адольф, сокращенно Ади, Дасслер назвал свою новую компанию Adidas. Рудольф сперва остановился на варианте Ruda, а затем сменил на более благозвучное Puma.
6. Microsoft
Название Microsoft расшифровывается как микрокомпьютерное программное обеспечение / Фото: h2g6j3q2.rocketcdn.me
Американская компания «Майкрософт» под руководством Билла Гейтса и Пола Аллена в 70-х годах совершила настоящую компьютерную революцию. Дело в том, что в это время все устройства были невероятных размеров, а молодым парням удалось сделать программное обеспечение для микрокомпьютеров. Так и появилось название Microsoft, которое расшифровывается как microcomputer software, или микрокомпьютерное программное обеспечение.
7. Fa
Слоган фирмы звучит как «Наслаждение свежестью» / Фото: st-1.akipress.org
Ну кто не пользовался мылом или гелем для душа Fa? Сейчас продукцию этого бренда выпускает немецкий гигант Henkel AG. По официальной версии сперва средства по уходу за кожей назывались Die Fabelhafte по-немецки или Fantastic по-английски, что переводилось как «потрясающий». Однако руководство компании решило, что наименование слишком длинное и оставили только Fa. А слоган фирмы звучит как «Наслаждение свежестью».
8. Wikipedia
Wikipedia состоит из двух слов: гавайского wiki и английского encyclopedia / Фото: hsto.org
Наверняка каждый из нас хоть раз искал что-то в «Википедии», однако задумывались ли вы, что значит такое название? Изначально платформа задумывалась как место, где можно черпать актуальную информацию обо всем на свете, потому что библиотечные энциклопедии устаревают. Так и появилась Wikipedia, которая состоит из двух слов: гавайского wiki, которое переводится как «быстро», и английского encyclopedia, то есть «энциклопедия».
9. «ВКонтакте»
Павел Дуров вдохновился джинглом радиостанции «Эхо Москвы»: «В полном контакте с информацией» / Фото: cdn.fishki.net
Название популярной российской соцсети тоже было выбрано не случайно. По словам Павла Дурова, он вдохновился джинглом радиостанции «Эхо Москвы», который звучал как «В полном контакте с информацией». Основатель соцсети хотел придумать название, которое бы не ассоциировало сайт с какой-то определенной категорией пользователей. Именно поэтому «ВКонтакте» стало оптимальным решением.
10. Zara
После нескольких трансформаций получилась всем известная ныне Zara / Фото: styleinsider.com.ua
Основатель испанского модного дома Амансио Ортега вдохновился фильмом «Грек Зорба» и решил назвать бренд в честь главного героя - Zorba. Предпринимателю показалась, что звучное имя легко запомнится, но не тут-то было. Выяснилось, что неподалеку от офиса модного дома располагался бар с таким же названием, поэтому Zorba пришлось трансформировать в Zora, убрав букву «b». Однако и в таком виде бренд долго не просуществовал. Ортега заменил букву «о» на «а» и получилась всем известная ныне Zara.
11. IKEA
IKEA = Ingvar Kamprad + Elmtaryd + Agunnaryd / Фото: psm7.com
Почему IKEA? Что значит это странное название? А ведь все гениальное - просто. Основатель шведской компании Ингвар Кампрад, выросший на ферме «Эльмтарюд» неподалеку от деревни Агуннарюд, составил наименование будущего бренда буквально из того, что видел. В результате получился акроним IKEA, то есть Ingvar Kamprad + Elmtaryd + Agunnaryd.
12. Max Factor
После переезда в США Максимилиан Факторович сократил название бренда до Max Factor / Фото: sun9-44.userapi.com
В 1895 году талантливый гример польско-еврейского происхождения Максимилиан Факторович открыл в Рязани свой первый магазин косметики. Основатель одноименного бренда работал в ведущих театрах Российской империи и даже гримировал актеров, которые выступали перед Николаем II. Косметика Факторовича пользовалась успехом, однако из-за антисемитских преследований в Польше в 1904 году бизнесмен перебрался в США. Там он заново наладил выпуск косметики, а название бренда сократил до простого и емкого Max Factor.
13. Google
Символично, что название означало количество информации, которую может выдать поисковая система / Фото: medyatilkisi.com
Название американской компании можно считать ошибкой. Да-да, ведь в английском языке нет слова google, зато есть googol, которое означает число десять в сотой степени, то есть единицу со ста нулями. Основатели компании остановились на этом варианте, однако во время проверки домена сделали ошибку в написании. Так и получился знаменитый Google. Символично, что название означало количество информации (десять в сотой степени), которую может выдать поисковая система.
14. Nike
Компанию назвали в честь древнегреческой богини победы Ники / Фото: anchorpointegraphics.com
