Google, Adidas, IKEA, Audi: какие секреты скрываются в названиях 14 культовых брендов

За каждым наименованием бренда скрывается особое значение

1. Starbucks

Компанию назвали в честь Старбака, персонажа книги Германа Мелвилла «Моби Дик» / Фото: i.pinimg.com

2. Audi

С немецкого языка horch переводится как «слушай», так же, как и audi с латинского / Фото: media-dmg.assets-cdk.com

3. Snickers

С английского слово snickers переводится как «ржание» / Фото: thesun.co.uk

4. Canon

Руководство переименовало бренд на «Кэнон», чтобы избежать протестов со стороны религиозных организаций / Фото: potrebitel.ru

5. Adidas и Puma

Компании-соперницы основали родные братья Адольф и Рудольф Дасслеры / Фото: lojistikkulubu.ist

6. Microsoft

Название Microsoft расшифровывается как микрокомпьютерное программное обеспечение / Фото: h2g6j3q2.rocketcdn.me

7. Fa

Слоган фирмы звучит как «Наслаждение свежестью» / Фото: st-1.akipress.org

8. Wikipedia

Wikipedia состоит из двух слов: гавайского wiki и английского encyclopedia / Фото: hsto.org

9. «ВКонтакте»

Павел Дуров вдохновился джинглом радиостанции «Эхо Москвы»: «В полном контакте с информацией» / Фото: cdn.fishki.net

10. Zara

После нескольких трансформаций получилась всем известная ныне Zara / Фото: styleinsider.com.ua

11. IKEA

IKEA = Ingvar Kamprad + Elmtaryd + Agunnaryd / Фото: psm7.com

12. Max Factor

После переезда в США Максимилиан Факторович сократил название бренда до Max Factor / Фото: sun9-44.userapi.com

13. Google

Символично, что название означало количество информации, которую может выдать поисковая система / Фото: medyatilkisi.com

14. Nike

Компанию назвали в честь древнегреческой богини победы Ники / Фото: anchorpointegraphics.com