Можно ли выращивать рассаду томатов без пикировки – часто спрашивают неопытные огородники, опасаясь повредить хрупкие молодые растения в процессе или не желая впустую тратить время на необязательный этап.

Можно – но решать, как поступить в том или ином случае, все же будете вы.

А мы подробно расскажем вам, как вырастить рассаду томатов без пикировки и стоит ли это делать.



Нужна ли томатам пикировка

Преимущества выращивания томатов без пикировки

Томаты – выращивание рассады без пикировки

Уход за рассадой помидоров, выращиваемой без пикировки

Пикировка – это пересадка молодых сеянцев из общего ящичка в более просторную и индивидуальную тару для увеличения их площади роста и питания. Если правильно проводить эту процедуру, пересадка способствует лишь укреплению сеянцев.Однако чтобы провести процесс грамотно, важно учитывать достаточно много нюансов, иначе велик шанс только навредить рассаде. Важно не пропустить фазу ее роста, при которой проводят пикировку, не дать растениям перерасти и вытянуться, не повредить при переносе пока еще очень нежную корневую систему и тонкие стебли – обычно поводом для волнения у начинающих дачников становится именно это. Добавляются и переживания о том, не заболеют ли пересаженные росточки от стресса.Опытные же огородники в основном сетуют на временные затраты, ведь пикировку помидоров зачастую проводят не единожды, а 2-3 раза, что является достаточным аргументом «против» в случае, когда рассады много, а она, оказывается, вполне способна обойтись и без этой процедуры без ущерба для дальнейшего роста и развития.По вышеописанным причинам в последнее время все чаще практикуется посев томатов на рассаду без пикировки. Причем почитатели этого метода утверждают, что сформировавшиеся в итоге растения ничем не уступают тем, которые пикировали несколько раз – а, значит, зачем тратить время и силы. Просто помидоры, выращенные без пикировки, после высадки предъявляют немного другие требования при выращивании, чем предварительно распикированные.экономия времени и сил огородника;отсутствие возможного повреждения стеблей и корней томатов;отсутствие стресса у растений, а, значит, лучшая адаптация после высадки в грунт;отличное развитие главного стержневого корня, который не прищипывали – полив в открытом грунте таким томатам нужен гораздо реже;лучшая приспособленность взрослого растения к неблагоприятным условиям выращивания – ведь его части не повреждались.Посев семян томатов на рассаду без пикировки производится обычным способом. В зависимости от срока созревания выбранного сорта томатов (скоро-, средне- или позднеспелые) семена высаживают в заранее подготовленный грунт. Предварительно их вымачивают в растворе марганцовки, а почву обеззараживают и стерилизуют.Семена на рассаду, которую не планируется пикировать, можно высевать даже в последних числах мая, тогда как обычно огородники начинают заниматься томатами еще в феврале! При этом плоды в открытом грунте вы получите одновременно.Отличия начинаются на этапе высадки – семена томатов помещают не в общий контейнер с грунтом, а сразу в индивидуальные емкости. Это могут быть пластиковые стаканчики или горшочки из торфа. Условие для них одно – чтобы объема емкости хватило не только для крохи-проростка, но и для более крупного, подросшего растеньица рассады. Как правило, для этого необходимо не менее 0,5 л, а лучше и вовсе 1 л.Треть объема продезинфицированной емкости с дренажными отверстиями заполняют грунтом, проливают водой и высевают в каждую 1-3 семечка томатов по обычной технологии, лишь слегка заглубляя. Зачем «запасные»? На случай, если какие-либо из семян не прорастут. Если выживут все, вы оставляете самый крепкий и здоровый росток (причем желательно сделать это, не выдергивая слабые и деформированные растеньица, а аккуратно срезая их ножницами). Если же рассады у вас немного – хорошо взошедшие «запасные» ростки можно просто отсадить в отдельную емкость.По мере подрастания рассады постепенно подсыпайте в стаканы заготовленный грунт, после чего молодые томаты активно идут в рост, быстро наращивают дополнительные корни в плюс к неповрежденному главному и практически ничем не болеют.Еще одним вариантом для высадки рассады томатов, которую не планируют пикировать, могут стать самостоятельно изготовленные емкости вроде кусков пленки или нетканого материала, собранных в своеобразный кулечек с подвернутыми краями и плотно составленных вместе в ящик.Грунтом в данном случае заполняется весь объем кулечка, а по необходимости подсыпки земли его края просто постепенно разворачивают. В остальном действуют по вышеописанной схеме.Большие торфяные таблетки – еще один отличный выход для желающих выращивать рассаду томатов без пикировкиЕсли же вы заготавливаете действительно много рассады, не хотите возиться с сотнями горшочков или не имеете большого, хорошо освещенного помещения для выращивания молодых растений, существует еще один вариант. Семена томатов на рассаду без пикировки высеваются все в тот же общий ящик, но с некоторыми нюансами.Во-первых, ящик заполняют землей как и стаканчики, всего на треть. Во-вторых, семена томатов высевают не плотно, как в обычном случае с планируемой пикировкой, а достаточно редко, на расстоянии не менее 5-8 см друг от друга. В-третьих, как только сеянцы взойдут, между ними в землю ставят картонные или пластиковые широкие полоски-перегородки, чтобы не переплетались их корни.Далее ваша задача – подсыпать грунт по мере роста рассады так, как было указано ранее.Уход осуществляется по обычной для выращенной в домашних условиях рассады схеме – досвечивание, своевременный полив по мере просыхания грунта, подкормка, закаливание. Главное отличие от пикируемой рассады – вышеописанная подсыпка земли в емкости и окучивание молодых растений.Обычно рассаду томатов дважды подкармливают комплексным удобрением – через 10 дней после пикировки и затем спустя две недели после этого. Для непикированных же томатов нелишней будет и третья подобная подкормка.Высадка в грунт такой рассады производится примерно на 35-40-й день после появления всходов. К этому времени она должна достигнуть высоты в 25-30 см и иметь не менее 8-11 хорошо развитых листочков, а желательно еще и пару сформировавшихся соцветий. Высадка производится вместе с земляным комом.Проведенный на стадии рассады отбор лучших растений и хороший уход в дальнейшем ко времени высадки позволяют получить мощную и крепкую рассаду помидоров, которая не вянет и активно идет в рост уже в открытом грунте.У каждого огородника есть свои привычки и правила выращивания рассады. К тому же и участки наши значительно отличаются – почвой, климатом, расположением. Каждый вправе выращивать свои растения так, как это ему удобнее.А мы лишь рассказали вам, что, вопреки бытующему мнению, вполне возможно вырастить крепкую и здоровую рассаду томатов без пикировки – и многие уже это делают. Почему бы ни попробовать и вам?