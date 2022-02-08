5 способов мягко снизить давление без сильнодействующих препаратов

Гипертоники прекрасно знают, что при повышенном давлении одним препаратом не обойтись. Как правило, врачи прописывают комплекс лекарств. Но вот что интересно: каждый препарат – это один из вариативных способов повлиять на артериальное давление и снизить его (мочегонный принцип, успокоительный принцип, прямое влияние на сосуды и т.д.).

Таким образом, если понять, как именно снижается давление, то можно справиться и без кучи препаратов. О пяти действенных способах мягкого снижения давления расскажет данный материал.

1. Кофе

Чашка кофе.

Долгое время считалось, что кофе повышает давление, поскольку имеет тонизирующий характер. А как тогда объяснить, что некоторые доктора рекомендуют гипертоникам заменить кофе на зеленый чай при том, что в зеленом чае кофеина содержится столько же, сколько в кофе? Только действует кофеин в чае не сразу, а через пару часов, а в кофе – практически мгновенно. Случай из жизни. Бабушка нашего автора, которая страдала гипертонией в острой стадии, встав рано утром, выпивала чашечку кофе и всегда утверждала, что ей становится намного легче. Родные не верили и считали блажью, поскольку в те времена – 20 лет назад – кофе считался запрещенным для гипертоником напитков.

2. Прогулка на свежем воздухе

А вот что показали новейшие исследования. Поскольку кофе обладает сильным мочегонным эффектом, он выводит жидкость из организма, что уменьшает кровоток и ведет к понижению давления на заветных 10-15 пунктов.

Прогулка.

Знаете, почему сейчас так много людей умирает от гипертонии в возрасте всего лишь 50-60 лет? Огромное количество людей свято верит, что «если стало плохо, надо полежать». Положение лежа строжайше противопоказано при повышенном давлении. Если случился острый криз, нужно принять положение полулежа/полусидя, но ни в коем случае не лежать. Это действительно вопрос жизни и смерти. Итак, о самом главном сказано. А теперь продолжим. Давление мягко снимает прогулка на свежем воздухе. Поясним почему. Часто давление повышается из-за следующего механизма: когда человеку не хватает кислорода, то первым в организме это замечает мозг. Он начинает «подавать сигнал» центральной нервной системе, чтобы та увеличила подачу кислорода в мозг, а происходит это за счет повышения давления, чтобы кровь начала передвигаться быстрее. На свежем воздухе мозг получит больше кислорода и без увеличения скорости кровотока. И давление мягко снизится.

3. Сладкое

Сладкое.

Если вы не хронический гипертоник, а самочувствие ухудшилось, и тонометр показал верхнюю цифру в 130-150, можно попробовать съесть кусочек шоколада, мармелада или пирожного. Дело тут вот в чем. Иногда в будние дни, когда много работы, человек может просто забывать поесть. При сниженном сахаре в крови как результате нерегулярного питания возникает риск гипогликемического криза. Чтобы его избежать, организм снова включает различные системы саморегуляции. Например, начинает вырабатывать гормоны стресса кортизол или адреналин (что часто приводит к паническим атакам у людей невротического склада). Так что если у «нематёрого гипертоника» случается что-то подобное, может помочь небольшая порция сладкого.

4. Анальгетики

Анальгетик.

Очень часто давление повышается у человека, если он испытывает физическую боль: мигрень, боль в животе, боли в позвоночнике при остеохондрозе, боли в пояснице от сидячей работе и т.д. Анестезиологи и толковые терапевты всегда говорят пациентам: не терпите боль никогда, она дает большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если у вас что-то болит и не проходит от физической активности и релакса, лучше всего принять анальгетик, который позволит избавиться от боли и снизить давление. Парацетамол станет отличным решением, а аспирин еще и разжижит кровь, а значит давление снизится быстрее и мягче. Главное - не злоупотреблять и предварительно проконсультироваться с терапевтом.

5. Специи

Черный молотый перец.

Одна из причин повышенного давления – слишком густая кровь. И тут можно попробовать обойтись без разжижающих кровь препаратов. Как насчет пищевых продуктов (специй), которые разжижают кровь? В первую очередь это молотый черный перец. А еще это корица и паприка.

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