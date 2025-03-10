Великаны округа Доддридж: Какие тайны открыли учёным курганы с погребениями исчезнувшей давно расы

Летом 1930 года научный мир взорвала целая серия газетных статей о неком сенсационном открытии. В западной Вирджинии, в округе под названием Доддридж, обнаружили два кургана, которые служили древним захоронением. Не было бы ничего удивительного в этом, захоронения находят повсюду. Всё дело в том, что в этих курганах были похоронены люди-гиганты.
Таинственная древняя раса
Раскопки проводил профессор Салемского университета, Эрнест Саттон. Люди, останки которых он обнаружил, имели рост от 2 до 3 метров. Гробница внутри кургана была построена из плоских мегалитов, скреплённых тщательно глиной. В одной гробнице было тело, предположительно, вождя. Он восседал на чём-то напоминающем трон. Во втором кургане было погребено тело, запечатанное в глиняный ящик. Анализ останков показал, что их возраст составляет более тысячи лет. По неизвестным причинам исследования на этом поприще прекратились. Всё возобновилось лишь в 2015 году. Учёные подняли все документы Саттона и заново начали изучать артефакты, которые сейчас хранятся в Смитсоновском институте.
Художественное представление североамериканского гиганта.
Документы Саттона
Саттон не прекращал публикации в археологических журналах. Он продолжал работы и обнаружил ещё погребения недалеко от Моргансвилля. Там было четыре захоронения. Одно тело тоже было запечатано в глину. Больше всего археологов интересовало тело возможного вождя. Несмотря на то, что рядом с ним не было найдено никаких украшений или прочих атрибутов, положение тела ясно говорит о его высоком положении в обществе при жизни. Под подобием трона были обнаружены лезвия ножей, наконечники стрел, древко знамени и куски древесного угля.
Артефакты из курганов округа Доддридж.
Карта из документов Саттона.
Тела, которые были запечатаны в глину, тоже весьма интересны. Дело в том, что эти глиняные ящики потом подвергали обжигу. Благодаря такому процессу консервации кости внутри лучше сохранились. Они были практически целостными за исключением черепа. Самым главным в отчётах Саттона были снимки курганов и обнаруженных артефактов. Интересно, что профессор решил не включать в эти документы точные размеры останков. Хотя на снимках всё очевидно — они гигантские. До 1958 года эти данные тщательно скрывались. Скорее всего, археолог-любитель был не в курсе принятой политики конфиденциальности, поэтому первоначально и придал огласке свои открытия.
Алес Хрдличка из Смитсоновского института, который курировал дело о гигантах.
Похитители тел
В последующие годы Саттон не прекратил работать. Он раскопал ещё один курган. Официальный отчёт об этом был опубликован в одном археологическом журнале в 1966 году. Там описывались трудности определения истинных размеров обнаруженных гигантов. Официальные организации подвергали не просто сомнению измерения Саттона, они их саботировали. Была предложена формула, которая занижала рост великанов. Профессор же весьма подробно описывал в своих отчётах положение погребённых тел, их прекрасное состояние. При этом опять же почему-то исчезли все данные об измерениях. Саттон в своей переписке указывал, что это было сделано им в соответствии с требованиями учёных Смитсоновского института.
Письмо Саттона.
Исследования Саттона наводят на мысль о том, что некогда существовала раса людей-гигантов. Самое интересное, что артефакты, обнаруженные в Огайо, были похищены. По всем известным данным скелет был продан одному богатому западному покупателю, имя которого не разглашается по понятным причинам.
Важные выводы
Бумаги Саттона содержат подробные данные о всех его раскопках. Там описывается последовательность обнаружения захоронений. А вот последние страницы журнала профессора, где должны были быть подробности замеров — вырваны. Судя по хронологии записей, сделано это было в период с 1960 по 1967 год. Нужно было скрыть очень неудобную для кого-то правду?
Курган Грейв-Крик в Маундсвилле, Западная Вирджиния.
Исследование гигантов округа Доддридж дало несколько важных результатов не только для гигантологии, но и для истории археологии в целом. Кроме статей в журналах и газетных статей тех времён не сохранилось никаких точных данных. Все они загадочным образом исчезли. Обнаруженные доказательства, записи Саттона, не позволяют больше называть все статьи в прессе о гигантах «жёлтой журналистикой». Сейчас учёные собирают по крупицам все сведения, которые будут включены в готовящийся к изданию научный труд. Когда расследование проводилось Историческим обществом Огайо в середине 20 века, многие данные Саттона были «откорректированы» странным образом.
Скелеты мужчины-гиганта и женщины-карлика выставлены в Королевском колледже хирургов.
Иллюстрация из «Mundus subterraneus», предполагающая, что ископаемые кости принадлежали гигантам.
Вся переписка между Саттоном и Историческим обществом Огайо свидетельствует об этом. Профессор пишет об обнаруженных артефактах, а данные о них подчищаются. Кроме всего прочего, в течение некоторого времени все ценные находки были просто распроданы. Курганы были варварски разграблены. Возникает вопрос: кого так сильно могли интересовать какие-то кости? Если в них нет ничего необычного? В отчётах Саттона были данные с именами некоторых богатых семей и различных благотворительных организаций, которые приобретали всё, связанное с гигантами из курганов. Хочется верить, что исследования, которые проводятся сейчас, прольют, наконец, долгожданный свет на таинственную расу великанов, обнаруженных в округе Доддридж.
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