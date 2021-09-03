Как правильно использовать каштаны дома

Существует два разных вида каштана: конский каштан и каштан благородный. Если благородный каштан можно употреблять в пищу, то конский для еды не пригоден. Но именно он чаще всего встречается в наших широтах.

Значит ли это, что плоды конского каштана бесполезны? Наоборот, необходимо собирать конский каштан, применение которого бесценно в быту, для красоты и здоровья.







КОНСКИЙ КАШТАН: ПРИМЕНЕНИЕ

Для ног

Для кожи и волос

Защита от насекомых

Зубной порошок

Массаж

Каштан применяют с 18 века. С тех пор целебные свойства каштана были изучены и на сегодняшний день в фармацевтике используется масса настоек и средств для здоровья. Без консультации врача принимать средства на основе конских каштанов категорически нельзя. А вот сделать настойку от усталости для ног очень даже можно.Моя бабушка собирала каштаны и заливала их спиртом. Когда настойка была готова, бабуля натирала уставшие ноги ароматным средством из каштанов. Настойка на каштане благоприятно воздействует на сосуды и суставы, обладает противоотечным и противосудорожным эффектом. Вот тебе простой рецепт настойки на каштанах для растирания:300 г очищенных плодов каштанов измельчи любым удобным способом, можно нарезать ножом. Залей каштаны 250 мл этилового спирта и 250 мл воды. Настаивай каштаны в темном месте 2 недели, каждый день встряхивай емкость с настойкой.Через 2 недели можно процедить каштаны и закрыть настойку крышкой. Растирать суставы и ноги рекомендуется 2 раза в день.Следует сделать заготовку из каштана в виде муки. Эту муку можно использовать для мытья волос и добавлять в средства по уходу за кожей. Чтобы приготовить муку, надо высушить каштаны и смолоть их в кофемолке. Для мытья головы понадобится 1–2 ст. л. каштановой муки. Мука хорошо пенится и удаляет грязь. Через 1 месяц натурального шампуня из каштанов нормализуется работа сальных желез и волосы станут меньше выпадать. Шевелюра обретет блеск и упругость, а со временем голову можно будет мыть реже.С каштановой мукой полезно принимать ванны и делать скрабы для кожи. Для приема ванны надо смешать 1 ст. л. каштановой муки с 500 мл воды, смесь вскипятить и настоять 6–8 часов. Ванна с каштаном придает коже тонус и подтянутость, улучшает кровообращение.Чтобы избавиться от тли и моли в шкафу, помести мешочек с каштанами в шкаф для одежды и на полки с крупами. Запах каштана отпугнет непрошеных гостей. Можно сделать жидкое средство: 10 ст. л. порошка из каштанов надо залить 10 ст. л. воды и прокипятить смесь. Затем остудить ее и перелить в пульверизатор.Мукой из каштана можно чистить зубы, это натуральная замена зубной пасты в тюбиках. Кроме того, порошок из каштана способен отбелить зубы на 1 тон.Стирка и мытье посудыВ отличие от дорогих мыльных орехов, каштаны лежат у нас буквально под ногами. А мылятся они так же хорошо. Поэтому, каштаны прекрасно подходят для стирки и мытья посуды, ухаживая при этом за кожей рук.Японские медики советуют носить пациентам жилетки с конским каштаном. Такие жилетки улучшают состояние при заболеваниях дыхательных путей. В жилетку вшивается подкладка, которая состоит из маленьких кармашков, в них кладут каштаны. Для здоровья суставов носят браслеты, рекомендуется перебирать каштаны в руках. При болях в спине носят пояс с каштанами на пояснице. Также полезно лежать на коврике из каштанов и ходить по нему босиком. Такой коврик можно сделать самому. Нанизать каштаны на проволоку и соединить ее так, чтобы получился коврик. Порошок каштана можно добавить к крему для массажа.Конский каштан обладает ценными свойствами для здоровья и красоты. Вот почему стоит каждый раз приносить хотя бы горсть каштанов домой. Бесценная заготовка пригодится и в быту. Подумать только, сколько своего можно сделать из простых каштанов, не говоря уже о том, что истинный каштан еще и готовят вкусно. А ты собираешь каштаны?