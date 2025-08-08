С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    реальная совдепия, которая совкам сильно не нравитсяСоветское морожен...
  • lakmus
    Может проще сразу купить "Антиплесень"? Содержит хлор и практически не имеет запаха.Как удалить плесе...
  • Ингерман Ланская
    это на оооочень своеобразного любителя5 вкусных блюд, к...

9 самых известных древних мечей Средневековья, ставших настоящими легендами



Так уж сложилось, что у большинства из нас первая ассоциация со средневековым мечом – это Экскалибур. Между тем, согласно множеству мифов и преданий, во время рыцарских сражений существовало множество других клинков, ставших по-настоящему легендарными. В этой статье мы расскажем о таком оружии.

1. Дюрандаль


Дюрандаль. Фото: pibig.info

Дюрандаль.
Фото: pibig.info

 

Это оружие, как и его обладатель, рыцарь Роланд, обросло множеством мифов и преданий. Согласно давней легенде, внутри рукояти меча находится зуб Святого Петра, волосы Дионисия Парижского, кровь Святого Василия и кусок одежды Девы Марии.

Также, если верить преданиям, этот клинок был самым острым из когда-либо созданных. Доблестный воин получил его из рук самого Карла Великого. По одной из версий, Роланд воткнул меч в скалу, чтобы он не достался врагам.

2. Зульфикар


Зульфикар. Фото: mavink.com

Зульфикар. Фото: mavink.com

 

Говорят, что этот меч принадлежал пророку Мухаммеду. До него клинком владел Мунаббих ибн Хаджжадж. После смерти основоположника Ислама оружие перешло к одному из праведных халифов Али ибн Абу Талибу.

О мече известно не слишком много, как и о его судьбе. Есть версия, что турецкие присвоили оружие себе и скрывают его в стамбульском дворце до сих пор.

3. Ульфберт


Ульфберт. Фото: andrewbek-1974.livejournal.com

Ульфберт. Фото: andrewbek-1974.livejournal.com

 

Принципиальное отличие этих мечей (их было несколько) — отсутствие множества преданий, в которых их наделяли какими-либо магическими свойствами. Несмотря на свою массовость, они были крайне качественными – исключительно прочными и легкими.

Столь же качественный аналог удалось изготовить в Европе лишь в XVIII веке.

4. Легбитер


Легбитер. Фото: etsy.com

Легбитер. Фото: etsy.com

 

Легбитер был клинком короля Норвегии Магнуса III. Монарх находился на престоле с 1093 по 1103 год. Именно хозяин оружия по-настоящему его прославил. Этот меч участвовал во множестве военных сражений и подавлении восстаний.

Клинок окрестили волшебным, поскольку Магнус не знал поражений. Впрочем, закончилось все довольно бесславно, поскольку Магнус и его соратники погибли в Ирландии, когда попали в засаду после ожесточенных боев, ожидая, пока ирландцы пригонят им скот. С тех пор судьба Легбитера неизвестна.

5. Скофнунг


Если верить мифам, Скофнунг выглядит примерно так. Фото: ru.pinterest.com

Если верить мифам, Скофнунг выглядит примерно так. Фото: ru.pinterest.com

 

Датский король Хрольф Краки выковал этот меч своими руками. Согласно легенде, монарх заключил в оружии души 12 верных берсерков, сложивших головы в ожесточенных битвах. Еще одно имя клинка – Кровавая река.

Позже у оружия было множество хозяев, и побывать он успел в различных передрягах. По мифологической версии конец меча наступил довольно глупо. Легенда гласит, что один из героев, освобождая от пут бога коварства Локи, достал Скофнунг из ножен в присутствии женщин, что было запрещено.

Это рассердило души берсерков, и они убили непутевого воина, а заодно уничтожили оружие.

6. Тисона и Колада


Тисон. Фото: mavink.com

Тисон. Фото: mavink.com

 

Мечи из испанского эпоса принадлежали народному герою Родриго Диасу де Вивару. Согласно фольклорным произведениям, оружие досталось воину в качестве трофея, когда он победил мавританского короля Букара. Увидеть, предположительно, этот самый клинок можно в соборе города Бургос, где, собственно и расположена могила Родриго Диаса Де Вивары я.

Его второй меч – Колада. И пусть он не столь известен, испанцы очень гордятся им и почитают. Владеют реликвией дворяне де Фальсес.

7. Меч Уоллеса


Меч Уоллеса. Фото: pikabu.ru

Меч Уоллеса. Фото: pikabu.ru

 

Шотландский герой рыцарь Уильям Уоллес возглавил в XIII веке восстание против английских оккупантов. Меч участвовал во множестве битв, так что он нередко упоминается в фольклоре.
Когда Уоллес был казнен, его клинок достался коменданту замка Дамбартон Джону де Ментейту. Через несколько веков оружие нашли в Тауэре. Сейчас он хрантся в зале Монумента Уоллеса.

8. Меч Милосердия


Меч Милосердия. Фото: dzen.ru

Меч Милосердия. Фото: dzen.ru

 

Этот клинок используется при коронации королей Британии. По ряду версий, меч создали в XI веке. Первым хозяином стал монарх Эдуард Исповедник. Своим именем оружие обязано отломленному кончику острия. Легенды гласят, что меч был поврежден, когда рыцарь Тристан воткнул его в череп великана Моргольта. Еще в одном предании говорится, что конец острия отломил ангел, предотвращая бессмысленное убийство.

9. Жуаез


Жуаез. Фото: x-material.ru

Жуаез. Фото: x-material.ru

 

Несмотря на сомнения экспертов в подлинности этого оружия, меч Карла Великого участвует во время церемонии коронации правителей Франции аж с XIII века. Последний раз клинок принимал участие в коронации в 1824 году, а сейчас он хранится в Лувре.

По преданиям, клинок был выкован из копья, которым пронзили самого Иисуса Христа. Наконечник добыли в Палестине при крестовом походе.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Иисус Христос
джон де-ментейт
instagram (инстаграм), социальная сеть
король магнус (iii)
дионисий парижский
хрольф крак
василий (святой)
диас де-вивара
петр (святой)
эдуард исповедник
али ибнабу-талиб
Уильям Уоллес
букар
карл (великий)
наверх