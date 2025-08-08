9 самых известных древних мечей Средневековья, ставших настоящими легендами

Так уж сложилось, что у большинства из нас первая ассоциация со средневековым мечом – это Экскалибур. Между тем, согласно множеству мифов и преданий, во время рыцарских сражений существовало множество других клинков, ставших по-настоящему легендарными. В этой статье мы расскажем о таком оружии.
1. Дюрандаль
Это оружие, как и его обладатель, рыцарь Роланд, обросло множеством мифов и преданий. Согласно давней легенде, внутри рукояти меча находится зуб Святого Петра, волосы Дионисия Парижского, кровь Святого Василия и кусок одежды Девы Марии.
Также, если верить преданиям, этот клинок был самым острым из когда-либо созданных. Доблестный воин получил его из рук самого Карла Великого. По одной из версий, Роланд воткнул меч в скалу, чтобы он не достался врагам.
2. Зульфикар
Зульфикар. Фото: mavink.com
Говорят, что этот меч принадлежал пророку Мухаммеду. До него клинком владел Мунаббих ибн Хаджжадж. После смерти основоположника Ислама оружие перешло к одному из праведных халифов Али ибн Абу Талибу.
О мече известно не слишком много, как и о его судьбе. Есть версия, что турецкие присвоили оружие себе и скрывают его в стамбульском дворце до сих пор.
3. Ульфберт
Ульфберт. Фото: andrewbek-1974.livejournal.com
Принципиальное отличие этих мечей (их было несколько) — отсутствие множества преданий, в которых их наделяли какими-либо магическими свойствами. Несмотря на свою массовость, они были крайне качественными – исключительно прочными и легкими.
Столь же качественный аналог удалось изготовить в Европе лишь в XVIII веке.
4. Легбитер
Легбитер. Фото: etsy.com
Легбитер был клинком короля Норвегии Магнуса III. Монарх находился на престоле с 1093 по 1103 год. Именно хозяин оружия по-настоящему его прославил. Этот меч участвовал во множестве военных сражений и подавлении восстаний.
Клинок окрестили волшебным, поскольку Магнус не знал поражений. Впрочем, закончилось все довольно бесславно, поскольку Магнус и его соратники погибли в Ирландии, когда попали в засаду после ожесточенных боев, ожидая, пока ирландцы пригонят им скот. С тех пор судьба Легбитера неизвестна.
5. Скофнунг
Если верить мифам, Скофнунг выглядит примерно так. Фото: ru.pinterest.com
Датский король Хрольф Краки выковал этот меч своими руками. Согласно легенде, монарх заключил в оружии души 12 верных берсерков, сложивших головы в ожесточенных битвах. Еще одно имя клинка – Кровавая река.
Позже у оружия было множество хозяев, и побывать он успел в различных передрягах. По мифологической версии конец меча наступил довольно глупо. Легенда гласит, что один из героев, освобождая от пут бога коварства Локи, достал Скофнунг из ножен в присутствии женщин, что было запрещено.
Это рассердило души берсерков, и они убили непутевого воина, а заодно уничтожили оружие.
6. Тисона и Колада
Тисон. Фото: mavink.com
Мечи из испанского эпоса принадлежали народному герою Родриго Диасу де Вивару. Согласно фольклорным произведениям, оружие досталось воину в качестве трофея, когда он победил мавританского короля Букара. Увидеть, предположительно, этот самый клинок можно в соборе города Бургос, где, собственно и расположена могила Родриго Диаса Де Вивары я.
Его второй меч – Колада. И пусть он не столь известен, испанцы очень гордятся им и почитают. Владеют реликвией дворяне де Фальсес.
7. Меч Уоллеса
Меч Уоллеса. Фото: pikabu.ru
Шотландский герой рыцарь Уильям Уоллес возглавил в XIII веке восстание против английских оккупантов. Меч участвовал во множестве битв, так что он нередко упоминается в фольклоре.
Когда Уоллес был казнен, его клинок достался коменданту замка Дамбартон Джону де Ментейту. Через несколько веков оружие нашли в Тауэре. Сейчас он хрантся в зале Монумента Уоллеса.
8. Меч Милосердия
Меч Милосердия. Фото: dzen.ru
Этот клинок используется при коронации королей Британии. По ряду версий, меч создали в XI веке. Первым хозяином стал монарх Эдуард Исповедник. Своим именем оружие обязано отломленному кончику острия. Легенды гласят, что меч был поврежден, когда рыцарь Тристан воткнул его в череп великана Моргольта. Еще в одном предании говорится, что конец острия отломил ангел, предотвращая бессмысленное убийство.
9. Жуаез
Жуаез. Фото: x-material.ru
Несмотря на сомнения экспертов в подлинности этого оружия, меч Карла Великого участвует во время церемонии коронации правителей Франции аж с XIII века. Последний раз клинок принимал участие в коронации в 1824 году, а сейчас он хранится в Лувре.
По преданиям, клинок был выкован из копья, которым пронзили самого Иисуса Христа. Наконечник добыли в Палестине при крестовом походе.
