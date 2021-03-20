Пиво в кулинарии: какой сорт выбрать, чтобы получить идеальный вкус блюда

1. Зачем пиво добавляют в блюда?

Обычное блюдо с добавлением пива превращается в изысканное кушанье. /Фото: static.onecms.io

2. Какую роль играет пиво в рецептах?

Пиво делает мясо мягче. /Фото: i.pinimg.com

3. Как подобрать стиль пива к рецепту

Витбир хорошо сочетается с рыбой. /Фото: restaurantindia.s3.ap-south-1.amazonaws.com

Пильзнер гармонирует со свининой. /Фото: libreshot.com

С IPA важно не переборщить с горечью. /Фото: hips.hearstapps.com

Портер идеален и для выпечки, и для красного мяса. /Фото: cdn.shopify.com

Карамельные нотки стаута хорошо звучат в креме и глазури. /Фото: hips.hearstapps.com

4. Нюансы готовки с пивом

Чтобы пивной суп не горчил, его не варят долго. /Фото: cdn.shopify.com

5. Примеры блюд с использованием пива

Курица на пиве получается сочная, с хмельным привкусом. /Фото: images.squarespace-cdn.com

Пивной кляр формирует хрустящую корочку с солодовым ароматом. /Фото: bigoven-res.cloudinary.com

Стаут идеально подходит и для теста, и для крема. /Фото: heinens.com