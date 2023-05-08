Из чего делают крабовые палочки?

Имитация крабового мяса на упаковке крабовых палочек обычно обозначается кратким загадочным словом — сурими. Но что это значит? Это вид рыбы?..



Нет. Сурими — это, фактически, рыбная паста из разных видов белой рыбы, изначально придуманная чтобы куда-то девать остатки рыбы после приготовления других блюд. В Японии сурими — популярное блюдо, известное уже около 900 лет. Из него делают котлеты, колбаски и т. п.

Продукты из сурими

ФОТО: ВИКИПЕДИЯ





Готовят сурими так: белую рыбу замораживают, перемалывают и отжимают в центрифуге. Получается паста молочно-белого цвета без выраженных запаха и вкуса, по своим свойствам похожая на глину: из неё можно вылепить что угодно и она хорошо держит форму. К сожалению, при промышленном производстве в сурими часто добавляют такие «посторонние» ингредиенты как яичный белок и крахмал, а также ароматизаторы и консерванты. В натуральной пасте сурими гораздо больше белка и меньше натрия и сахара, чем в имитации крабовых палочек.

Свежеприготовленное сурими

ФОТО: HATENA BLOG





При помощи сурими можно имитировать не только крабовые палочки и мясо краба: например, вы могли встречать в продаже крупные яркие маринованные креветки, состоящие из сурими.



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