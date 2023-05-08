Имитация крабового мяса на упаковке крабовых палочек обычно обозначается кратким загадочным словом — сурими. Но что это значит? Это вид рыбы?..
Нет. Сурими — это, фактически, рыбная паста из разных видов белой рыбы, изначально придуманная чтобы куда-то девать остатки рыбы после приготовления других блюд. В Японии сурими — популярное блюдо, известное уже около 900 лет. Из него делают котлеты, колбаски и т. п.
Из чего делают крабовые палочки?
Имитация крабового мяса на упаковке крабовых палочек обычно обозначается кратким загадочным словом — сурими. Но что это значит? Это вид рыбы?..
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