Как адаптироваться в другой стране

Вот уже десять лет прошло с тех пор, как я переехала в Австрию. Я не была среди тех, кто вышел замуж или переехал к мужу и с самых первых дней был окружен теплом и любовью. Я приехала в Австрию сразу после окончания университета на работу в одном из самых крупных австрийских концернов.
Пригласили меня на полгода, и вначале я не испытывала желания остаться. Работа в другой стране воспринималась как семестр по обмену в европейском университете: новые люди, незнакомые места, приключения, драйв…
Штаб-квартира концерна была в малюсеньком городке между Веной и Зальцбургом, я была единственной русской, все коллеги были старше меня как минимум лет на десять и с удивлением смотрели на очень смелую девочку из России. Потом мое пребывание продлили на год, а потом еще на год. В 2008 году начался кризис, и мне пришлось искать работу «куда возьмут». И это опять оказалось в Австрии.
С тех пор прошло много лет. Я вышла замуж, снова сменила работу… Уже несколько лет я коуч, то есть тренер по решению проблем, и работаю в основном в сфере так называемой социальной интеграции. Для меня это словосочетание покрыто толстым слоем канцелярской пыли бюрократических учреждений — за это оно мне не нравится. Мне больше нравится говорить о счастливой жизни в новой стране.
Не претендуя на научность и звание истины в последней инстанции, я хотела бы рассказать о пяти шагах к счастливой и интересной жизни в новой стране. По сути, это резюме моего личного опыта и практической деятельности в качестве куча.
Итак, приступим.
Научиться адаптироваться к культурным особенностям и различиям в менталитете
Люди, которые окружают нас в новой стране, выросли в другом мире. Их воспитывали иначе, они по-другому росли, учились, смотрели не наши мультфильмы, читали другие книжки, праздновали другие праздники и пели другие песни. У них, в конце концов, иное коллективное бессознательное, как сказал бы Юнг. Но (сюрприз!) они точно так же переживают, когда болеют дети, расстраиваются, когда их сокращают на работе, так же любят вкусно поесть и весело провести время, тянутся к сердечному общению. Да, возможно, какие-то вещи они выражают иначе, но на уровне самых-самых главных ценностей общего в нас гораздо больше, чем различий. По себе знаю, что этот факт осознать непросто и часто на это требуется время, но без стремления адаптироваться к культурным особенностям и различиям в менталитете трудно двигаться дальше: фактически мы ограничиваем самих себя в круге общения и возможностях.
Научиться жить здесь и сейчас
Многие из тех, кто приехал в другую страну, после начальной эйфории впадают в состояние ностальгии и тоски по прошлому, родным местам, близким и друзьям. Это, в общем-то, понятно и абсолютно нормально. Я тоже очень тосковала по Москве. Это абсолютно мой город, несмотря на пробки и экологию. Тяжело, когда попадаешь в это состояние часто и залипаешь надолго. В такие периоды человек фактически не живет, а просматривает бесконечный фильм, который показывают в голове. Поэтому в какой-то момент хорошо осознать это залипание и, если принято решение жить в новой стране, сказать себе «Стоп!» и перенести внимание в «здесь и сейчас».
Экхард Толле в своих книгах очень подробно пишет, как научиться быть здесь и сейчас если не постоянно, то по крайней мере большую часть времени. Не буду пересказывать. Скажу лишь, что, когда я замечала, что начинаю проваливаться в состояние тоски, мне очень помогало увидеть себя сверху: в той комнате, где я сейчас нахожусь, увидеть здание, улицу, город, страну и континент, увидеть Россию и любимую мою Москву. Почувствовать связь между нами и понять, что мы на самом деле очень близко. «Расстояние — это иллюзия», — говорит одна моя подруга. Чтобы подкрепить эти ощущения, я звонила моим бабушкам, родителям или подругам, говорила, что люблю их и очень скучаю, жду не дождусь, когда мы снова увидимся. А потом возвращалась в мои «здесь и сейчас».
Понять, что ты можешь еще
У многих из тех, кто переехал в новую страну, нет возможности работать по той же специальности или удаленно заниматься тем же делом, что и на Родине. Многие из-за этого угасают и даже начинают болеть. Поэтому при переезде очень хорошо быть внутренне готовым к смене профессии — и открывшимся новым возможностям.
Основная сложность в этом процессе, как ни странно, не язык или отсутствие возможностей, а закостенелость представлений о самой себе. Например: «Я юрист, и только. Я умею составлять договоры, причем на русском. Никогда ничем другим не занималась». Важно осознать личные предубеждения относительно своих способностей: «Вот на рецепции стоять я точно не способна» или «С детьми я вообще никогда работать не смогу»), а также предубеждения о профессиях: «Официантка — унизительная профессия для женщины».
Это пункт действительно самый непростой, потому что связан с преодолением собственных границ, с расширением представления о себе и поиском возможностей реализации своих талантов в новом обществе. Но я искренне верю, что все мы, каждый из нас, можем найти свое место в новой стране и обществе. Когда-то я не верила в свои журналистские способности и мне стоило больших усилий преодолеть страх и стыд и отправить мои «опусы» в редакцию известных изданий. К моему изумлению, меня опубликовали и попросили еще! В своей коучинговой практике я увидела много примеров того, как юристы становились садовниками, а потом ландшафтными дизайнерами, филологи — банковскими сотрудниками, а психологи — менеджерами гостиниц. И были счастливы!
Найти свои источники радости и силы
Конечно, если есть возможность продолжать заниматься чем-то, что очень радовало и давало силы дома — замечательно. Но, к сожалению, это не всегда возможно. В Европе очень многие российские хобби стоят значительно дороже (верховая езда, стрельба, прыжки с парашютом) или недоступны вообще. Поэтому в новой стране часто приходится искать новые занятия для души.
Сам процесс поиска может быть очень увлекательным! Это, по сути дела, такая исследовательская работа: пробовать и смотреть, что греет, а что нет. И действовать без предубеждений, быть максимально открытым новому, как ребенок.
Десять лет назад, в Москве, я и подумать не могла, что метать дротики может быть так увлекательно! И очень весело, если в компании друзей. Вторым моим источником силы стала кундалини-йога. Я знала о ней только понаслышке, и на первом занятии испытала культурный шок: белые шкуры вместо матов, мантры, мега-экзотические движения, почти никакой статики… Теперь стараюсь не пропустить ни одного занятия.
Поблагодарить за то, что есть
Этот пункт стоит последним, хотя с него можно было начинать — настолько он важен. Переезд в другую страну всегда стресс. Большой или не очень — зависит от человека и обстоятельств. В состоянии стресса есть тенденция сужения восприятия и концентрации внимания на том, что не так, как вы привыкли. Фактически это путь в тупик. Очень хорошо в такие моменты оглянуться и увидеть, что так, спросить себя, за что я могу быть благодарна. Кстати, некоторые благодарят (Бога, жизнь, Вселенную) каждый день и говорят, что это очень помогает им поддерживать позитивный настрой. Я начинала с мужа, чистого воздуха, соседей и друзей, возможности помогать моим близким, уделять время себе и своему здоровью…
В этом материале я ни слова не сказала о знании языка, потому что для меня это само собой разумеющееся: раз живешь в другой стране — изволь говорить на местном языке. Пусть с рязанским акцентом, с ошибками, но говорить!
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