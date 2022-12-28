Как адаптироваться в другой стране

Вот уже десять лет прошло с тех пор, как я переехала в Австрию. Я не была среди тех, кто вышел замуж или переехал к мужу и с самых первых дней был окружен теплом и любовью. Я приехала в Австрию сразу после окончания университета на работу в одном из самых крупных австрийских концернов.



Пригласили меня на полгода, и вначале я не испытывала желания остаться. Работа в другой стране воспринималась как семестр по обмену в европейском университете: новые люди, незнакомые места, приключения, драйв…







Штаб-квартира концерна была в малюсеньком городке между Веной и Зальцбургом, я была единственной русской, все коллеги были старше меня как минимум лет на десять и с удивлением смотрели на очень смелую девочку из России. Потом мое пребывание продлили на год, а потом еще на год. В 2008 году начался кризис, и мне пришлось искать работу «куда возьмут». И это опять оказалось в Австрии.



С тех пор прошло много лет. Я вышла замуж, снова сменила работу… Уже несколько лет я коуч, то есть тренер по решению проблем, и работаю в основном в сфере так называемой социальной интеграции. Для меня это словосочетание покрыто толстым слоем канцелярской пыли бюрократических учреждений — за это оно мне не нравится. Мне больше нравится говорить о счастливой жизни в новой стране.



Не претендуя на научность и звание истины в последней инстанции, я хотела бы рассказать о пяти шагах к счастливой и интересной жизни в новой стране. По сути, это резюме моего личного опыта и практической деятельности в качестве куча.



Итак, приступим.



Научиться адаптироваться к культурным особенностям и различиям в менталитете

Научиться жить здесь и сейчас

Понять, что ты можешь еще

Найти свои источники радости и силы

Поблагодарить за то, что есть