7 малоизвестных фактов о Плутоне, о которых не рассказывали на уроках астрономии.

1. Год длиной 248 земных лет

Планета Плутон: год длиной 248 земных лет.

2. Планету назвала маленькая девочка

Планета Плутон: Клайд Томбо и тот самый астрограф.

3. На Плутоне возможен космический лифт

Планета Плутон: космический лифт реален.

4. 40 процентов планеты никто не видел

Планета Плутон: 40 процентов планеты никто не видел.

5. Странная орбита и загадочное вращение

Планета Плутон.

6. Данные об атмосфере

Планета Плутон: данные об атмосфере.

7. Небо цвета «голубой электрик»

Планета Плутон: небо цвета «голубой электрик».

Плутон - девятая планета «классической» солнечной системы. Правда, в 2006 году её лишили звания планеты и причислили к карликам. До 2015 года о ней не знали почти ничего . Когда космический корабль NASA «New Horizons» долетел до Плутона, ученые обнаружили умопомрачительный мир крутых гор, идеально ровных равнин, ледяных дюн и потрясающе голубой атмосферы.При диаметре в 2370 километров (всего в половину ширины Соединенных Штатов) Плутон - самая маленькая из девяти классических планет и самый крупный обнаруженный «транс-нептунианский объект» (т. е. космическое тело за пределами планеты Нептун). Как и следовало ожидать, на поверхности Плутона очень холодно: около - 223 ° С.Его гравитация составляет около 1/15 от земной. У Плутона есть 5 спутников: Харон, Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Харон - самый большой из спутников (его диаметр примерно вдвое меньше, чем у Плутона). Чтобы полностью облететь Солнце, нужно около 248 земных лет, т. е. год на этой планете длится именно столько.Планета Плутон была обнаружена 18 февраля 1930 года астроном Клайдом Томбо в Обсерватории Лоуэлла в американском городе Флагстафф. Она получила свое имя в том же году благодаря Венеции Берни, 11-летней девочке-англичанке. Она впервые узнала о новой, безымянной планете от своего деда, который рассказал девочке о ней за завтраком, читая газету.В то время Берни интересовалась греческой и римской мифологией, и она немедленно предложила название Плутон. Ее дедушка был впечатлен и упомянул об этом в записке своему другу, который преподавал астрономию в Оксфорде.Профессор астрономии передал предложение Обсерватории Лоуэлла, и астрономам оно тоже понравилось (тем более, первые две буквы названия «Плутон» были инициалами основателя обсерватории, покойного на тот момент Персиваля Лоуэлла).Космические лифты на данный момент являются фантастикой, но последние достижения в развитии углеродных нанотрубкок сделали перспективу их создания возможной. Идея состоит в том, чтобы вывести большой объект, такой как астероид, на геостационарную орбиту на экваторе Земли, и по существу соединить этот объект с Землей с помощью кабеля.Затем можно будет поднимать предметы на орбиту без необходимости использования ракет. В случае же Плутона, как считают ученые, уникальные орбитальные характеристики Плутона и Харона создают интересные возможности для развития подобной технологии в будущем.Два мира взаимосвязаны. Особенности их вращения приводят к тому, что карликовые планеты всегда повернуты друг к другу одной стороной. По сути, если стоять на экваторе Плутона, то Харон будет всегда находиться в зените, прямо над головой. Это предоставляет уникальную возможность протянуть между ними космический лифт.В 2015 году космический аппарат New Horizons прибыл в систему Плутона и передал на Землю уникальные снимки. Однако, поскольку зонд пролетел мимо планеты, не выходя на ее орбиту, ученые не имеют ни малейшего понятия, как выглядят 40 процентов планеты.Традиционная модель солнечной системы представляет собой орбитальную плоскость, известную как эклиптика, в которой вокруг Солнца вращаются планеты. Т.е., все планеты вращаются в одной плоскости. Все, кроме Плутона, который имеет 17-градусный наклон относительно эклиптики. Более того, подобно Урану, планета вращается вокруг своей оси, наклонившись на бок, причем в обратном направлении (с востока на запад). Никто не знает, почему это так.Астрономы давно знают, что у Плутона есть атмосфера (свидетельством этого является то, что когда планета проходит перед звездами, астрономы могут видеть, как звезда тускнеет, а затем ее яркость возвращается к полной яркости). Это затемнение вызвано атмосферой планеты. Поскольку Плутон находится так далеко от Солнца, лед на его поверхности сублимируется: он переходит из твердого состояния непосредственно в газообразное, не превращаясь сначала в жидкость.Когда Плутон достиг перигелия (его орбита проходила максимально близко к Солнцу) в 1989 году, ожидалось, что его атмосфера начнет полностью разрушаться: сначала замерзнув, а потом выпав на поверхность в виде снега. Но этого не произошло. Оказалось, что атмосфера Плутона более плотная, чем полагали ученые.Ученые из команды New Horizons не ожидали увидеть атмосферу Плутона во время пролета. Но зонд сумел увидеть восход и закат солнца над Плутоном, и оказалось, что они потрясающего «электрически-голубого» цвета. New Horizons также обнаружил отдельные слои атмосферы, которые можно проследить на сотни километров. Самый холодный слой находится внизу, а выше воздух становится теплее.