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7 малоизвестных фактов о Плутоне, о которых не рассказывали на уроках астрономии


7 малоизвестных фактов о Плутоне, о которых не рассказывали на уроках астрономии.

7 малоизвестных фактов о Плутоне, о которых не рассказывали на уроках астрономии.

Плутон - девятая планета «классической» солнечной системы. Правда, в 2006 году её лишили звания планеты и причислили к карликам. До 2015 года о ней не знали почти ничего. Когда космический корабль NASA «New Horizons» долетел до Плутона, ученые обнаружили умопомрачительный мир крутых гор, идеально ровных равнин, ледяных дюн и потрясающе голубой атмосферы.

1. Год длиной 248 земных лет


Планета Плутон: год длиной 248 земных лет.

Планета Плутон: год длиной 248 земных лет.

 

При диаметре в 2370 километров (всего в половину ширины Соединенных Штатов) Плутон - самая маленькая из девяти классических планет и самый крупный обнаруженный «транс-нептунианский объект» (т. е. космическое тело за пределами планеты Нептун). Как и следовало ожидать, на поверхности Плутона очень холодно: около - 223 ° С.

Его гравитация составляет около 1/15 от земной. У Плутона есть 5 спутников: Харон, Никта, Гидра, Кербер и Стикс. Харон - самый большой из спутников (его диаметр примерно вдвое меньше, чем у Плутона). Чтобы полностью облететь Солнце, нужно около 248 земных лет, т. е. год на этой планете длится именно столько.

2. Планету назвала маленькая девочка


Планета Плутон: Клайд Томбо и тот самый астрограф.

Планета Плутон: Клайд Томбо и тот самый астрограф.

 

Планета Плутон была обнаружена 18 февраля 1930 года астроном Клайдом Томбо в Обсерватории Лоуэлла в американском городе Флагстафф. Она получила свое имя в том же году благодаря Венеции Берни, 11-летней девочке-англичанке. Она впервые узнала о новой, безымянной планете от своего деда, который рассказал девочке о ней за завтраком, читая газету.

В то время Берни интересовалась греческой и римской мифологией, и она немедленно предложила название Плутон. Ее дедушка был впечатлен и упомянул об этом в записке своему другу, который преподавал астрономию в Оксфорде.

Профессор астрономии передал предложение Обсерватории Лоуэлла, и астрономам оно тоже понравилось (тем более, первые две буквы названия «Плутон» были инициалами основателя обсерватории, покойного на тот момент Персиваля Лоуэлла).

3. На Плутоне возможен космический лифт


Планета Плутон: космический лифт реален.

Планета Плутон: космический лифт реален.

 

Космические лифты на данный момент являются фантастикой, но последние достижения в развитии углеродных нанотрубкок сделали перспективу их создания возможной. Идея состоит в том, чтобы вывести большой объект, такой как астероид, на геостационарную орбиту на экваторе Земли, и по существу соединить этот объект с Землей с помощью кабеля.

Затем можно будет поднимать предметы на орбиту без необходимости использования ракет. В случае же Плутона, как считают ученые, уникальные орбитальные характеристики Плутона и Харона создают интересные возможности для развития подобной технологии в будущем.

Два мира взаимосвязаны. Особенности их вращения приводят к тому, что карликовые планеты всегда повернуты друг к другу одной стороной. По сути, если стоять на экваторе Плутона, то Харон будет всегда находиться в зените, прямо над головой. Это предоставляет уникальную возможность протянуть между ними космический лифт.

4. 40 процентов планеты никто не видел


Планета Плутон: 40 процентов планеты никто не видел.

Планета Плутон: 40 процентов планеты никто не видел.

 

В 2015 году космический аппарат New Horizons прибыл в систему Плутона и передал на Землю уникальные снимки. Однако, поскольку зонд пролетел мимо планеты, не выходя на ее орбиту, ученые не имеют ни малейшего понятия, как выглядят 40 процентов планеты.

5. Странная орбита и загадочное вращение


Планета Плутон.

Планета Плутон.

 

Традиционная модель солнечной системы представляет собой орбитальную плоскость, известную как эклиптика, в которой вокруг Солнца вращаются планеты. Т.е., все планеты вращаются в одной плоскости. Все, кроме Плутона, который имеет 17-градусный наклон относительно эклиптики. Более того, подобно Урану, планета вращается вокруг своей оси, наклонившись на бок, причем в обратном направлении (с востока на запад). Никто не знает, почему это так.

6. Данные об атмосфере


Планета Плутон: данные об атмосфере.

Планета Плутон: данные об атмосфере.

 

Астрономы давно знают, что у Плутона есть атмосфера (свидетельством этого является то, что когда планета проходит перед звездами, астрономы могут видеть, как звезда тускнеет, а затем ее яркость возвращается к полной яркости). Это затемнение вызвано атмосферой планеты. Поскольку Плутон находится так далеко от Солнца, лед на его поверхности сублимируется: он переходит из твердого состояния непосредственно в газообразное, не превращаясь сначала в жидкость.

Когда Плутон достиг перигелия (его орбита проходила максимально близко к Солнцу) в 1989 году, ожидалось, что его атмосфера начнет полностью разрушаться: сначала замерзнув, а потом выпав на поверхность в виде снега. Но этого не произошло. Оказалось, что атмосфера Плутона более плотная, чем полагали ученые.

7. Небо цвета «голубой электрик»


Планета Плутон: небо цвета «голубой электрик».

Планета Плутон: небо цвета «голубой электрик».

 

Ученые из команды New Horizons не ожидали увидеть атмосферу Плутона во время пролета. Но зонд сумел увидеть восход и закат солнца над Плутоном, и оказалось, что они потрясающего «электрически-голубого» цвета. New Horizons также обнаружил отдельные слои атмосферы, которые можно проследить на сотни километров. Самый холодный слой находится внизу, а выше воздух становится теплее.

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7 малоизвестных фактов о Плутоне, о которых не рассказывали на уроках астрономии

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7 малоизвестных фактов о Плутоне, о которых не рассказывали на уроках астрономииПодписаться на мой Instagram
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