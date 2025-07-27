Ядерные взрывы, которые сотрясли нашу планету

В пылу атомной гонки военные тратили немало сил, чтобы проверить насколько мощным может быть самая большая атомная бомба. По мере продвижения ученых в деле изучения атома, размеры тестовых ядерных взрывов росли. Если первый из них был лишь 20 килотонн, то на пике атомной гонки счет шел уже на мегатонны. От таких взрывов сотрясалась вся планета: сейсмографы фиксировали толчки даже за тысячи километров от испытаний.







Советские испытания №158 и №168

Касл Браво

Иви Майк

Касл Ромеро

Испытание № 123

Касл Янки

Царь-бомба

Советские испытания № 173, № 174 и № 147

Испытание № 219

The Big One