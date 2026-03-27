Ограждение для клумбы

Весна. Пора наводить красоту на участке и обустраивать цветники. Ограждения для клумб могут и должны стать элементом ландшафтного дизайна, частью декора всего участка.

Расскажем вам, из чего можно сделать ограждения для клумб своими руками.Ограждения для клумбПрежде чем приступить к строительству ограждения вокруг клумбы, нужно ответить себе на три вопроса:С какой целью вы устанавливаете ограждение. Если для защиты цветов от домашних животных и детей, то заборчик должен быть высотой минимум 40–50 сантиметров. А если просто в декоративных целях, чтобы выделить границы цветника, то будет достаточно ограды высотой 5–7 сантиметров;Какие цветы будут расти на клумбе. Если высокие, вьющиеся — им потребуется опора, которой вполне может стать ограждение. Бордюр не должен мешать свободному росту растений, но при этом сдерживать их в рамках клумбы, отвечать росту и внешнему виду цветов;Материал. Из чего будет ограда. Пластик, древесина, камень, кирпич, другие подручные материалы — все они выглядят по-разному, обладают различными свойствами. Выбирайте то, что вам действительно нравится, что есть в наличии, из чего можно сделать красивый декор участка.О таком варианте декора участка, как габионы портал Rmnt.ru подробно писал. Такую конструкцию из металлической проволоки и камней внутри вполне можно сделать своими руками, любой формы и высоты. А смотреться будет очень выигрышно.Такой низким штакетник тоже можно сделать самостоятельно, имея элементарные навыки работы с доской. И выкрасить можно как угодно. Классика ограждения клумбы в чистом виде.Дерево — очень красивый материал для обрамления клумбы. В моде эффект волны, когда колышки, обрезки бруса устанавливаются в земле на разную высоту. Очень советует обработать доски антисептиками, чтобы продлить срок службы ограды.Целые спилы дерева или их половинки тоже станут достойным обрамлением клумбы. Это натуральный материал, который тоже желательно защитить от внешних воздействий. В остальном никакой обработки такие спилы не требуют, ведь красивы сами по себе, даже с корой.А это уже пластиковая имитация всё тех же древесных спилов. Служит долго, в обработке не нуждается, установить просто. Но придётся покупать, сами вы такую ограду не сделаете.Бутылочная клумба. Почему нет? Если уж из бутылок дома строят, почему бы не сделать клумбы, насобирав нужное количество такого доступного материала. Если вы закапываете бутылки вертикально, обязательно заполните песком или землёй для большей устойчивости. А в случае горизонтальной укладки потребуется цементный раствор для скрепления слоёв.Пластиковые бутылки в качестве ограждения клумбы смотрятся менее выигрышно, служат недолго. Да и сам по себе пластик выглядит дёшево. Хотя, конечно, такая идея заслуживает право на реализацию и доступна всем.Долговечными, практичными, красивыми оказываются бордюры для клумб из камня и кирпича. Материал можно найти бесплатно, кирпич может быть старым и битым. Чтобы цветник при необходимости был легко перенесён на другое место, не стоит закреплять кирпич и камни раствором, сможете легко менять внешний облик клумбы.И, конечно, российская классика оформления клумбы своими руками — старые шины, покрышки. Дёшево, удобно, практично, можно покрасить и придать декоративный эффект.