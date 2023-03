10 потрясающих фактов о «королеве вкуса» — клубнике

Клубника не только оказывает сильнейшее оздоравливающее воздействие на организм человека, но также может служить натуральным косметическим средством и помочь вам выглядеть лучше.









В следующий раз, когда вы решите посетить стоматолога, чтобы отбелить свои зубы, лучше поступите иначе. Сэкономьте свое время и просто наслаждайтесь клубникой . Благодаря сильной концентрации витамина C в составе, она способна разрушить зубной налет из-за которого и желтеют зубы. Периодически используя микстуру из ягод клубники, вы очень быстро заметите существенное улучшение цвета ваших зубов.В наше время сердечно -сосудистые заболевания — это убийца номер один, поэтому игнорировать их ни в коем случае нельзя. Включенная в ежедневный рацион клубника способна существенно снизить риск подобных болезней. Содержащаяся в ней эллаговая кислота контролирует уровень холестерина. Кроме того, витамин C помогает в укреплении ваших кровеносных сосудов и артерий, а клубника просто наполнена им!Мы стареем из-за того, что стареют наши клетки. Клубника поможет замедлить этот процесс. Содержащиеся в ее ягодах сильные антиоксиданты эффективно противодействуют свободным радикалам — главным «виновникам» старения организма. Проведенные исследования показали, что для эффективного действия достаточно ежедневно съедать несколько ягод клубники спустя полчаса после обеда.Если вам надоели проблемы с кожей в виде угрей и прыщей — достаточно потратить час на приготовление и применение маски из плодов клубники и вы будете впечатлены результатами. Пока клубничная маска будет находиться на лице, входящие в ее состав антиоксиданты эффективно справятся с кожными проблемами.Если вам не нравятся поднадоевшие веснушки, не тратьтесь на дорогие кремы — используйте плоды клубники. Используемый регулярно, клубничный шейк, нанесенный на веснушки, способен здорово их осветлить. Наибольший эффект достигается в сочетании с другими продуктами — лимонным соком, сметаной и плодами папайи.Если вы устали от борьбы с астмой или аллергией медикаментозными средствами, возможно, пришло время попробовать что-то другое. Благодаря противовоспалительному эффекту, оказываемому ягодами клубники, они смогут помочь бороться со всеми видами симптомов аллергии — такими как насморк, крапивница и слезящиеся глаза. Различные исследования показывают, что вы действительно можете снизить заболеваемость астмой, изменив свой рацион питания.Научные исследования доказали, что депрессия зависит от психического состояния человека, но это не означает, что мы не можем бороться с ней, потребляя природные ингредиенты. При признаках депрессии попробуйте съесть клубнику — ягоды препятствуют формированию гомоцистеина в нездоровых количествах, благодаря чему позволяют крови беспрепятственно доставлять питательные вещества в мозг.Содержащиеся в плодах клубники антиоксиданты помогут также в профилактике онкологических заболеваний. В следующий раз, когда вы решите приготовить домашний десерт, не забудьте добавить в него несколько этих волшебных ягод.Чудодейственные свойства клубники могут быть использованы и в эстетических целях. Если у вас есть проблемы с темными мешками под глазами, вы должны знать, что клубника поможет избавиться от них. Ее противовоспалительный эффект и отбеливающие свойства — это идеальное сочетание для борьбы с кругами под глазами . Кроме того, содержащийся в ягодах витамин C помогает в профилактике глазных заболеваний, например катаракты.Если вы — будущая мама, то во время беременности потребление сбалансированного количества клубники будет весьма полезным . Эти чудо-ягоды содержат достаточное количество витаминов и минералов, необходимых для роста ребенка.