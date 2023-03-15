10 потрясающих фактов о «королеве вкуса» — клубнике

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Клубника не только оказывает сильнейшее оздоравливающее воздействие на организм человека, но также может служить натуральным косметическим средством и помочь вам выглядеть лучше.









1. Клубника сделает ваши зубы белее

2. Клубника снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний

3. Клубника замедляет старение

4. Плоды клубники действительно эффективны против прыщей

5. Ягоды клубники осветляют веснушки

6. Ешьте клубнику и сражайтесь с астмой и аллергией

7. Клубника поможет вашему телу в производстве гормонов счастья

8. Ягоды клубники — это вкусный десерт с антионкологическим эффектом

9. Клубника заботится о вашем зрении и поможет избавиться от мешков под глазами

10. В ожидании ребенка не стоит ограничивать свою тягу к клубнике