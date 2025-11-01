С нами не соску...
5 продуктов, которые давно пора заменить на такие же вкусные, но не вредные




В последнее время всё больше людей задумываются о правильном питании, желая жить здоровыми и долго. Но ведь так сложно отказаться от привычного вкусненького! Данный материал собрал 5 продуктов-заместителей, которые помогут без стресса перейти на более правильное питание, продолжая радовать ваши вкусовые рецепторы так же, как это было ранее.


1. Рикотта и банан вместо чизкейка на десерт


Это так же вкусно!

Это так же вкусно!

 

Как же вкусно к чашечке кофе добавить кусочек чизкейка! Вот только реальность жестока: несмотря на творожную основу, это одно из самых высококалорийных лакомств, к тому же по фигуре бьёт дважды: жирность + сахар. В стандартном кусочке чизкейка минимум 350-450 Ккал. Вердикт печален: чизкейк однозначно не блюдо на каждый день. Чтобы побаловать вкусовые рецепторы, но при этом не нарастить жирок в пикантных районах фигуры, предлагаем заменить вредное лакомство на десерт из рикотты и банана. Ярко выраженный сливочный вкус рикотты весьма схож с чизкейковой массой, а банан (медленный углевод) - разумная замена сахару (быстрый углевод). В 100 граммах сыра рикотта около 140 Ккал, а половинка банана потянет максимум на 70. Итог - 210 Ккал. Обязательно посыпьте корицей! Беллиссимо!

2. Булгур вместо риса


Булгур намного вкуснее.

Булгур намного вкуснее.


 

Скептики сразу начнут протестовать: калорийность булгура (340 Ккал) выше, чем у риса (310 Ккал)! Парировать легко. Булгур (зёрна пшеницы) - это медленный углевод: пшеничное зерно обдают кипятком, высушивают и слегка дробят. Содержание клетчатки высокое, а значит небольшая порция даст долгое ощущение сытости и не нанесёт вред фигуре.
А рис... Риторический вопрос: кто из вышеупомянутых скептиков кушает бурый (коричневый) рис? 3 % зожников? У абсолютного большинства под рисом априори понимается шлифованное зерно, которое лишено оболочки (клетчатки) и тем самым превращено в быстрый (вредный) углевод. Не даром диетологи, обсуждая рацион с желающим похудеть, ставят жирный крест именно на рисовой крупе. На заметку рисопоклонникам: булгур по вкусу очень похож на рис! А если его перед варкой слегка прокалить на сковороде с минимальным количеством оливкового масла и добавить любимые специи, то готовая каша будет похожа по вкусу на плов, но не будет иметь каких бы то ни было отягчающих ингредиентов!

3. Авокадо вместо майонеза или сливочного масла в блюдах с большим количеством ингредиентов


Авокадо похож по вкусу на сливочное масло, огурец и майонез одновременно.

Авокадо похож по вкусу на сливочное масло, огурец и майонез одновременно.

 

Майонез, который многие привыкли добавлять едва ли не во все блюда, обычно готовят из яиц, масла и кислоты, например уксуса. Но ежедневное употребление майонеза может быть вредным для здоровья, так как майонез часто содержит много насыщенных жиров. Это удар по сосудам и ЖКТ. Авокадо - это тоже жиры, но совсем иного толка. Этот фрукт богат полезными жирами, питательными веществами и содержит около 20 витаминов и минералов. Авокадо может заменить сливочное масло в привычных бутербродах. И майонез в любых ваших любимых многоингредиентных блюдах.

4. Жареный нут вместо чипсов


Попробуйте и убедитесь сами.

Попробуйте и убедитесь сами.


 

Похрустеть чипсами приятно и вкусно, вот только они очень вредны для здоровья. А чем тогда хрустеть? Вы удивитесь, но жаренный с любимыми специями нут по вкусу и хрусту практически неотличим от чипсов. Но он богат клетчаткой и магнием - тем минералом, который важен для контроля уровня сахара в крови и для работы нервной системы.

5. Цветная капуста вместо картофеля


Так же вкусно, но полезно.

Так же вкусно, но полезно.

 

Картофель - это овощ, в котором содержится огромное количество сахара. Его регулярное употребление ведет как минимум к скачкам сахара в крови, как максимум - к диабету. Пюре из цветной капусты менее калорийно, чем картофельное, а почувствовать разницу во вкусе практически невозможно. Получается почти классический, но более диетический гарнир. Пюре из сваренной цветной капусты прекрасно утоляет голод и не вызывает чувства тяжести в желудке. И сахар не будет подниматься до небес.

