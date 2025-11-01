5 продуктов, которые давно пора заменить на такие же вкусные, но не вредные

1. Рикотта и банан вместо чизкейка на десерт

Это так же вкусно!

2. Булгур вместо риса

Булгур намного вкуснее.

3. Авокадо вместо майонеза или сливочного масла в блюдах с большим количеством ингредиентов

Авокадо похож по вкусу на сливочное масло, огурец и майонез одновременно.

4. Жареный нут вместо чипсов

Попробуйте и убедитесь сами.

5. Цветная капуста вместо картофеля

Так же вкусно, но полезно.