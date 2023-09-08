8 уловок, чтобы быт не казался невыносимым

Иногда так хочется махнуть рукой на быт и заняться более приятными вещами: посмотреть телевизор, пройтись по магазинам, поболтать с подругой по телефону.







Но потом начинаешь замечать укоризненные взгляды грязной посуды, пыльной мебели, зеркала с разводами… И ачинает мучать совесть. Чтобы у вас всегда хватало времени и на домашние дела, и на себя любимую, Novate.ru предлагает пользоваться полезными бытовыми уловками.



Уловка 1: Как продлить свежесть цветочного букета?

Уловка 2: Как правильно хранить хлеб?

Уловка 3: Как улучшить вкус риса?

Уловка 4: Как избавиться от пыли?

Уловка 5: Как отстирать с одежды пятна молока?

Уловка 6: Как уберечь сковородки от царапин?

Уловка 7: Как почистить прокладку холодильника?

Уловка 8: Как отмыть чугунную посуду?

Добавьте в вазу с водой сахар и водкуОчень обидно, когда на День рождения или другой праздник дарят цветы, а уже через пару дней от свежего, очаровательного букета не остается даже следа. Наверное, именно из-за этого многие девушки отказываются от подарков в виде цветов, предпочитая что-то более практичное. Но если бы они знали, что букеты могут стоять не одну неделю, наверняка изменили бы свое мнение. Делимся лайфхаком, как продлить их свежесть.Для начала нужно взять вазу, налить в нее достаточное количество воды и добавить по одной чайной ложке сахара и водки. Первый секретный ингредиенты послужит питанием, а второй – предотвратит загнивание. И не забудьте подрезать стебли цветов перед тем, как ставить их в вазу – это не менее важное условие для сохранения их свежести.Хлеб нужно разрезать посередине.Так же стремительно, как вянут букеты, портится и хлеб. Пары дней в шкафу хватает для того, чтобы он превратился в кирпич, который можно отправить разве что в фарш для котлет или сделать из него гренки. Если ни один, ни другой вариант вас не устраивает, и вы хотите долго наслаждаться вкусом свежего, мягкого хлеба, всегда начинайте его резать не с горбушек, а с середины буханки. Хранить такой батон нужно, соединив два края вместе. Благодаря таким действиям, место среза не будет сухим, поэтому и хлеб долгое время не станет черстветь.Варите рис на воде с пивом.Оказывается, у алкогольных напитков есть много секретных свойств, большая часть из которых становится абсолютно незаменимой в быту. Так, например, пиво смело можно использовать и в стирки, и в уборке, и, конечно же, в готовке. О том, что хмельной напиток можно добавлять в выпечку и в кляр, наверняка, знают многие, а вот как его использовать при варке риса – вопрос интересный.Оказывается, пиво придает рису необычный ореховый привкус, который выводит стандартное блюдо на совершенно другой уровень. Количество напитка на литр воды может быть различным и достигать целого стакана. Главное – не переборщить, иначе крупа может стать горьковатой. В первую очередь ориентируйтесь на вкус и крепость пива – если оно мягкое, добавляйте больше. Попробуйте приготовить и со светлым, и с темным сортом – тогда будет легче определиться, какой рецепт вам нравится больше.Протрите мебель антистатикомПока на улице тепло, мы продолжаем ежедневно ставить окна на проветривание. Для микроклимата – это хорошо, а вот для порядка в доме не очень, ведь в квартиру в огромных количествах попадает пыль. Она витает в воздухе, оседает на поверхностях, и не только портит эстетических внешний вид комнат, но также отрицательно сказывается на состоянии здоровья, провоцируя появление кашля и пр.Чтобы не переживать о своем самочувствие и не проводить дни напролет за влажной уборкой, воспользуйтесь следующим лайфхаком, который поможет уменьшить скопление пыли в квартире. Просто обработайте мебель антистатиком, который без проблем получится найти в хозяйственном или в магазине бытовой техники. Средство будет отталкивать пыль, поэтому и уборку можно будет проводить гораздо реже. Кстати, в качестве альтернативы антистатику некоторые хозяйки используют обычный кондиционер для белья – попробуйте.На заметку: Сократить количество пыли также можно с помощью увлажнителя. Он очищает воздух от витающих частиц пыли без вашей помощи, выравнивает уровень влажности в помещении. А вам остается лишь наслаждаться благоприятным микроклиматом.Замочите одежду в кока-коле.Когда речь заходит о лайфхаках, связанных со стиркой, первое, что приходит в голову – это газировка, а именно, старая добрая кока-кола. С ее помощью получится отстирать большое количество загрязнений, но особенно хорошо она проявляет себя в борьбе с пятнами от молока.Если загрязненный участок небольшой, следует налить немного напитка прямо на него, подождать 10-15 минут, а затем отправить в стиральную машину. Если же запачкана большая часть ткани, вещь можно полностью замочить в газировке, а потом тоже постирать. В обоих случаях пятна от молока исчезнут без следа, будто их никогда и не было.Кладите между сковородками бумажные тарелки.Если вы часто покупаете для детских праздников одноразовые тарелки, чтобы потом не заморачиваться с мытьем посуды, рассчитывайте их количество таким образом, чтобы у вас оставалось несколько лишних штук. Оказывается, их можно приспособить для решения одной важной проблемы – хранения сковородок.В большинстве случаев мы складываем их одна в одну, так как по-другому не получается – в ящиках и на полках слишком мало места. Но тогда царапается дно и портится покрытие. Чтобы избежать такого исхода, просто кладите между сковородками бумажные тарелки. Тогда посуду смело можно будет хранить по принципу матрешки и не переживать за ее сохранность.Для очистки используйте зубную пасту.Чтобы избежать появления неприятного запаха, а также не допустить скорой порчи продуктов и блюд, которые находятся в холодильнике, необходимо своевременно его очищать. Делать это с помощью бытовой химии – последнее дело: обычно она содержит в своем составе агрессивные компоненты, которыми впоследствии могут пропахнуть продукты. Лучше использовать безопасные подручные средства.Например, прокладку холодильника получится привести в порядок с помощью обычной зубной пасты. Выдавите небольшое количество на загрязненный участок и потрите его щеткой. Затем смойте остатки теплой водой и вытрите прокладку насухо. В результате вы не только добьетесь идеальной чистоты, но также позаботитесь о приятном запахе в холодильнике.Натрите сковороду солью и картофелем.Хозяйкам, у которых на кухне есть посудомоечная машина, очень сильно повезло, ведь это устройство избавляет, пожалуй, от самого муторного занятия, которое ненавидят практически все. Однако загружать все подряд в посудомоечную машине нельзя. Так, например, деревянные разделочные доски и хрустальные бокалы лучше мыть вручную, чтобы ненароком не повредить их.Также в категорию посуды, несовместимой с посудомойкой, входят чугунные сковороды и казаны. После взаимодействия с большим количеством воды она покрывается ржавчиной. Не зря эксперты рекомендуют сразу после мытья вытирать посуду насухо, чтобы не провоцировать появление коррозии.Мы же предлагаем свести «общение» чугуна c водой к минимуму. Для этого возьмите сковороду, на участок с застарелым жиром насыпьте соль, подождите 10-15 минут, а затем натрите всю поверхность половинкой картофеля. Нагар и пятна уйдут в два счета, и посуда вновь станет как новая.