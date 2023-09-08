8 уловок, чтобы быт не казался невыносимым

Иногда так хочется махнуть рукой на быт и заняться более приятными вещами: посмотреть телевизор, пройтись по магазинам, поболтать с подругой по телефону.
Но потом начинаешь замечать укоризненные взгляды грязной посуды, пыльной мебели, зеркала с разводами… И ачинает мучать совесть. Чтобы у вас всегда хватало времени и на домашние дела, и на себя любимую, Novate.ru предлагает пользоваться полезными бытовыми уловками.
Уловка 1: Как продлить свежесть цветочного букета?
Добавьте в вазу с водой сахар и водку
Очень обидно, когда на День рождения или другой праздник дарят цветы, а уже через пару дней от свежего, очаровательного букета не остается даже следа. Наверное, именно из-за этого многие девушки отказываются от подарков в виде цветов, предпочитая что-то более практичное. Но если бы они знали, что букеты могут стоять не одну неделю, наверняка изменили бы свое мнение. Делимся лайфхаком, как продлить их свежесть.
Для начала нужно взять вазу, налить в нее достаточное количество воды и добавить по одной чайной ложке сахара и водки. Первый секретный ингредиенты послужит питанием, а второй – предотвратит загнивание. И не забудьте подрезать стебли цветов перед тем, как ставить их в вазу – это не менее важное условие для сохранения их свежести.
Уловка 2: Как правильно хранить хлеб?
Хлеб нужно разрезать посередине.
Так же стремительно, как вянут букеты, портится и хлеб. Пары дней в шкафу хватает для того, чтобы он превратился в кирпич, который можно отправить разве что в фарш для котлет или сделать из него гренки. Если ни один, ни другой вариант вас не устраивает, и вы хотите долго наслаждаться вкусом свежего, мягкого хлеба, всегда начинайте его резать не с горбушек, а с середины буханки. Хранить такой батон нужно, соединив два края вместе. Благодаря таким действиям, место среза не будет сухим, поэтому и хлеб долгое время не станет черстветь.
Уловка 3: Как улучшить вкус риса?
Варите рис на воде с пивом.
Оказывается, у алкогольных напитков есть много секретных свойств, большая часть из которых становится абсолютно незаменимой в быту. Так, например, пиво смело можно использовать и в стирки, и в уборке, и, конечно же, в готовке. О том, что хмельной напиток можно добавлять в выпечку и в кляр, наверняка, знают многие, а вот как его использовать при варке риса – вопрос интересный.
Оказывается, пиво придает рису необычный ореховый привкус, который выводит стандартное блюдо на совершенно другой уровень. Количество напитка на литр воды может быть различным и достигать целого стакана. Главное – не переборщить, иначе крупа может стать горьковатой. В первую очередь ориентируйтесь на вкус и крепость пива – если оно мягкое, добавляйте больше. Попробуйте приготовить и со светлым, и с темным сортом – тогда будет легче определиться, какой рецепт вам нравится больше.
Уловка 4: Как избавиться от пыли?
Протрите мебель антистатиком
Пока на улице тепло, мы продолжаем ежедневно ставить окна на проветривание. Для микроклимата – это хорошо, а вот для порядка в доме не очень, ведь в квартиру в огромных количествах попадает пыль. Она витает в воздухе, оседает на поверхностях, и не только портит эстетических внешний вид комнат, но также отрицательно сказывается на состоянии здоровья, провоцируя появление кашля и пр.
Чтобы не переживать о своем самочувствие и не проводить дни напролет за влажной уборкой, воспользуйтесь следующим лайфхаком, который поможет уменьшить скопление пыли в квартире. Просто обработайте мебель антистатиком, который без проблем получится найти в хозяйственном или в магазине бытовой техники. Средство будет отталкивать пыль, поэтому и уборку можно будет проводить гораздо реже. Кстати, в качестве альтернативы антистатику некоторые хозяйки используют обычный кондиционер для белья – попробуйте.
На заметку: Сократить количество пыли также можно с помощью увлажнителя. Он очищает воздух от витающих частиц пыли без вашей помощи, выравнивает уровень влажности в помещении. А вам остается лишь наслаждаться благоприятным микроклиматом.
Уловка 5: Как отстирать с одежды пятна молока?
Замочите одежду в кока-коле.
Когда речь заходит о лайфхаках, связанных со стиркой, первое, что приходит в голову – это газировка, а именно, старая добрая кока-кола. С ее помощью получится отстирать большое количество загрязнений, но особенно хорошо она проявляет себя в борьбе с пятнами от молока.
Если загрязненный участок небольшой, следует налить немного напитка прямо на него, подождать 10-15 минут, а затем отправить в стиральную машину. Если же запачкана большая часть ткани, вещь можно полностью замочить в газировке, а потом тоже постирать. В обоих случаях пятна от молока исчезнут без следа, будто их никогда и не было.
Уловка 6: Как уберечь сковородки от царапин?
Кладите между сковородками бумажные тарелки.
Если вы часто покупаете для детских праздников одноразовые тарелки, чтобы потом не заморачиваться с мытьем посуды, рассчитывайте их количество таким образом, чтобы у вас оставалось несколько лишних штук. Оказывается, их можно приспособить для решения одной важной проблемы – хранения сковородок.
В большинстве случаев мы складываем их одна в одну, так как по-другому не получается – в ящиках и на полках слишком мало места. Но тогда царапается дно и портится покрытие. Чтобы избежать такого исхода, просто кладите между сковородками бумажные тарелки. Тогда посуду смело можно будет хранить по принципу матрешки и не переживать за ее сохранность.
Уловка 7: Как почистить прокладку холодильника?
Для очистки используйте зубную пасту.
Чтобы избежать появления неприятного запаха, а также не допустить скорой порчи продуктов и блюд, которые находятся в холодильнике, необходимо своевременно его очищать. Делать это с помощью бытовой химии – последнее дело: обычно она содержит в своем составе агрессивные компоненты, которыми впоследствии могут пропахнуть продукты. Лучше использовать безопасные подручные средства.
Например, прокладку холодильника получится привести в порядок с помощью обычной зубной пасты. Выдавите небольшое количество на загрязненный участок и потрите его щеткой. Затем смойте остатки теплой водой и вытрите прокладку насухо. В результате вы не только добьетесь идеальной чистоты, но также позаботитесь о приятном запахе в холодильнике.
Уловка 8: Как отмыть чугунную посуду?
Натрите сковороду солью и картофелем.
Хозяйкам, у которых на кухне есть посудомоечная машина, очень сильно повезло, ведь это устройство избавляет, пожалуй, от самого муторного занятия, которое ненавидят практически все. Однако загружать все подряд в посудомоечную машине нельзя. Так, например, деревянные разделочные доски и хрустальные бокалы лучше мыть вручную, чтобы ненароком не повредить их.
Также в категорию посуды, несовместимой с посудомойкой, входят чугунные сковороды и казаны. После взаимодействия с большим количеством воды она покрывается ржавчиной. Не зря эксперты рекомендуют сразу после мытья вытирать посуду насухо, чтобы не провоцировать появление коррозии.
Мы же предлагаем свести «общение» чугуна c водой к минимуму. Для этого возьмите сковороду, на участок с застарелым жиром насыпьте соль, подождите 10-15 минут, а затем натрите всю поверхность половинкой картофеля. Нагар и пятна уйдут в два счета, и посуда вновь станет как новая.
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