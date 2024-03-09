Первые библиотеки мира

Первые библиотеки появились гораздо раньше самих книг. По всему миру эти храмы зданий служили не только, да и не столько хранилищами глиняных табличек, папирусов и пергаментов, но и настоящими центрами культурного просвещения. В исламском мире крупнейшая библиотека стала домом для изобретателей алгебры и математики, Александрия считалась главным интеллектуальным достоянием мира западного.









Библиотека Ашурбанипала

Библиотека Александрии

Библиотека Пергама

Библиотеки Траянского форума

Библиотека Цельса

Императорская библиотека Константинополя

Дом мудрости