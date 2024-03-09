Первые библиотеки мира

Первые библиотеки появились гораздо раньше самих книг. По всему миру эти храмы зданий служили не только, да и не столько хранилищами глиняных табличек, папирусов и пергаментов, но и настоящими центрами культурного просвещения. В исламском мире крупнейшая библиотека стала домом для изобретателей алгебры и математики, Александрия считалась главным интеллектуальным достоянием мира западного.
Библиотека Ашурбанипала
Самая старая известная в мире библиотека была основана примерно в VII веке. Книголюбивый ассирийский правитель Ашурбанипал собрал большую часть своей великой коллекции во время завоевания Вавилонии и других окрестных стран. Археологи обнаружили библиотеку только в середине XIX века и теперь остатки глиняных книг хранятся в Британском музее.
Библиотека Александрии
После смерти Александра Македонского в 323 г. до н.э. контроль над Египтом получил его бывший генерал Птолемей I Сотер. Он стремился создать новый интеллектуальный центр в городе Александрия. В результате была выстроена настоящая жемчужина древнего мира, Александрийская библиотека. На полках здесь хранилось более 500 000 свитков папируса — тексты по истории, юриспруденции, математике и науке. К сожалению, в 48 г. до н.э. Юлий Цезарь поджег гавань Александрии во время битвы против египетского правителя Птолемея XIII и библиотека сгорела дотла.
Библиотека Пергама
Библиотека Пергама была построена в 3 веке до н.э. династией Атталидов. По словам древнего летописца Плиния Старшего, Библиотека Пергама насчитывала более 200 000 свитков и конкурировала со знаменитой Александрийской библиотекой.
Библиотеки Траянского форума
Примерно в 112 г. до н.э. император Траян возвел в центре Рима прекрасный новый форум, где расположились рынки, обширные площади и религиозные храмы. Кроме того, здесь же воздвигли здание одной из самых знаменитых библиотек Римской империи. Книгохранилище делилось на две секции: в одной хранились произведения на латыни, другой предназначался для работа на греческом языке. Библиотека просуществовала более 300 лет.
Библиотека Цельса
Вообще, в Римской империи эпохи расцвета существовало около двух десятков крупных библиотек и далеко не все они располагались в столице. Около 120 г. до н.э. сын римского консула Тиберия Юлиуса Цельса Полемаина завершил строительство так называемой мемориальной библиотеки в Эфесе (современная Турция). Изысканным фасадом здания можно полюбоваться и сегодня. Сохранились также мраморная лестница, колонны и четыре статуи, представляющие Мудрость, Добродетель, Интеллект и Знание.
Императорская библиотека Константинополя
После того, как Западная Римская империя ушла в упадок, классическая греческая и римская мысль продолжали процветать в Константинополе, столице Византийской империи. Имперская библиотека города впервые появилась в IV веке, при Константине Великом. Уже в V веке коллекция книг и пергаментных свитков выросла до 120 000 экземпляров — библиотека росла до того, как армия крестоносцев в 1204 не разорила город дотла.
Дом мудрости
Иракский город Багдад когда-то был одним из мировых интеллектуальных и культурных центров. Во времена правления Аббасидов здесь был построен великий Дом Мудрости, наполненный персидскими, индийскими и греческими рукописями по математике, астрономии, науке, медицине и философии. Библиотека оставалась интеллектуальным нервным центром всего исламского мира. К сожалению, нашествие монголов в 1258 году привело к полному уничтожению уникального хранилища знаний.
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