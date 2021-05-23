Где встретить принца: 8 историй знакомств королевских пар

Кажется, те времена, когда наследные принцы женились только на девушках, равных им по происхождению, канули в прошлое. Теперь же, как показывает практика, невестами представителей королевских семей всё чаще оказываются те, кого раньше именовали простолюдинками. Где же знакомятся со своими будущими жёнами настоящие принцы? Предлагаем вспомнить истории знакомств современных монархов и их наследников.
Летисия Ортис и король Филипп VI
Летисия Ортис и король Филипп VI. / Фото: www.zimbio.com
Летисия Ортис Рокасолано познакомилась со своим будущим мужем непосредственно на работе, когда брала у него интервью для телекомпании CNN по поводу танкера, который затонул у берегов Испании. Встреча эта не была запланирована, а наследник испанского престола, возможно, и согласился дать свои комментарии только потому, что журналистка ему понравилась с первого же взгляда.
В день бракосочетания. / Фото: www.pinimg.com
Но сама Летисия не торопилась принимать ухаживания и трижды отвергла приглашение на свидание, согласившись встретиться с принцем лишь после четвёртой попытки. Несмотря на то, что Летисия до встречи с будущим королём Испании уже успела побывать замужем и развестись, её благосклонно приняли родители принца, даже не пытаясь препятствовать браку сына.
София Хелльквист и принц Карл Филипп
София Хелльквист и принц Карл Филипп. / Фото: www.ecestaticos.com
В прошлом Софии Хелльквист было множество событий, которые никогда бы не позволили ей стать принцессой, если бы не пылкие чувства её возлюбленного. Бывшая модель, снимавшаяся для мужских журналов, и участница довольно скандального реалити-шоу не могла даже рассчитывать, что знакомство с принцем Карлом Филиппом в одном из стокгольмских ресторанов приведёт к браку.
В день бракосочетания. / Фото: www.theknotnews.com
Но намерения Карла Филиппа оказались более, чем серьёзными. Он смог убедить своих родных в том, что София станет ему хорошей женой, а его самого, помимо красоты, пленила скромность будущей супруги. Спустя пять лет после знакомства в 2010 году принц Карл Филипп женился на Софии Хелльквист.
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Мэри Дональдсон и принц Фредерик
Мэри Дональдсон и принц Фредерик. / Фото: www.pinimg.com
Судьбоносную роль во встрече принца Фредерика и Мэри Элизабет Дональдсон сыграли Олимпийские игры 2000 года, проходившие в Австралии. Девушка служила в рекламном агентстве и вместе со своими друзьями решила заглянуть в один из сиднейских баров. Именно в то время и в том самом месте находился принц, который сразу же обратил на девушку внимание. После непродолжительной беседы молодой человек попросил у Мэри номер телефона.
В день бракосочетания. / Фото: www.netinfo.bg
Сама она даже не догадывалась о том, что знакомится с самым настоящим принцем. Впрочем, он тоже не спешил раскрывать тайну своего происхождения, представившись просто Фредом. Но друзья довольно быстро открыли глаза приятельнице на то, кто именно обратил на неё внимание. Поначалу отношения развивались на расстоянии, после Мэри переехала в Европу, а спустя четыре года после знакомства состоялась помолвка принца Фредерика и Мэри Дональдсон.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям. / Фото: www.cheatsheet.com
О том, что сегодняшние герцог и герцогиня Кембриджские в одно время учились в Сент-Эндрюсском университете, известно, кажется всем. На протяжении первого года совместной учёбы их знакомство ограничивалось дежурными приветствиями во время студенческих вечеринок или в холле общежития. По-настоящему же принц Уильям заметил Кейт в тот момент, когда по неведомой никому причине он решил посетить показ мод, устроенный студентами университета с благотворительной целью.
В день бракосочетания. / Фото: www.fanday.ru
Увидев Кейт на подиуме, принц едва ли не потерял голову. Впрочем, нужно понимать, что на Кейт в тот момент было платье из совершенно прозрачной ткани. В тот же вечер принц попытался завоевать сердце красавицы, а она не смогла устоять перед его напором и обаянием.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. / Фото: www.twimg.com
История знакомства герцога и герцогини Сассекских просто заставляет поверить в чудо и в волшебную силу новомодных свиданий вслепую. Спустя три года после развода с первым мужем Тревором Энгельсоном Меган Маркл обратилась к подруге с просьбой устроить её знакомство с приличным молодым человеком, желательно, британским аристократом.
В день бракосочетания. / Фото: www.telemundo.com
Это было свидание вслепую, когда ни он, ни она не знали, кого увидят. Принц Гарри влюбился с первого взгляда, да и Меган Маркл сразу почувствовала симпатию. Девушка даже утверждала впоследствии: она не знала, кто на самом деле сидит перед ней. Впрочем, это уже неважно. Главное, что это свидание вслепую привело к созданию семьи. А вот имя подруги, благодаря которой состоялась судьбоносная встреча, супруги предпочитают не разглашать.
Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз
Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз. / Фото: www.pinimg.com
Знакомству этой пары тоже поспособствовала подруга. Люсия Санта Круз сама встречалась с принцем, однако особого впечатления на девушку он не произвёл, и она решила познакомить с принцем Уэльским свою подругу. Стремительный роман Камиллы и Чарльза вполне мог бы закончится браком ещё в 1970-е годы, однако пока он проходил воинскую службу, Камилла успела обручиться с другим.
Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз. / Фото: www.mygazeta.com
А Чарльз так и не смог забыть возлюбленную даже после женитьбы на Диане. Чувства к Камилле Паркер-Боулз и привели к распаду первой семьи принца Уэльского. Елизавета II не одобряла стремления сына связать себе узами брака, и Чарльзу пришлось ждать согласия матери на бракосочетание в течение нескольких лет. В 2005 году принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз стали мужем и женой.
Максима Соррегьета и король Виллем-Александр
Максима Соррегьета и король Виллем-Александр. / Фото: www.blogspot.com
На Севильской ярмарке в 1999 году немыслимым образом пересеклись пути инвестиционного банкира аргентинки Максимы Соррегьета, работавшей в то время в Нью-Йорке, и будущего короля Голландии Виллема-Александра. Они были очарованы друг другом едва ли не с первых минут знакомства, однако Максима даже не догадывалась, кем на самом деле является её новый знакомый.
В день бракосочетания. / Фото: www.headlinecode.com
Даже когда он назвал своё полное имя и титул, девушка не поверила молодому человеку. Максима хохотала едва ли не до слёз, когда Виллем-Александр назвал себя принцем. Их свадьба состоялась спустя почти три года после знакомства. Супруги счастливы вот уже больше 17 лет.
Метте-Марит Хейби и принц Хокон
Метте-Марит Хейби и принц Хокон. / Фото: www.us.hola.com
Трудно себе представить девушку, менее подходящую на роль принцессы, чем Метте-Марит Хейби. К моменту знакомства с принцем Хоконом она воспитывала сына Мариуса, который появился на свет от человека, промышлявшего торговлей наркотиками. Работала девушка в ресторане простой официанткой и вряд ли даже мечтала о знакомстве с принцем. Тем не менее, они встретились в конце 1990-х на музыкальном фестивале, проходившем в Кристиансанне, родном городе Метте-Марит.
В день бракосочетания. / Фото: www.pinimg.com
Принцу Хокону пришлось долго отстаивать своё право «жениться по любви», но в 2001 году состоялось его бракосочетание с Метте-Марит Хейби. После свадьбы принц усыновил сына супруги, а Метте-Марит родила в браке ещё двоих детей, дочь и сына.
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