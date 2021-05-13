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10 классных коротких фактов о кошачьих

1. Среди кошек встречаются левши и правши. Но только право- или леволапыми являются 60% этих животных.

2. Кошки уничтожили 33 вида живых существ. Только в США ежегодно они убивают до 4 млрд птиц и до 20 млрд млекопитающих.

3. В 18 веке посещение коллекции экзотических животных в лондонском Тауэре можно было оплатить кошкой. Она шла на корм львам.

10 классных коротких фактов о кошачьих

4. Собачий марш в Германии называют блошиным, а в Болгарии его знают как кошачий марш.

5. Перешедшая через дорогу чёрная кошка в Великобритании сулит удачу.

6. В Японии многие домовладельцы запрещают иметь домашних животных. С кошками японцы общаются в специальных кафе.

7. Нос каждого представителя кошачьих имеет свой уникальный отпечаток.

10 классных коротких фактов о кошачьих

8. Тигры и манулы — единственные представители кошачьих с круглыми зрачками.

9. Саблезубые тигры не имели ничего общего с тиграми. Они выделились от ранних предков и не связаны с современными кошачьими.

10. Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса жертв с целью выманивания.

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