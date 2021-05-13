10 классных коротких фактов о кошачьих

1. Среди кошек встречаются левши и правши. Но только право- или леволапыми являются 60% этих животных.



2. Кошки уничтожили 33 вида живых существ. Только в США ежегодно они убивают до 4 млрд птиц и до 20 млрд млекопитающих.



3. В 18 веке посещение коллекции экзотических животных в лондонском Тауэре можно было оплатить кошкой. Она шла на корм львам.







4. Собачий марш в Германии называют блошиным, а в Болгарии его знают как кошачий марш.



5. Перешедшая через дорогу чёрная кошка в Великобритании сулит удачу.



6. В Японии многие домовладельцы запрещают иметь домашних животных. С кошками японцы общаются в специальных кафе.



7. Нос каждого представителя кошачьих имеет свой уникальный отпечаток.







8. Тигры и манулы — единственные представители кошачьих с круглыми зрачками.



9. Саблезубые тигры не имели ничего общего с тиграми. Они выделились от ранних предков и не связаны с современными кошачьими.



10. Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса жертв с целью выманивания.



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