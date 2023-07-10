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Дом, который можно построить всего за 3 дня и на любом участке


Gomos System: Всего три дня, и дом готов.

Gomos System: Всего три дня, и дом готов.

Сегодня новые технологии рождаются буквально каждый месяц, да и сама жизнь людей, кажется, ускорилась. Не стоят на месте и архитекторы и строители, которые всё чаще предлагают быстровозводимые дома. Один из последних подобных проектов – дом, который можно возвести всего за три дня.

Подготовка фундамента для быстровозводимого модульного дома.

Подготовка фундамента для быстровозводимого модульного дома.

 

Недавно португальский архитектор Самуэль Гонсалес представил на суд публики весьма оригинальный проект – модульный дом Gomos System. По словам автора разработки, главным преимуществом этого проекта является скорость монтажа – чтобы возвести этот комфортабельный дом, потребуется всего 3 дня.
Gomos System – дом из модулей.

Gomos System – дом из модулей.


Модули, готовые к транспортировке.

Модули, готовые к транспортировке.

 

Gomos System с нуля создаётся в несколько этапов. Сначала ведётся выпуск модуля на фабрике и его отделка, как внешняя, так и внутренняя. После этого модули транспортируются на строительную площадку и собираются. К каждому модулю идёт сопутствующий комплект, в который входит термоизоляция, напольное покрытие, окна, электропроводка, двери, сантехника и облицовка фасада.


Схема сборки модульного дома Gomos System.

Схема сборки модульного дома Gomos System.

 

Каждый модуль – это железобетонная конструкция. Эти конструкции соединяются между собой и образуют жилое пространство. Стандартный размер дома – 2,35 на 5,9 метров. По заказу покупателя модули могут быть добавлены, и дом становится больше. Автор проекта отмечает, что собирать дом можно только при строгом контроле специалистов.
Интерьер быстровозводимого дома.

Интерьер быстровозводимого дома.

 
Три дня и дом готов.

Три дня и дом готов.

 

В разработке проекта принимали участие 18 португальских компания. Предполагается, что минимальная стоимость модульного дома будет составлять 55 тысяч долларов. Эта цифра может расти в зависимости от заказанных дополнительных опций.

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