Дом, который можно построить всего за 3 дня и на любом участке

Gomos System: Всего три дня, и дом готов.
Сегодня новые технологии рождаются буквально каждый месяц, да и сама жизнь людей, кажется, ускорилась. Не стоят на месте и архитекторы и строители, которые всё чаще предлагают быстровозводимые дома. Один из последних подобных проектов – дом, который можно возвести всего за три дня.
Подготовка фундамента для быстровозводимого модульного дома.
Недавно португальский архитектор Самуэль Гонсалес представил на суд публики весьма оригинальный проект – модульный дом Gomos System. По словам автора разработки, главным преимуществом этого проекта является скорость монтажа – чтобы возвести этот комфортабельный дом, потребуется всего 3 дня.
Gomos System – дом из модулей.
Модули, готовые к транспортировке.
Gomos System с нуля создаётся в несколько этапов. Сначала ведётся выпуск модуля на фабрике и его отделка, как внешняя, так и внутренняя. После этого модули транспортируются на строительную площадку и собираются. К каждому модулю идёт сопутствующий комплект, в который входит термоизоляция, напольное покрытие, окна, электропроводка, двери, сантехника и облицовка фасада.
Схема сборки модульного дома Gomos System.
Каждый модуль – это железобетонная конструкция. Эти конструкции соединяются между собой и образуют жилое пространство. Стандартный размер дома – 2,35 на 5,9 метров. По заказу покупателя модули могут быть добавлены, и дом становится больше. Автор проекта отмечает, что собирать дом можно только при строгом контроле специалистов.
Интерьер быстровозводимого дома.
Три дня и дом готов.
В разработке проекта принимали участие 18 португальских компания. Предполагается, что минимальная стоимость модульного дома будет составлять 55 тысяч долларов. Эта цифра может расти в зависимости от заказанных дополнительных опций.
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