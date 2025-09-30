С нами не соску...
8 фактов о свадьбе, браке и любви глазами детей

Мы вспомнили, как в детстве ломали голову над такими же тонкостями взаимоотношений взрослых… И как мы видим из этой подборки, без толики креативности тут не разберёшься!

8 фактов о свадьбе, браке и любви глазами детей

1. Что такое свадьба с точки зрения детей:


«Свадьба — это когда ты заходишь за девочкой, чтобы с ней погулять, и больше не возвращаешь её родителям».
Ярик, 6 лет
«Когда люди любят друг друга, они всё время целуются. Но потом они устают целоваться, и что им дальше делать? Тогда они женятся». Даша, 8 лет

2. Как выбрать мужа или жену?


«Надо, чтобы она любила то же, что и ты. Например, ты любишь футбол, а жена следит, чтобы в доме всегда были чипсы и во что макать». Алик, 9 лет

«Мама говорит, я встречу умного и доброго парня… Но я, скорее всего, просто выберу самого высокого и с голубыми глазами». Милана, 7 лет

3. Лучший возраст для свадьбы?


«Примерно 75. Когда вам столько лет, можно уже не работать и всё время валяться в постели и любить друг друга». Аня, 8 лет

«Ну вот садик закончу — и буду искать жену». Никита, 5 лет

4. Что делать, если свидание прошло скучно?


«В следующий раз позвать другого мальчика. Потому что мне не бывает скучно, даже когда Антоша играет в роботов у меня в гостях. Наверное, это просто любовь… Ой!» Арина, 6 лет

«Я бы сбежал и спрятался под кроватью. И ещё позвонил бы на ТВ, чтобы они объявили, что я умер». Гордей, 9 лет

5. Когда можно начинать целоваться?


«Нельзя целовать девочку, пока не накопишь денег на кольцо. Мне ещё рублей 20 не хватает». Арсений, 7 лет

«Главное — не целоваться на людях. Если кто-то увидит, можно простоять в углу все мультики.
Но если никто не смотрит, я бы поцеловалась с симпатичным мальчиком. Недолго, несколько часиков». Настя, 6 лет

6. Как познакомились твои родители?


«Они сразу были вместе. А потом встретились в музее». Богдан, 6 лет

«В институте папа попросил маму помочь ему с уроками. Мама согласилась, а потом узнала, что папа был гораздо умнее, чем прикинулся». Женя, 7 лет

7. Секрет счастливой семьи?


«Надо говорить жене, что она красавица, даже если утром кажется, что её искусали пчёлы». Миша, 8 лет

«Моя мама делится с папой своей едой, а у него не просит». Таня, 6 лет

8. Лучше быть одинокими ли женатым?


«Для девочек — одинокими, для мальчиков — женатыми. Им же надо, чтобы кто-то за ними убирал». Ириша, 6 лет

«У меня даже голова заболела. Я же ребёнок. Мне рано об этом думать». Илья, 9 лет.

