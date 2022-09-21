«Your Bunny Wrote!» или фотографии тех чудных мгновений, когда жизнь действительно дает пощечину

Как гласит известная поговорка, досадные оплошности временами случаются. Иногда коварная жизнь так и норовит подложить ничего не подозревающему человеку такую подлянку, после которой даже у самых культурных и воспитанных из нас так и норовят сорваться с губ заветные нецензурные слова про того самого кролика, который кое-кому кое-что написал.
Итак, эта замечательная подборка посвящается всем нашим читателям, которые уже успели присоединиться к гордым рядам победителей по жизни, потому что сегодня мы собрали для вас несколько живописных фотографий со всего Интернета, на которых удалось запечатлеть то волшебное мгновение, когда жизнь действительное дает пощечину (а то и настоящего пинка по пятой точке).
«Я у мамы инженер!»
Знаете, временами действительно лучше не пытаться сэкономить на сборке сантехники, даже если ты у мамочки умничка, солнышко и самый настоящий инженер. И да, мы даже не будем спрашивать, как это произошло, а лучше задумаемся над более насущным вопросом о том, как это оттуда вытащить.
Эротическая фотосессия
Штаны с дырками – это стильно, модно и молодежно, вот только объясните кто-нибудь этой замечательной девушке, что по изначальной задумке дырки все-таки должны были быть где-нибудь в районе коленей. Ну, или, возможно, мы просто не так поняли, и это замечательная эротическая фотосессия в футболке с писающим мальчиком.
Папкин лучник растет!
Зато этот парень всегда сможет дать достойный отпор полчищам наступающих драугров, скелетных пехотинцев, белых ходоков и яростных орков. Это как та самая стрела в колено из известного мемчика, только в плечо. Навык дальнего боя мгновенно поднимается до over900-го уровня.
«Догони меня кирпич!»
Кажется, через несколько секунд кое-кто отправится в реанимацию, если врачи, конечно, умудряться его туда довезти. Не знаете, как разнообразить праздничное застолье? Сыграйте в старую добрую народную игру под названием «Догони меня кирпич!», ну или, на худой конец, молоток, как на фотке. В общем, тамада хороший, и конкурсы интересные!
«Ну, привет-привет…»
Вот она карма в действии. В конце концов, раз уж ты отправился немного пострелять по диким животным и подсобрать голов для стильного дизайны стены над камином в гостиной, зависать с «Плейбоем» в палатке, мирно отложив в стороночку ружье, временами может оказаться не такой уж и замечательной идеей. Приятного аппетита, лева!
Развод и девичья фамилия
Если кто не понял, надпись на этих скорбных останках гласит: «Вторая половина досталась ей». Можно до бесконечности рассуждать о том, насколько справедливо наше грозное законодательство подходит к проблеме раздела имущества после развода, но, в конце концов, если тебе, дорогой читатель, кажется, что с тобой обошлись неправильно, такую замечательную штуку, как болгарка, пока еще никто не отменял.
Иногда не стоит злить женщин
Во-первых, наверное, это было больно. Во-вторых, какого же роста должна была быть эта прелестная дама, чтобы всадить в голову каблук? Вот она, настоящая эффективная импровизированная самооборона в действии. Бойтесь девушек на высоких каблуках, ребята.
И дразнить животных тоже
А вас когда-нибудь кусал чертов жираф? Судя по выражению лица девочки, ощущения явно не и из приятных. А с виду она такие милые, правда?
«Дорогая, сегодня я готовлю!»
Кажется, у человека, чья кухня запечатлена на этой живописной фотке, что-то немножечко подгорело, нет? В общем, мораль проста. Если у тебя руки растут из того самого места, временами лучше просто заказать пиццу, а то, в конечном итоге, ты рискуешь остаться не только без ужина, а еще и без квартиры.
За секунду до…
А на этой фотке ты, дружок, пытаешься убежать от полной любвеобильной женщины в леопардовых лосинах. А если серьезно, то кое-кого сейчас ожидает сеанс очень приятного расслабляющего тайского массажа с иглоукалыванием. Снимает головные боли, напряжение и стресс, главное только не переборщить с прыжком, а то на иглах у дикобраза вполне себе могут остаться трофейные кошачьи бубенчики.
Полет шмеля
Выражения лиц у зрителей просто бесценны, серьезно. Особенно у того парня в правом нижнем углу. Надо полгать, «полет шмеля» получился действительно эпичный. Летит бычок, качается…
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