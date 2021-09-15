Неунывающие старушки в серии весёлых открыток финской художницы Инге Лоок

У многих существует мнение, что старость - совсем не в радость, что это скучно, страшно и неинтересно. Отчасти может оно и так, но эта присказка совершенно не о героинях известной финской художницы Инге Лоок, которая создала потрясающую серию веселых открыток «Аnarkistiset mummot», что в дословном переводе с финского - «Бабушки-анархистки». Эти работы являются гениальной подсказкой тем, кому уже далеко за 60 и как все же можно жить и проводить время в старости.
Инге Лоок(Inge Lооk) - финская художница -иллюстратор.
Известная финская художница Инге Лоок(Inge Lооk)(1951 г.р.) родом из Хельсинки. Окончив общеобразовательную школу, училась в колледже на ландшафтного дизайнера, затем окончила Университет искусств и образовательный центр графического дизайна. После окончания вуза, около шести лет, художница находилась в творческом поиске, ей пришлось работать даже садовником, пока не получила свой первый заказ на серию газетных карикатур.
Очаровательные старушки от Инге Лоок.
А дело было так: однажды близкая подруга Инге попросила нарисовать её несколько карикатур для газеты, тем самым подтолкнув на путь творчества. Затем последовали иллюстрации к журнальным статьям, всевозможные открытки, календари, что в итоге подвело девушку к твердому решению стать независимым художником. С тех пор Инге Лоок именно так и работает.
«Неугомонные старухи» от Инге Лоок.
На сегодняшний день известная всему миру финская художница живет и творит в небольшой деревушке Pernaja, на ее счету более трех сотен открыток, на различную тематику. Иллюстрирует она также книжные издания и глянцевые журналы, в том числе и на садоводческие темы. Однако широкую популярность и известность ей принесла серия открыток, посвященных весёлым и задорным, не желающим стареть и унывать старушкам по имени Фифи и Алли.
«Старушки-веселушки» от Инге Лоок.
Один из первых рисунков о старушках-веселушках появился в 2003 году. Художница его создала специально для Красного Креста, а на сегодняшний день их насчитывается куда более четырех десятков. Растиражированные открытки и календари с их изображением буквально расходятся как горячие пирожки по всему миру. «Финские бабки» Инге стали любимицами миллионов.
«Позитив-бабульки» от Инге Лоок.
И нужно заметить, что веселые бабульки вовсе не вымышленные персонажи, а вполне реальные. В детстве Инге жила со своей семьей в многоквартирном доме в Хельсинки. А по соседству с ними жили две пожилых женщины (Alli и Fifi), ставшие впоследствии прообразами настоящих «финских бабок». Сама же художница признается, что хотя ее
знаменитые героини внешне очень и похожи на ее бывших пожилых соседок, но при этом они значительно веселее и находчивее!
«Старушки-хохотушки» от Инге Лоок.
Озорство и жизнерадостность, неунывающих бабушек-шалуний буквально заряжает зрителей сверх положительной энергетикой, а также дает возможность и весело посмеяться, и серьёзно задуматься. Над чем? Спросите вы. Да к примеру, над отношением к своей жизни, или же над её перспективами в будущем, и нужно заметить для многих не весьма радужными.
«Старые перечницы» от Инге Лоок.
А вот «Финские бабки» Инге Лоок всегда счастливы и веселятся «на полную катушку», чем разжигают молодецкий задор у тех кому давно за 60, а также дарят надежду, вселяют веру в то, что человек хоть и не всемогущ, но все же кое-что может изменить в своей жизни, взяв за девиз: «В старости жизнь только начинается!»
«Бабушки-анархистки» от Инге Лоок.
Так почему же тогда, изменив свое мировосприятие, не воспользоваться шансом и не вести себя также как и в молодые годы? Хулиганить, беззаботно веселиться, наслаждаться жизнью? Почему бы не прогуляться с подружками или не погонять на велосипеде или санках?
«Неугомонные старухи» от Инге Лоок.
Сама же художница по жизни, невзирая на преклонный возраст, полна идей, оптимизма и радости, что несомненно просвечивается и в ее творчестве: "Я бы хотела, чтобы люди иногда останавливались, а не носились сломя голову от одного проекта к другому. Чтобы они умели быть довольны тем, что у них есть. Мне кажется, одна из святых правд жизни — это жизнь именно в настоящий момент. Я сама все время борюсь за то, чтобы запоминалась ценность именно текущей секунды".
«Старые перечницы» от Инге Лоок.
«Неугомонные старухи» от Инге Лоок.
«Неугомонные старухи» от Инге Лоок.
«Старушки-хохотушки» от Инге Лоок.
«Старые перечницы» от Инге Лоок.
«Старушки-хохотушки» от Инге Лоок.
«Неугомонные старухи» от Инге Лоок.
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