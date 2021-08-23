5 знаковых советских ножей, которые стали символом целой эпохи

Бытует мнение о том, что вещи сделанные в СССР, отличались высоким уровнем качества, особенно по сравнению с большинством современных аналогов. Прекрасным примером надежности и продуманности до мелочей могут служить ножи. В Советском Союзе промышленный сектор выпускал огромное количество самых разных инструментов такого толка.
1. «Финка»
Любимица бойцов НКВД.
Толстая рукоять и большое прямое лезвие – вот два признака, по которым «Финку» узнает большинство людей. Некогда этот нож был весьма популярен в советских криминальных кругах. Не меньшую славу он снискал и среди сотрудников НКВД СССР. Нож приятно удивляет своей многофункциональностью. И рыбу им почистить можно, и мясо быстро нарезать, и даже веток нарубить при необходимости. Спецслужбами страны «финка» использовалась до конца 50-х годов прошлого века.
2. Нож-штык
Знает каждый солдат.
С появлением автомата Калашникова сразу же встал вопрос и о создании нового штыка для советских солдат. В итоге появился тот самый штык-нож, который знаком каждому солдату-срочнику. Далеко не все они могут похвастаться высоким качеством, однако низкая цена, простота и относительная надежность конструкции, принесли этому армейскому инструменту не малую славу.
3. Советские водолазные ножи
Сделан из титана.
В СССР на флоте всегда уделялось особое внимание водолазам. Именно поэтому они несколько раз обновляли свой арсенал холодного оружия за время существования страны. Чаще всего водолазные ножи делали из титана. Такой подход был продиктован необходимостью делать инструменты, которые были бы не только надежными, но еще и не страдали от пагубного воздействия соленой воды.
4. Советские охотничьи ножи
Широкий ассортимент.
Клубы охотников в СССР существовали с самого первого дня становления государства. Стоит ли удивляться тому, что на рынке можно было найти много разнообразных предметов экипировки и снаряжения для любителей поохотиться на птиц и зверей? Хороший охотничий нож – это и оружие, и инструмент, который поможет разделать трофей, а при необходимости станет тем единственным, что отделяет охотника от верной погибели.
5. Складные и многопредметные ножи
На любой вкус.
В заключение стоит упомянуть о том, что в Советском Союзе делалось огромное количество разнообразных «бытовых» ножей. В их числе были карманные перочинные ножики, а также многопредметные ножи, которые сегодня было бы уместно назвать швейцарскими, пускай советские аналоги и не могли тягаться в вопросе богатства функционала с иностранным изделием.
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