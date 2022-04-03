«Кёльнская вода»: как одеколон стал любимым парфюмом аристократии и простого народа

Кёльнская вода 4711 и Тройной одеколон.
В середине XVIII века был создан один из самых известных парфюмов – одеколон. Его формула оказалась настолько успешной, что представители разных эпох и сословий вот уже три столетия выбирают этот аромат, отыскивая узнаваемые флакончики на магазинных полках. Как одеколон стал именем нарицательным – далее в обзоре.
Туалетная вода «Eau de Cologne». | Фото: lh6.ggpht.com.
Принято считать, что одеколон увидел свет в 1709 году. Его создателем стал итальянец Джованни Мария Фарина, живший тогда в немецком городе Кёльн. Его дядя предложил на продажу ароматную воду, представлявшую собой спиртовой раствор на основе лаванды, бергамота и розмарина. Фарине рецепт показался слишком простым и невыразительным, поэтому он усовершенствовал его, добавив туда масла цитрусовых растений, кедра и нероли. Получившийся аромат напомнил парфюмеру запах утренней свежести после дождя на его родине в Италии. Созданный аромат Фарина назвал «Кёльнская вода» (Kölnischwasser).
Джованни Мария Фарина - создатель Кельнской воды. | Фото: elle.ru.
Поначалу вода использовалась как аптечное средство, которое прекрасно дезинфицировало кожу и прописывалось при мигренях. Популяризации «Кёльнской воды» поспособствовали французы во время Семилетней войны. Тогда город был занят войсками неприятеля. Домой солдаты Людовика XV возвращались с флакончиками ароматной воды.
Eau de Cologne - парфюм, популярный уже три столетия. | Фото: static.newauction.ru.
Аристократия, не отягощавшая себя частым соблюдением гигиенических норм, очень быстро оценила парфюм, заглушавший запах пота. Вскоре поставки «Кёльнской воды» или на французский манер «Eau de Cologne» («о де колонь») достигли огромных масштабов.
Реклама «Кёльнской воды».
Дом с адресом: Glockengasse, 4711. Место, где производят Кельнскую воду. | Фото: cs6.livemaster.ru.
Любопытна история появления названия на этикетке флакончика. Когда французы вторглись в Кёльн, они обнаружили, что дома в городе не имели номеров. Виднелись лишь вывески: «Дом сапожника», «Булочная», «Швейная мастерская». Тогда было принято решение пронумеровать все строения. Парфюмерная лавка Джованни (на немецкий манер Иоганна) Марии Фарина в переулке Колокольчиков получила номер 4711.
Наполеон Бонапарт - поклонник одеколона. | Фото: mif-medyza.ru.
Большим поклонником одеколона был Наполеон Бонапарт. Он не только брызгал его на одежду, но и принимал ванны с парфюмом, добавлял его в чай от головной боли, полоскал им горло. Специально для него изготавливали круглые флаконы, чтобы удобно было их вкладывать в сапог во время походов.
В 1810 году Наполеон Бонапарт издал декрет о том, чтобы все аптекари раскрыли секреты изготовления своих лекарств и настоек. Пытаясь сохранить в тайне рецептуру одеколона, тогдашние владельцы запатентовали его под маркой «Kölnischwasser № 4711» и стали продавать только как парфюмированное средство.
Тройной одеколон. | Фото: c7.staticflickr.com.
Со временем одеколон стали выпускать не только в Кёльне, но и в других странах. В России он известен как «Тройной», т. е. основанный на базовых компонентах – маслах лимона, бергамота и нероли.
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