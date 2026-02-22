Помните то теплое чувство, когда вся семья или компания друзей собиралась за одним столом, и в воздухе витал дух соперничества и смеха? В эпоху усталости от соцсетей и бесконечного скроллинга ленты настольные игры переживают второе рождение.
Настольные игры, которые помогут весело провести время и спасут любой вечерфото: соцсетиИ это не просто «ходилки» из нашего детства — сегодня индустрия настолок предлагает шедевры, которые дарят эмоции поярче любого блокбастера.
1. ИмаджинариумКоличество игроков: 3-8.
Время: 30-60 мин.
Это игра на ассоциации, которая стала хитом во всем мире. Ведущий загадывает слово и выкладывает карту с сюрреалистичным рисунком, а остальные игроки подбирают к этому слову свои картинки. Задача — угадать карту ведущего, но так, чтобы не все догадались сразу. Игра раскрывает фантазию, а иногда и тайные мысли друзей. Гарантировано море удивления: «Ну как ты мог подумать, что эта карта про любовь? Это же явный переезд на новую квартиру!».
2. ЭкивокиКоличество игроков: 4-16 (чем больше, тем веселее).
Время: от 45 мин.
«Экивоки» — это гремучая смесь крокодила, шарад и горячо-холодно. Вы тянете карточку со словом и должны объяснить его разными способами: нарисовать с закрытыми глазами, показать жестами, спеть или придумать стишок. Идеальна для разогрева в любой компании — от коллег до родственников на свадьбе.
3. МанчкинКоличество игроков: 3-6.
Время: 60-90 мин.
Сатира на ролевые игры вроде «Подземелья и драконов». Вы — бородатый воин, эльфийка-волшебница или хоббит-вор, который лезет в подземелье за сокровищами.
4. КаркассонКоличество игроков: 2.
Время: 30-40 мин.
Легендарная стратегия, где вы по очереди выкладываете квадраты местности, строя средневековые замки и дороги. Вдвоем игра превращается в шахматы, только с красивыми плитками. Правила учатся за 5 минут, а вот строить стратегии можно бесконечно.
5. 7 Wonders DuelКоличество игроков: 2.
Время: 30-45 мин.
Версия знаменитой игры «7 Чудес», адаптированная специально для дуэли. Вам предстоит развивать свою цивилизацию, добывать ресурсы и строить чудеса света. Победа может быть военной, научной или культурной. Напряженно, увлекательно и очень красиво.
6. Ticket to RideКоличество игроков: 2-5.
Время: 30-60 мин.
Детям нравятся яркие вагончики, взрослым — тактика. Вы собираете карты поездов, чтобы захватывать железнодорожные маршруты между городами. Простые правила, но каждый раз хочется сыграть еще одну партию. Отличный вариант для знакомства с миром настолок.
7. ActivityКоличество игроков: 3-16.
Время: 45 мин.
Командная игра на объяснение слов: словами, жестами или русунком. В детской версии задания попроще, но процесс одинаково весел для всех возрастов. Бабушки и дедушки тоже будут в восторге.
8. Ужас АркхэмаКоличество игроков: 1-8.
Время: 120-180 мин.
Если вы любите Лавкрафта и хотите объединиться против игры, а не друг против друга, то эта игра подойдет идеально. Сыщики пытаются предотвратить пробуждение Древнего бога. Игра сложная, долгая, но невероятно атмосферная. Отлично для компании, которая любит необвчно проводить вечера.
9. Unlock!Количество игроков: 1-6.
Время: 60 мин.
Квесты на выживание прямо у вас на столе. Вы ищете предметы, решаете головоломки, открываете замки. Для полного погружения в историю надо использовать мобильное приложение. Отличный вариант для свидания или компании, если хочется пошевелить извилинами.
10. КолонизаторыКоличество игроков: 3-4.
Время: 60-90 мин.
Настольная игра, которая положила начало эпохе евроигр в мире. Вы заселяете остров Катан, добываете ресурсы (кирпич, дерево, руду) и строите дороги и города. Простая, азартная и непредсказуемая — кубики решают далеко не все, но часто добавляют перчинки.
Свежие комментарии