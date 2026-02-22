Помните то теплое чувство, когда вся семья или компания друзей собиралась за одним столом, и в воздухе витал дух соперничества и смеха? В эпоху усталости от соцсетей и бесконечного скроллинга ленты настольные игры переживают второе рождение.







Настольные игры, которые помогут весело провести время и спасут любой вечерфото: соцсетиИ это не просто «ходилки» из нашего детства — сегодня индустрия настолок предлагает шедевры, которые дарят эмоции поярче любого блокбастера.

1. Имаджинариум

2. Экивоки

3. Манчкин

4. Каркассон

5. 7 Wonders Duel

6. Ticket to Ride

7. Activity

8. Ужас Аркхэма

9. Unlock!

10. Колонизаторы

Мы собрали для вас 10 игр, проверенных временем и тысячами игроков. Здесь есть варианты для романтического вечера, шумной вечеринки и семейного уик-энда.Количество игроков: 3-8.Время: 30-60 мин.Это игра на ассоциации, которая стала хитом во всем мире. Ведущий загадывает слово и выкладывает карту с сюрреалистичным рисунком, а остальные игроки подбирают к этому слову свои картинки. Задача — угадать карту ведущего, но так, чтобы не все догадались сразу. Игра раскрывает фантазию, а иногда и тайные мысли друзей. Гарантировано море удивления: «Ну как ты мог подумать, что эта карта про любовь? Это же явный переезд на новую квартиру!».Количество игроков: 4-16 (чем больше, тем веселее).Время: от 45 мин.«Экивоки» — это гремучая смесь крокодила, шарад и горячо-холодно. Вы тянете карточку со словом и должны объяснить его разными способами: нарисовать с закрытыми глазами, показать жестами, спеть или придумать стишок. Идеальна для разогрева в любой компании — от коллег до родственников на свадьбе.Количество игроков: 3-6.Время: 60-90 мин.Сатира на ролевые игры вроде «Подземелья и драконов». Вы — бородатый воин, эльфийка-волшебница или хоббит-вор, который лезет в подземелье за сокровищами.Но главный враг здесь не монстр, а друзья, которые в любой момент готовы подложить свинью. Игра учит не обижаться и веселиться, даже когда у вас украли уровень.Количество игроков: 2.Время: 30-40 мин.Легендарная стратегия, где вы по очереди выкладываете квадраты местности, строя средневековые замки и дороги. Вдвоем игра превращается в шахматы, только с красивыми плитками. Правила учатся за 5 минут, а вот строить стратегии можно бесконечно.Количество игроков: 2.Время: 30-45 мин.Версия знаменитой игры «7 Чудес», адаптированная специально для дуэли. Вам предстоит развивать свою цивилизацию, добывать ресурсы и строить чудеса света. Победа может быть военной, научной или культурной. Напряженно, увлекательно и очень красиво.Количество игроков: 2-5.Время: 30-60 мин.Детям нравятся яркие вагончики, взрослым — тактика. Вы собираете карты поездов, чтобы захватывать железнодорожные маршруты между городами. Простые правила, но каждый раз хочется сыграть еще одну партию. Отличный вариант для знакомства с миром настолок.Количество игроков: 3-16.Время: 45 мин.Командная игра на объяснение слов: словами, жестами или русунком. В детской версии задания попроще, но процесс одинаково весел для всех возрастов. Бабушки и дедушки тоже будут в восторге.Количество игроков: 1-8.Время: 120-180 мин.Если вы любите Лавкрафта и хотите объединиться против игры, а не друг против друга, то эта игра подойдет идеально. Сыщики пытаются предотвратить пробуждение Древнего бога. Игра сложная, долгая, но невероятно атмосферная. Отлично для компании, которая любит необвчно проводить вечера.Количество игроков: 1-6.Время: 60 мин.Квесты на выживание прямо у вас на столе. Вы ищете предметы, решаете головоломки, открываете замки. Для полного погружения в историю надо использовать мобильное приложение. Отличный вариант для свидания или компании, если хочется пошевелить извилинами.Количество игроков: 3-4.Время: 60-90 мин.Настольная игра, которая положила начало эпохе евроигр в мире. Вы заселяете остров Катан, добываете ресурсы (кирпич, дерево, руду) и строите дороги и города. Простая, азартная и непредсказуемая — кубики решают далеко не все, но часто добавляют перчинки.