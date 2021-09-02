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10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Если вы не самый большой любитель уборки по дому, наши советы, как избавиться от грязи без особого напряжения будут вам очень кстати.

С помощью зубной щетки, смоченной в спиртовом или мыльном растворе можно хорошо очистить клавиатуру.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Липкий ролик для чистки одежды поможет избавиться от пыли.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Фольга на противне избавит вас от постоянной его очистки.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Лень мыть посуду? Некоторые продукты можно есть даже из полиэтиленовой упаковки.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Ржавчину можно удалить, завернув головку душа в пакет, предварительно налив туда уксуса, и оставить на ночь.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Держать холодильник в чистоте поможет пищевая пленка, которой можно обернуть полки.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Налейте немного моющего средства в емкость для ершика, чтобы избавиться от неприятного запаха в туалете.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Старые пятна на мебели можно удалить, просушив их феном.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Используйте старый носок, смоченный в растворе из воды и уксуса для чистки жалюзи.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Чтобы протереть пол от пыли, наденьте старые синелевые носки и пройдитесь в них по всей квартире. Также, можно одеть носок на швабру.

10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

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