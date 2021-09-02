10 хитрых лайфхаков для людей, которые ненавидят уборку

Если вы не самый большой любитель уборки по дому, наши советы, как избавиться от грязи без особого напряжения будут вам очень кстати.



С помощью зубной щетки, смоченной в спиртовом или мыльном растворе можно хорошо очистить клавиатуру.







Липкий ролик для чистки одежды поможет избавиться от пыли.







Фольга на противне избавит вас от постоянной его очистки.







Лень мыть посуду? Некоторые продукты можно есть даже из полиэтиленовой упаковки.







Ржавчину можно удалить, завернув головку душа в пакет, предварительно налив туда уксуса, и оставить на ночь.







Держать холодильник в чистоте поможет пищевая пленка, которой можно обернуть полки.







Налейте немного моющего средства в емкость для ершика, чтобы избавиться от неприятного запаха в туалете.







Старые пятна на мебели можно удалить, просушив их феном.







Используйте старый носок, смоченный в растворе из воды и уксуса для чистки жалюзи.







Чтобы протереть пол от пыли, наденьте старые синелевые носки и пройдитесь в них по всей квартире. Также, можно одеть носок на швабру.







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