Как слива помогает нашим глазам

В современном мире наши глаза испытывают колоссальную нагрузку. Постоянное использование гаджетов, длительная работа за компьютером и неблагоприятная экологическая обстановка создают серьезные вызовы для органов зрения.



Однако природа предоставила нам эффективные инструменты защиты, один из которых буквально растет в наших садах.

Нутрициолог, биохимик, психолог Анна Дивинская рассказала о пользе сливы и как она помогает нашим глазам.

Зеаксантин: молекулярный щит для глаз



Зеаксантин представляет собой каротиноид — пигмент, который концентрируется в макулярной области сетчатки глаза. «Это вещество выполняет критически важную антиоксидантную функцию, нейтрализуя разрушительное действие свободных радикалов и создавая естественный барьер против агрессивного ультрафиолетового излучения.
Биохимические исследования показывают, что зеаксантин работает как селективный фильтр, поглощая наиболее опасные для сетчатки волны синего света. Этот механизм особенно актуален в эпоху цифровых технологий, когда LED-экраны генерируют интенсивное излучение в синем спектре», — поясняет наш эксперт.

Слива: недооцененный источник защиты



Среди природных источников зеаксантина особого внимания заслуживает обычная слива. В отличие от экзотических суперфудов, этот доступный фрукт содержит значимые концентрации активного вещества. А темные сорта слив — венгерка, ренклод — содержат максимальное количество каротиноидов.
«Помимо зеаксантина, сливы богаты витамином А, аскорбиновой кислотой и полифенольными соединениями, которые синергически усиливают защитные свойства.
Такая комбинация обеспечивает комплексную поддержку зрительной системы», — рассказывает Анна.

Практические рекомендации



Для получения профилактического эффекта достаточно включать в рацион 3—4 сливы ежедневно в период сезонности. «Максимальная биодоступность зеаксантина достигается при употреблении свежих плодов с небольшим количеством растительных жиров — орехов или семян. Важно понимать, что зеаксантин не синтезируется организмом самостоятельно и должен поступать извне», — комментирует нутрициолог. Таким образом, регулярное потребление слив способствует накоплению защитных пигментов в тканях глаза, формируя долгосрочную резистентность к окислительному стрессу.
«Простые пищевые решения часто оказываются наиболее эффективными. Слива, доступная каждому россиянину, представляет собой натуральный функциональный продукт для поддержания здоровья глаз. Включение этого фрукта в ежедневный рацион — разумная инвестиция в сохранение остроты зрения на долгие годы», — заключила эксперт.
Ссылка на первоисточник
глаза
Слива
анна дивинская
